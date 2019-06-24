习近平访朝是一次友好之旅、和平之旅

新华社世界问题研究中心研究员 高浩荣

“我这次是为巩固传承中朝友谊而来，为推动朝鲜半岛问题政治解决进程而来。”中共中央总书记、国家主席习近平6月20日在平壤锦绣山迎宾馆同朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩会谈时，一语点明此次对朝鲜进行国事访问的目的。访问结果表明，这一预期目标得以圆满实现。

习近平此次访朝，不仅是在中朝建交70周年这一特殊年份的一次重要访问，也是政治解决半岛无核化和建立和平机制进入关键时期的一次重要出访，更是在国际形势发生深刻复杂变化之际的一次重要访问，时机特殊，意义重大，影响深远。

友好之旅

中朝建交70年来，友好合作始终是贯穿其中的主线。在这次访问中，这一主线再次得到生动体现。人们看到，包括这次访问在内，中朝最高领导人在短短的15个月中5次会晤，创造了双边关系中前所未有的记录，书写了高层交往的又一佳话，如实反映了中朝关系的“特殊性”。这种“特殊性”表现在两国都有着共同的理想信念和奋斗目标，有着老一辈革命家亲自缔造和精心培育的传统友谊，有着“亲望亲好，邻望邻好”的深厚民意基础。

中朝友谊体现在相互理解、相互尊重、相互信任、相互支持之中。在此次访问中，习近平强调，无论国际形势如何变化，中方都坚定支持朝鲜社会主义事业，坚定支持朝方实施新战略路线，坚定支持朝方为政治解决半岛问题、实现半岛长治久安所作的努力。金正恩对中方支持朝鲜党带领朝鲜人民坚持走社会主义道路及给予的宝贵帮助表示衷心感谢。

两位领导人对未来中朝关系发展进行了具体规划，一致同意以纪念中朝建交70周年为契机，拓展务实合作，深化友好交流，开展好农业、旅游、教育、卫生、体育、媒体、青年、地方等领域交流合作，服务两国发展事业，增进两国人民福祉。

习近平访朝期间参谒平壤市区牡丹峰麓的中朝友谊塔是中朝友谊的生动体现。这是习近平第二次参谒中朝友谊塔。金正恩也曾多次参谒位于朝鲜平安南道桧仓郡的中国人民志愿军烈士陵园和毛岸英烈士墓。

不忘历史、继承传统，正是中朝友谊强大生命力之所在。

中朝友谊更体现在此次访问的许多细节中。朝鲜为接待习近平来访做了精心准备：金正恩夫妇全程陪同、首次在平壤锦绣山太阳宫广场为外国领导人举行致敬活动……这些细节既反映了朝鲜对此访的高度重视，也反映了两国人民亲如家人的深厚情谊。这一切都鲜明地表明，这是一次巩固和传承中朝友谊的友好之旅。

和平之旅

习近平对朝鲜进行国事访问引起国内外舆论高度关注。此访背景之一即政治解决半岛无核化和建立和平机制正处于关键时期。在这一背景下，如何评估当前形势，打开僵局必然是这次访问的一个重要议题。

中国坚持半岛无核化、坚持维护半岛和平稳定、坚持通过对话协商解决问题的政策是一贯的、坚定不移的。今年1月金正恩第四次访华时，习近平就政治解决半岛问题用“四个支持”再次明确中方立场。

在此次访问中，两国最高领导人就此议题进行了深入坦诚的交流。习近平强调，中方支持推进半岛问题政治解决进程，为解决问题积累和创造条件。中方愿为朝方解决自身合理安全和发展关切提供力所能及的帮助，愿同朝方及有关各方加强协调和配合，为实现半岛无核化和地区长治久安发挥积极建设性作用。

朝方高度评价中方在半岛问题解决过程中发挥的重要作用，愿继续同中方加强沟通和协调，努力推动半岛问题政治解决取得新进展，维护半岛和平与稳定。

习近平此次访朝中强调“半岛形势关乎地区和平稳定，对话解决半岛问题是正确选择”，为推动半岛对话增添了正能量、注入了新动力，彰显了中国的和平形象，显示此访是一次名副其实的和平之旅。

(责编：马靓辉(实习生)、徐祥丽)