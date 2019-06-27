新华社北京６月２６日电 题：习近平主席出席Ｇ２０大阪峰会三大看点

新华社记者潘洁、杨依军

中国国家主席习近平将于６月２７日启程赴日本大阪，出席二十国集团（Ｇ２０）领导人第十四次峰会。

这将是习近平主席连续第七次出席或主持Ｇ２０峰会。此间专家表示，在当前国际形势下，习近平主席出席Ｇ２０大阪峰会，备受各方期待，将为面临困难的世界经济注入强劲正能量。

看点一：繁忙日程如何安排？

习近平主席出席Ｇ２０大阪峰会，有一张繁忙的日程表。

一是出席峰会四个阶段全体会议。据了解，习近平主席将参加关于世界经济和贸易、数字经济、包容和可持续发展、基础设施、气候、能源、环境等议题的讨论，深入阐述对世界经济形势的看法主张，致力于对当前存在的问题找根源、把准脉、开好方。

“当今世界正面临百年未有之大变局，处在发展的十字路口，未来各方是走向同舟共济还是分崩离析，大家都很关注。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说，各方期待作为全球第二大经济体的中国为世界经济拨开迷雾。

二是出席三场多边“会中会”。除峰会本身，习近平主席还将出席金砖国家领导人非正式会晤、中俄印领导人非正式会晤、中非领导人小型会晤，就深化新兴市场和发展中国家合作、落实联合国２０３０年可持续发展议程等重大问题加强沟通协调，推动务实合作。

专家表示，这些“会中会”展现了中方对多边主义的坚定支持，有助于围绕重大问题进一步凝聚新兴市场和发展中国家共识，推动Ｇ２０大阪峰会取得积极成果。

三是举行多场双边会见。习近平主席峰会期间将同多国领导人举行双边会见，致力于深化同有关国家合作，推动双边关系向前发展。

其中，中美元首会晤，备受世界瞩目。

中国现代国际关系研究院研究员陈凤英说，美方应当认识到，在相互尊重、平等互利的基础上进行对话磋商，是解决贸易分歧的唯一出路。这不仅符合中美两国利益，也是国际社会的共同愿望。

看点二：阐述哪些重要主张？

峰会前夕，国际货币基金组织和世界贸易组织均发布报告，对当前世界经济前景表示担忧，认为Ｇ２０成员出台的限制措施及其之间的贸易紧张局势加剧了世界经济增长的不确定性，呼吁Ｇ２０成员共同努力加以应对。

对此，受访专家普遍认为，当前世界经济的不确定性、不稳定性主要来源于贸易紧张局势，而贸易紧张主要是单边主义、保护主义和霸凌行径造成的。

中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕说，全球经济面临的首要挑战就是贸易保护主义。“咄咄逼人的贸易保护主义给世界经济带来了严重负面影响。中国坚持构建开放型世界经济，反对保护主义，给处于阴霾的世界经济注入了正能量。”

专家表示，中方始终维护以规则为基础的多边贸易体制，始终站在反对单边主义、保护主义和霸凌行径的第一线。大阪峰会期间，中方将继续致力于同各方一道，发出支持多边主义、支持开放包容、支持合作共赢的正义声音。

Ｇ２０成员涵盖面广，代表性强，构成兼顾了发达国家和发展中国家以及不同地域利益平衡，无论从体量还是影响看都在全球经济中举足轻重。

“当前形势下，Ｇ２０尤应展现作为国际经济合作主要论坛的应有担当，推动团结协作，形成政策合力，成为世界经济增长的稳定器。”陈凤英说。

看点三：向世界传递什么信号？

“发展”将是大阪峰会重要议题之一。专家表示，大阪峰会继承并延续杭州峰会的共识和成果，尤其是对发展问题的重视和投入，展现了中国在推动全球经济治理方面的引领作用。

此外，６月初举行的Ｇ２０财长和央行行长会议核准了《Ｇ２０高质量基础设施投资原则》。业内人士表示，这份成果文件立足发展、支持发展，反映了中方一贯倡导的“共商共建共享”“互联互通”等重要理念。

“共建‘一带一路’有助于推动中国与广大沿线国家在基础设施、互联互通等方面开展合作，带动相关国家投资、就业，促进当地经济发展，对世界经济也是一大利好。”张宇燕说。

峰会前，对于国际社会普遍关心的多个议题，中方频频释放正向信息——

针对个别国家肆意打压别国企业，中方表示，愿与各方一道，坚持开放的政策取向，为各国企业和投资者构建自由、公平、非歧视、透明、可预见和稳定的贸易投资环境。

针对“逆全球化”思潮，中方则倡导，促进贸易投资与数字经济深度融合，让新技术、新知识造福更多国家和人民，推动经济全球化更加开放、包容、普惠、平衡、共赢。

多位专家表示，作为世界第二大经济体，中国不惧风雨，坚定不移深化改革、扩大开放，日益成为世界经济的信心之源。

“大阪峰会将让世人再次看到中国拥抱世界、与各国共享发展机遇的开放与合作姿态，这对世界经济特别是投资者信心是一个明确的积极信号。”陈凤英说。

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