俄总统普京直播连线民众共回答81个问题 两次遭黑客攻击 

人民网莫斯科6月20日电（李明琪 实习生 赵思敏 宋小东）当地时间20日中午12时，俄罗斯总统普京的直播连线节目在莫斯科商栈展览中心举行。本次连线共持续了4时8分，期间普京回答了俄罗斯民众提出的81个问题，内容涉及俄罗斯内政外交、经济和民生、地区热点以及大国关系等诸多话题。此外，值得一提的是直播连线期间，节目呼叫中心两次遭遇来自境外的大规模网络袭击，但均被成功抵御。

直播一开始，普京对提高增值税措施进行解读时表示，一系列国家项目的落实会促使俄罗斯经济步入新轨道并切实保障国家的长治久安，但落实项目的财政来源则是上调增值税。普京补充道，虽然采取了不太令人愉快的措施，但这笔资金将会用于改善人们未来的生活质量。

收入问题成为本次“普京连线”的热点。节目连线的数位俄民众表示月收入仅为1万卢布（约折合人民币1089元），低于俄罗斯规定的最低月薪标准。一位消防员更是坦言自己的月收入只有1.6万卢布（约折合人民币1743元），不得不同时兼职2至3份工作。对此，普京表示，没有任何用人单位有权利发放低于最低标准的工资，每一位连线观众的问题都会得到彻查。直播中有许多俄罗斯民众提到收入水平下降。普京强调，由于能源市场的形势，经济和社会领域出现了“令人不愉快的因素”，但是收入水平正在逐渐恢复当中。

普京在节目现场与车里雅宾斯克州、普斯科夫州和斯摩棱斯克州的三家医疗机构进行了视频连线。一位年轻母亲表示门诊专业人员数量不足，孩子无法进行相应检查。当地医生补充道，专业人才短缺问题严重，国立综合门诊医务人员工资仅2万卢布（约折合人民币2179元），而私人诊所则可能高出三倍。当地医生恳请总统帮助解决医务工作者短缺问题。对此，普京表示，政府已筹划新建390个医疗机构并对1200所现有机构进行翻修。此外，还将组织1200支巡回医疗队。普京还现场责成地方政府务必为“乡村医生”项目的参与者落实住房等问题。

在谈到顿涅茨克和卢甘斯克现状时，普京强调，不与两个共和国进行对话谈判，冲突就无法解决，然而乌克兰总统泽伦斯基拒绝对话，导致壁垒不断增加。在问到伊朗问题时，普京认为，伊朗与国际原子能机构合作且履行了所有涉核承诺，美国针对德黑兰的制裁完全是无据可依的。之后，在回答关于核战争的问题时，普京引用了一句俄罗斯谚语“想要和平，就要为战争做好准备”。他补充道，俄罗斯是全世界唯一一个正在分步骤降低军费开支的大国。

连线期间，俄罗斯总统普京谈到了美国对华为的制裁问题。他强调，美国此举无非是在为了阻挠中国的发展，因为对于美国而言中国已经成为了一个全球性的竞争对手。在谈及与美国总统特朗普的会面日期时普京表示，只要美国准备好进行对话，俄罗斯随时都可以进行。

“普京连线”是俄罗斯总统回答公民问题的一档一年一次的直播连线节目，此前已举办了16次。第一次俄总统直播连线于2001年12月举行，共持续了2小时20分。随后该节目的平均时长增加至3至4小时。2018年的直播连线共持续了4小时20分，期间普京总统共计回答了73个问题。

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