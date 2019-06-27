打前站|习主席出席G20领导人大阪峰会 世界期待中国关键引领

新华社大阪6月27日电“我真心期待看到中国在二十国集团领导人大阪峰会上展现出非常关键的领导力。”正在大阪出席“共建开放型世界经济国际论坛”的韩国中央大学特聘教授安忠荣这样说。

6月27日上午，国家主席习近平离开北京，前往日本大阪出席将于28日至29日举行的二十国集团领导人第十四次峰会。

在大阪，习近平主席将继续围绕“世界怎么了、我们怎么办？”这一时代之问，进一步阐释中方立场，凝聚国际共识，扩大推动经济发展、完善全球治理、构建人类命运共同体的朋友圈。

大阪商业园区。大阪是日本关西地区工商业和水陆空交通中心。新华社记者杜潇逸摄

入夏的大阪，骄阳灿烂，绿意葱笼，海风轻拂路人。随着峰会临近，在大阪主要景区、酒店、商厦及干道，均可以看到带有二十国集团领导人大阪峰会元素的标牌、海报和条幅。

在著名景点大阪城附近，几名警察从标有“在大阪创造世界未来”字样的条幅旁走过。新华社记者庞兴雷摄

“在大阪创造世界未来”——本次峰会的宣传口号，反映出面对单边主义和保护主义严重冲击国际经济秩序的形势，东道国日本对与会各方凝心聚力拉动世界经济、改善全球治理的期待。

大阪国际会展中心外景。二十国集团领导人大阪峰会将在这里举行。新华社记者刘华摄

长期以来，中国为促进世界经济增长、完善全球治理、应对风险挑战作出了重要贡献，展现了负责任大国的担当。在当前形势下，国际社会对习近平主席出席大阪峰会抱有热切期待。

“我特别期待习近平主席出席峰会，”日本前经济产业省官员、智库大和总研特别研究员藤原正彦说，“期待中国在峰会上继续发挥引领作用，推动各方就一些全球性问题的解决达成一致。”

远眺大阪市区。大阪是大阪府首府，近畿都市圈中心城市，面积225平方公里，人口272万人。新华社记者燕雁摄

在大阪，习近平主席的日程安排满满当当——

先看“峰会大多边”活动。习近平主席将出席峰会四个阶段全体会议，参加关于世界经济和贸易、数字经济、包容和可持续发展、基础设施、气候、能源、环境等议题讨论，深入阐述对世界经济形势的看法主张，致力于对当前存在的问题找根源、把准脉、开好方。

大阪国际会展中心内景。二十国集团领导人大阪峰会将在这里举行。新华社记者黄敬文摄

再看“特色小多边”活动。习近平主席将出席金砖国家领导人非正式会晤、中俄印领导人非正式会晤、中非领导人小型会晤，就深化新兴市场和发展中国家合作、落实联合国2030年可持续发展议程等重大问题加强沟通协调，推动务实合作。

大阪国际会展中心内景。二十国集团领导人大阪峰会将在会展中心举行。新华社记者刘华摄

还有一系列重要双边会见。在大阪，习近平主席将同多国领导人会见，推动双边关系发展。这些会见，受到国际社会高度关注。本月18日，习近平主席应约同美国总统特朗普通电话时表示，愿同特朗普总统在二十国集团领导人大阪峰会期间举行会晤，就事关中美关系发展的根本性问题交换意见。

大阪国际会展中心内景。二十国集团领导人大阪峰会的新闻中心设在这里。新华社记者黄敬文摄

此次大阪之行，是习近平主席连续第七次出席或主持二十国集团领导人峰会。中国始终在这一机制中发挥团结、引领作用，无论身处顺境或面对逆流，始终保持清醒头脑和战略定力，维护国际合作和平发展大局，保护世界经济开放增长势头。

2016年9月4日，二十国集团领导人第十一次峰会在杭州国际博览中心举行。国家主席习近平主持会议并致开幕辞。这是二十国集团成员和嘉宾国领导人、有关国际组织负责人集体合影。新华社记者庞兴雷摄

2013年，习近平主席第一次出席二十国集团领导人峰会，呼吁坚定维护和发展开放型世界经济。六年间，习近平主席在二十国集团领导人峰会上多次阐述重要主张：发扬同舟共济、合作共赢的伙伴精神，完善全球经济金融治理，维护多边贸易体制，构建开放型世界经济，促进世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长。

“中法关于全球治理的态度是一致的，没有比多边主义更适合这个世界的（治理模式）了。”法国国际问题专家戴维·戈塞说，“我相信中国会持续推动建设一个更完美的多边主义体系。”

远眺大阪市区。大阪是众多世界闻名的日本制造业企业诞生地，大学和研究机构云集，吸引众多海外产学合作机构进驻。近年来，绿色创新、生物生命科学、机器人等新产业大批涌现。新华社记者蒋国鹏摄

人们依然记得，2008年，在国际金融危机最紧要关头，二十国集团临危受命，秉持同舟共济的伙伴精神，把正在滑向悬崖的世界经济拉回到稳定和复苏轨道。那一次，团结战胜了分歧，共赢取代了私利。这场危机，让人们记住了二十国集团，也确立了二十国集团作为国际经济合作主要论坛的地位。

今天，面对逆全球化思潮泛起、多边主义和多边贸易机制备受冲击的现实，二十国集团领导人很有必要重温当年初心，坚持伙伴精神，展现以天下为己任的担当，本着负责任、建设性态度，合作应对事关世界经济增长前景和全球经济治理格局的重大问题，谋求共同发展，打造人类命运共同体。

大阪梅田蓝天大厦。蓝天大厦是大坂府大坂市北区新梅田城的摩天大楼。地上40层楼、地下2层，高度约为173米，1993年3月完工。新华社记者杜潇逸摄

站在梅田蓝天大厦顶层巨大的圆形眺望台鸟瞰大阪市区，眺望台运营主管三田晴彦对记者说：“圆形寓意团结，期待即将举行的这次峰会能够成为一次团结的会议，带给人们希望。”

大阪丽嘉皇家酒店内，带有二十国集团领导人大阪峰会会标的迎宾牌格外醒目。新华社记者黄敬文摄

大阪峰会会标设计者牛込幸男在解释将富士山、朝阳和樱花纳入会标时说，富士山和朝阳象征着大阪峰会将给世界经济带来增长与繁荣，富士山下盛开的樱花则预示着春天的到来。（记者：骆珺、黄尹甲子、杨牧、姜俏梅、沈红辉、杨汀；视频：童岚、祁星、汪奇文、殷家捷、商洋、张侨、张文、杨牧、傅新宇、华义、仇博、郭威、邓敏；编辑：唐志强、王申）

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