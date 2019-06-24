外交部就习近平主席出席二十国集团领导人第十四次峰会举行中外媒体吹风会

新华社北京6月24日电（记者杨依军、潘洁）外交部24日举行中外媒体吹风会。中方二十国集团（G20）事务协调人、外交部部长助理张军，财政部副部长邹加怡，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文，人民银行副行长陈雨露介绍国家主席习近平即将出席二十国集团领导人第十四次峰会有关情况，并回答记者提问。

张军表示，G20领导人第十四次峰会将于6月28日至29日在日本大阪举行。习近平主席连续第七次出席或主持G20峰会，充分体现中方对G20合作和全球经济治理的高度重视。习近平主席将出席峰会四个阶段全体会议，参加关于世界经济和贸易、数字经济、包容和可持续发展、基础设施、气候、能源、环境等议题的讨论，深入阐述对世界经济形势的看法主张，致力于对当前存在的问题找根源、把准脉、开好方，把握好世界经济的大方向。习近平主席将出席金砖国家领导人非正式会晤、中俄印领导人非正式会晤、中非领导人小型会晤，就深化新兴市场和发展中国家合作、落实联合国2030年可持续发展议程等重大问题加强沟通协调，推动务实合作。习近平主席还将同多国领导人举行双边会见，致力于深化同有关国家合作，推动双边关系向前发展。

张军指出，G20是国际经济合作主要论坛。当前，单边主义和保护主义严重冲击国际经济秩序，世界经济面临的风险和不确定性明显上升。中国作为世界第二大经济体，长期以来为促进世界经济增长、完善全球治理、应对风险挑战作出了重要贡献，发挥了负责任大国的建设性作用。当前形势下，东道国日本和国际社会对习近平主席出席大阪峰会都抱有热切期待。中方愿为G20大阪峰会取得积极成果作出贡献。我们愿与各方一道，坚定维护多边主义，维护以国际法为基础的国际秩序，维护国际公平正义；牢牢把握G20的正确方向，坚持伙伴精神，加强政策协调，保持团结合作；共同应对全球挑战，推动各方本着负责任、建设性态度，合作应对事关世界经济增长前景和全球经济治理格局的重大问题，谋求共同发展，打造人类命运共同体。

邹加怡表示，今年G20财金渠道合作总体平稳，成果丰富。不仅聚焦短期经济形势和风险，更广泛着眼应对全球中长期挑战。6月，峰会前最后一次G20财长和央行行长会议成功举行，为大阪峰会做了充分的财金政策准备，达成以下成果：一是保持政策协调，维护全球经济金融稳定。G20成员重申将继续使用一切政策工具，通过加强对话和行动增强信心，实现世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长。二是坚持发展导向，制定高质量基础设施投资原则。会议核准《G20高质量基础设施投资原则》。这份成果文件立足发展、支持发展，反映了中方一贯倡导的“共商共建共享”、“互联互通”等重要理念，是对杭州峰会有关共识的深化和延续，也为今后各方促进高质量基础设施投资提供了有用参考。三是推动改善全球失衡，促进经济平衡、可持续增长。会议通过了《G20全球失衡综述》，就全球经常账户失衡、全球失衡结构、如何解决贸易失衡等一些重要问题形成了较为客观的共识。不少国家对中国减少外部失衡取得的重要进展及对改善全球失衡的巨大贡献给予肯定。四是着眼中长期挑战，聚焦老龄化和全民健康覆盖。会议认为，G20各方应通过包容性的劳动力市场政策、改革养老体系、提高公共收支效率等措施积极应对老龄化问题，支持代际平等，并确保公共财政可持续性。

王受文表示，当前形势下，国际社会期待G20大阪峰会能够继续展现凝聚力和行动力，就国际重要经贸议题进行坦诚、深入和建设性对话，为新形势下世界经济发展提供新指引、开拓新思路。6月举行的G20贸易部长会发表联合声明，就构建良好贸易投资环境、推动世界贸易组织改革、加强贸易与数字经济联动、促进可持续和包容增长等形成积极共识，为深化G20经贸合作注入了动力。中方期待各方能以此为基础，推动大阪峰会在以下领域凝聚更多共识：第一，建设性推动世界贸易组织必要改革。中方支持对世界贸易组织进行必要改革，以增强其权威性和有效性。我们期待峰会能进一步凝聚支持多边贸易体制、反对单边主义和保护主义的积极共识。第二，构建自由开放的贸易投资政策环境。中方愿与各方一道，坚持开放的政策取向，为各国企业和投资者构建自由、公平、非歧视、透明、可预见和稳定的贸易投资环境。第三，加强贸易投资务实合作，促进包容和可持续增长。我们期待峰会积极探索新的增长动能和发展路径，促进贸易投资与数字经济深度融合，让新技术、新知识造福更多国家和人民。相信大阪峰会将达成积极务实经贸成果，推动经济全球化更加开放、包容、普惠、平衡、共赢，为促进世界经济增长注入动力。

陈雨露重点介绍了以下几方面情况：第一，关于宏观经济政策协调。中方期待G20各方能延续此前共识，对外发出清晰、积极信号，坚持多边主义，加强对话沟通，进一步完善宏观经济政策协调，综合使用财政、货币和结构改革等各类政策工具，共同维护全球金融稳定，促进全球经济强劲、可持续、平衡、包容增长。第二，关于国际金融架构。中方一贯支持一个强有力的、以份额为基础的、资源充足的国际货币基金组织，期待大阪峰会继续肯定国际货币基金组织在全球金融安全网中的中心地位，将继续与各方开展建设性对话，共同推动相关工作。第三，关于金融部门议题。中方希望峰会同意加强金融监管合作，应对相关负面影响，在肯定新技术在金融领域应用的积极意义、鼓励创新的同时，关注相关风险，将与各方共同推进反洗钱和反恐融资国际合作。第四，关于绿色金融。发展绿色金融有利于促进高质量发展。中方期待大阪峰会继续肯定绿色金融对全球经济增长的重要意义，将继续与各方加强合作，以绿色金融发展促进全球经济可持续发展。第五，关于普惠金融。发展普惠金融有利于提高金融服务的可得性和便利性，促进经济包容增长。中方愿继续与各方分享经验，共同促进全球经济包容性增长。

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