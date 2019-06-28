6月27日，国家主席习近平乘专机抵达大阪，应日本国首相安倍晋三邀请，出席二十国集团领导人第十四次峰会。日本政府高级官员、大阪府知事等在舷梯旁迎接。

新华社记者 谢环驰摄

本报大阪6月27日电 （记者杜尚泽、张慧中）国家主席习近平27日乘专机抵达大阪，应日本国首相安倍晋三邀请，出席二十国集团领导人第十四次峰会。

当地时间下午1时15分许，习近平乘坐的专机抵达大阪关西国际机场。习近平步出舱门，日本政府高级官员、大阪府知事等在舷梯旁迎接。

丁薛祥、刘鹤、杨洁篪、王毅、何立峰等陪同人员同机抵达。

中国驻日本大使孔铉佑也到机场迎接。

本次二十国集团领导人峰会将于6月28日至29日在大阪举行。习近平将在峰会上深入阐述对世界经济形势和全球经济治理的看法和主张。与会期间，习近平还将出席金砖国家领导人会晤、中俄印领导人会晤、中非领导人会晤，并同一些国家领导人举行双边会见。

本报北京6月27日电 6月27日，国家主席习近平乘专机离开北京，应日本国首相安倍晋三邀请，赴日本大阪出席二十国集团领导人第十四次峰会。

陪同习近平出访的有：中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，国务委员兼外交部部长王毅，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰等。

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 01 版）

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