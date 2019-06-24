不忘初心 携手前进(望海楼)

6月20日至21日，中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平应邀对朝鲜进行国事访问。这次访问是在世界正处于百年未有之大变局、国际形势发生深刻复杂变化的背景下进行的一次重大外交行动，意义重大，影响深远，受到国际社会广泛关注。两党两国最高领导人一致同意在新的历史起点上，不忘初心、携手前进，共同开创两党两国关系的美好未来。

中朝关系具备深厚的历史依据和现实基础。不忘初心，就是要不忘两国浴血战斗的苦难辉煌，不忘两党共同的远大理想，不忘社会主义国家的历史担当。在新的历史起点上坚守初心，是两国关系发展的需要，也是共同面对世界大变局的需要。习近平总书记在朝鲜主要媒体发表署名文章，表达了“传承中朝友谊，续写时代新篇章”的良好愿望。

中朝传统友谊由双方老一辈领导人亲手缔造、精心培育。抗美援朝的胜利，打出了中国的国威军威，也极大鼓舞了全世界被压迫民族争取独立解放的正义事业。中朝两国为独立解放携手奋斗，已经成为两国人民共同的记忆，成为两国坚持独立自主、不信邪、不怕压的重要精神动力。这种精神动力，既是两国关系的深厚基础，也是应对世界变局的宝贵财富。

中朝友谊不仅是出于现实利益，更是建立在共同理想信念基础上的。习近平总书记在会谈中总结了中朝关系的历史经验，强调坚持共产党领导的社会主义国家是中朝关系的本质属性；共同的理想信念和奋斗目标是中朝关系的前进动力；最高领导人的友谊传承和战略引领是中朝关系的最大优势；地缘相亲和文缘相通是中朝关系的牢固纽带。金正恩委员长也表示：我同总书记同志确认坚持社会主义制度是维护朝中友谊的核心。这些论断赋予了中朝关系更深远和丰富的意义。中朝两国同为共产党领导的社会主义国家，具有共同的理想信念，是中朝两国关系持久而深厚的纽带，不会随一时一事而改变。中国特色社会主义受到世界的注目，朝鲜在社会主义建设方面也有不少成功经验。

加强治国理政经验交流互鉴，赋予新时代中朝关系新内涵。习近平总书记强调，中方坚定支持朝方走符合本国国情的发展道路，愿同朝方加强治党治国经验交流互鉴，推动两国社会主义建设事业不断向前发展。金正恩委员长表示朝方愿多学习中国经验做法，积极致力于发展经济、改善民生。相信假以时日，朝鲜完全能够在社会主义建设中积累更多有益经验。

“不忘初心、携手前进”，才能开辟未来。两党两国最高领导人举旗定向，引领中朝友谊开启新篇章。访问中，习近平总书记和金正恩委员长就进一步发展中朝关系深入交换意见，达成广泛重要共识，为推进两党两国关系发展指明了方向，擘画了蓝图。近年来，双方在关键时刻互相信任协作，有效维护了国际道义，保障了地区和平稳定和各自发展利益，用事实书写了“鲜血凝成的友谊”的新篇章。

亲仁善邻，国之宝也。周边是中国安身立命之所、发展繁荣之基，维护周边安全稳定事关中国战略利益。习近平总书记此访是一次友好之旅、和平之旅，表明了中方致力于巩固中朝传统友谊、支持朝鲜实施新战略路线、推动半岛问题政治解决进程的坚定决心。

（作者为国际问题观察员）

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