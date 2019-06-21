习近平和彭丽媛观看朝鲜大型团体操和艺术演出

六月二十日晚，中共中央总书记、国家主席习近平和夫人彭丽媛在朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩和夫人李雪主陪同下，在平壤“五一”体育场同朝鲜各界群众一道观看大型团体操和艺术演出。

新华社记者 黄敬文摄

本报平壤6月20日电 （记者杜尚泽、莽九晨）6月20日晚，中共中央总书记、国家主席习近平和夫人彭丽媛在朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩和夫人李雪主陪同下，在平壤“五一”体育场同朝鲜各界群众一道观看大型团体操和艺术演出。

当晚，能容纳10万余人的“五一”体育场座无虚席。“热烈欢迎习近平总书记同志和彭丽媛女士”、“平壤—北京”等标语格外醒目。当地时间晚9时40分许，习近平和夫人彭丽媛在金正恩和夫人李雪主陪同下，来到体育场主席台。在场观众全体起立，以热烈的掌声和欢呼声，欢迎中国贵宾的到来。

演出在绚丽的焰火中拉开序幕。朝鲜文化相致欢迎辞。这台演出是为习近平此访专门精心创作的，数万名朝鲜演员参加表演。演出极具朝鲜民族特色，以“社会主义我们家园”、“胜利的回声”、“为了更好的明天”、“牢不可破的友谊”四个章节，歌颂朝鲜社会主义事业的发展成就，表达朝鲜人民对美好生活的向往，对传承发展中朝友谊的热切愿望，以及对习近平此次访问的热烈欢迎。朝鲜三大乐团，国立交响乐团、功勋合唱团、三池渊管弦乐团首次同台献艺。演出现场背景曼妙变幻，灯光绚丽璀璨，表演精彩纷呈，欢呼声、鼓掌声此起彼伏、响彻云霄。整场演出气势恢宏，震撼感人。

演出在以“朝中友谊万古长青”为主题的大型歌舞表演中结束。习近平和金正恩同全场观众一起站立，为艺术家和演员们的精湛表演送上经久不息的掌声。焰火在体育场上空再次绽放，斑斓壮美。演出结束后，中方向朝方赠送花篮，祝贺演出成功。习近平和夫人彭丽媛同金正恩和夫人李雪主一道步入舞台，再次向朝鲜艺术家和群众致谢，并合影留念。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等中方陪同人员，以及崔龙海、朴凤柱、金才龙、李勇浩、李万建、朴光浩、李洙墉、金平海、崔辉、吴寿勇、安正秀、朴泰德、朴泰成、金英哲、金秀吉、太亨彻、卢斗哲、崔富日、郑京泽、赵勇元、努光铁、金德勋、李龙男、金光浩、金能旿、金与正等也观看了表演。

《 人民日报 》（ 2019年06月21日 01 版）

(责编：黄晓蔓(实习生)、杨牧)