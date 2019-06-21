习近平出席朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩举行的欢迎宴会

本报平壤6月20日电 （记者杜尚泽、莽九晨）6月20日，中共中央总书记、国家主席习近平出席了朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩在平壤木兰馆举行的欢迎宴会。

庄重大气的木兰馆内灯光璀璨，宾朋满座，洋溢着隆重而喜庆的气氛。

晚7时许，习近平和夫人彭丽媛在金正恩和夫人李雪主陪同下步入宴会大厅。全场起立，长时间热烈鼓掌。

欢迎宴会开始，习近平和金正恩在宴会上分别致辞。

金正恩说，今天我们怀着无比喜悦的心情，迎接最尊重的中国贵宾习近平总书记和彭丽媛女士。朝中在共同建设社会主义的进程中，早已形成休戚与共、相互支持合作的优良传统。通过过去一年四次会晤，我同总书记同志确认坚持社会主义制度是维护朝中友谊的核心。今天习近平总书记同志访朝，又掀开了朝中友谊新的灿烂一页。刚才我同总书记同志就新时代进一步发展壮大朝中友谊、加强双方合作深入交换意见，达成重要共识。我坚信，在习近平总书记同志的坚强领导下，中国共产党、中国人民将在发展社会主义进程中取得新的伟大成就。朝方将一如既往，同中方并肩前行，谱写朝中友谊合作新篇章。

习近平在致辞中指出，回顾70年中朝关系史，双方老一辈领导人亲手缔造了中朝传统友谊，为我们留下了共同宝贵财富。尽管沧海桑田、风云变幻，中朝友谊历久弥坚。刚才，我同金正恩委员长进行了富有成果的会谈，共同擘画中朝关系美好未来，达成一系列重要共识。我们一致认为，中朝双方要坚定不移传承弘扬传统友谊，续写时代新篇章。我们一致认为，政治解决半岛问题是人心所向、大势所趋，要继续高举和平对话旗帜，为实现地区乃至世界和平、稳定、繁荣作出新的更大贡献。

习近平指出，当前，朝鲜党和人民在金正恩委员长领导下，实施新战略路线，集中力量发展经济、改善民生，掀起了朝鲜社会主义建设新高潮。我们坚信，在以金正恩委员长为首的朝鲜劳动党带领下，朝鲜社会主义事业必将不断取得新的更大成就。中方愿同朝方一道，共同开创中朝关系和地区持久和平、共同繁荣的美好未来。

在热烈友好的气氛中，宾主共叙友谊，共话合作，共祝中朝关系不断向前发展。

宴会前，习近平在朝鲜劳动党中央本部接受朝鲜劳动党中央全体政治局委员和候补委员致敬。党中央科技部长、群众团体部长向习近平总书记夫妇献花。在热烈友好的气氛中，习近平总书记夫妇和金正恩委员长夫妇同大家合影留念。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。

参加欢迎晚宴的朝方党和国家领导人有崔龙海、朴凤柱、金才龙、李勇浩、李万建、朴光浩、李洙墉、金平海、崔辉、吴寿勇、安正秀、朴泰德、朴泰成、金英哲、金秀吉、太亨彻、卢斗哲、崔富日、赵勇元、努光铁、金德勋、李龙男、金能旿、金与正等。

《 人民日报 》（ 2019年06月21日 01 版）

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