习近平会见韩国总统文在寅

六月二十七日，国家主席习近平在日本大阪会见韩国总统文在寅。

新华社记者 黄敬文摄

本报大阪6月27日电 （记者马菲、王海林）国家主席习近平27日在日本大阪会见韩国总统文在寅。

习近平指出，加强中韩友好合作符合历史潮流，也是两国人心所向。中方愿同韩方坚持以诚相待，努力实现合作共赢，推动两国关系不断向前发展，并为朝鲜半岛和地区和平稳定作出贡献。双方要保持各层次沟通，把稳双边关系发展大方向。要把握共建“一带一路”机遇，加快中韩自由贸易协定第二阶段谈判，不断扩大贸易、科技、财经、环保等领域合作。要积极开展人文交流，巩固中韩民间友好。中韩合作完全是互利双赢的，不应该受到外部压力影响。希望韩方继续重视、妥善处理好两国间有关问题。双方要加强在联合国、二十国集团等多边框架内的协调，共同反对保护主义，支持多边主义和自由贸易体制，推动构建开放型世界经济。

文在寅表示，在我和习近平主席共同引领下，韩中关系发展势头喜人。韩方愿同中方加强高层交往，推进各领域对话合作，尽快完成韩中自由贸易协定第二阶段谈判，将韩中关系提升到新的水平。韩方愿同中方共建“一带一路”，合作拓展第三方市场。韩方愿同中方一道，维护多边主义、自由贸易和开放型世界经济，这对韩国利益攸关。

两国元首还就朝鲜半岛形势交换了看法。习近平表示，我上周应邀对朝鲜进行了国事访问，同金正恩委员长就中朝关系、半岛形势深入交换了意见。从我这次访问朝鲜和近期各方面情况看，半岛缓和对话的大势没有变，政治解决仍是各方的优先选项。事实证明，只有通过对话协商，按照分阶段、同步走原则，逐步解决各自合理关切，才能找到出路。下一步，我们应该加大促谈力度，共同做有关方工作。中方支持朝美举行新一轮领导人会晤，希望双方相互显示灵活，争取对话取得进展。半岛应坚持无核化方向，同时朝方的合理关切也应得到重视和回应。文在寅表示，几天前，习近平主席访问朝鲜，为推动半岛对话势头和维护半岛和平稳定发挥了建设性作用，作出了重要贡献。韩方对此高度赞赏。韩方将继续致力于改善南北关系，愿同中方加强合作，为实现无核化目标和永久和平稳定作出贡献。

丁薛祥、刘鹤、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 01 版）

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