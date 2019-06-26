第二十九届万寿论坛在京举行 海内外人士共话“世界大变局与习近平外交思想”

新华网北京6月26日电（刘梦姣 郭梦妍）以“世界大变局与习近平外交思想”为主题的第二十九届万寿论坛在京举行。来自20个国家的近百名政党和智库代表与中方专家学者围绕“世界大变局与文明交流互鉴”“习近平外交思想与人类命运共同体”“习近平外交思想与中国公共外交实践”等议题进行深入交流，达成了重要共识。

6月25日，第二十九届万寿论坛在京举行。新华网 刘梦姣 摄

中联部副部长郭业洲在致辞中表示，当前，世界正处于百年未有之大变局。习近平外交思想回应了国际社会关切，为解决人类面临的共同挑战提供了中国方案。

哥伦比亚自由党总书记桑切斯认为，习近平外交思想是一个深邃的思想体系，超越了传统的国际关系理念，对于人类进步具有深远意义。共建“一带一路”倡议是习近平外交思想的重要组成部分，是二十一世纪最为宏大的倡议，也是在习近平外交思想指引下中国与世界相互促进、共同发展的完美例证。

塞舌尔联合塞舌尔党党鞭兼全国执委吉尔表示，习近平外交思想将中国人民的命运与世界人民的命运紧密结合在一起，代表了历史前进的方向。少数国家本国优先、以邻为壑的行径，不仅损害了全人类的利益，更将会自尝苦果。

英国工党全国执委欧文表示，对于英国而言，中国不仅是一个强大经济伙伴，更是在很多方面都值得学习、合作的对象。作为具有重要影响的世界领袖，习近平主席在应对气候变化问题上展示出来的责任与担当令人敬佩！希望各国在习近平外交思想的基础上，进一步形成共识，建设一个更加清洁美丽的地球，造福子孙后代。

本届论坛由中共中央对外联络部主办、中国传媒大学承办。

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