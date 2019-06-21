习近平抵平壤受到热烈欢迎

6月20日，中共中央总书记、国家主席习近平乘专机抵达平壤，开始对朝鲜民主主义人民共和国进行国事访问。朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩和夫人李雪主到机场热情迎接习近平和夫人彭丽媛。朝方在机场举行隆重欢迎仪式。

新华社记者 黄敬文摄

6月20日，中共中央总书记、国家主席习近平乘专机抵达平壤，开始对朝鲜民主主义人民共和国进行国事访问。朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩和夫人李雪主到机场热情迎接习近平和夫人彭丽媛。朝方在机场举行隆重欢迎仪式。欢迎仪式结束后，习近平与金正恩同车前往锦绣山太阳宫广场，沿途数十万群众夹道欢迎。

新华社记者 鞠 鹏摄

本报平壤6月20日电 （记者杜尚泽、莽九晨）6月20日，中共中央总书记、国家主席习近平乘专机抵达平壤，开始对朝鲜民主主义人民共和国进行国事访问。

当地时间12时许，习近平乘坐的专机抵达平壤顺安机场。雨后初晴的平壤，天高云淡、气候怡人，到处郁郁葱葱、繁花似锦，整个城市洋溢着友好热烈的气氛。机场上中朝两国国旗迎风飘扬，“热烈欢迎中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平同志”“鲜血凝成的朝中两国人民之间牢不可破的友谊团结万岁”大幅标语高高悬挂，近万名群众排列成整齐的队伍，有力地挥动着花束，以欢快的口号和热情的笑容，欢迎尊贵的中国客人到来。朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩和夫人李雪主到机场迎接。

在朝鲜群众浪潮般的欢呼声中，习近平和夫人彭丽媛步出舱门，金正恩和夫人李雪主在舷梯旁热情迎接。习近平走下舷梯，同金正恩亲切握手问候。朝鲜儿童向习近平和彭丽媛献上鲜花。习近平主席并同前来迎接的朝方高级官员一一握手致意。

朝方在机场举行隆重欢迎仪式。在21响礼炮声中，军乐队奏中朝两国国歌，习近平在金正恩陪同下检阅了朝鲜人民军三军仪仗队，并观看了分列式表演。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等陪同人员同机抵达。

中国驻朝鲜大使李进军也到机场迎接。

朝鲜党和国家领导人朴凤柱、李勇浩、李万建、李洙墉、崔辉、金英哲、金秀吉、李永吉、努光铁、李龙男、金与正等参加机场欢迎仪式。

欢迎仪式结束后，在21辆礼宾摩托车的护卫下，习近平乘车前往锦绣山迎宾馆。沿途数十万群众挥舞中朝两国国旗和五彩缤纷的鲜花，热情洋溢地高呼中朝友谊万岁等口号，夹道欢迎。

习近平抵达黎明大街路口，换乘敞篷车，与金正恩同车前往锦绣山太阳宫广场。街道两旁，人山人海，盛况空前。欢迎民众站在高坡上，从住宅楼的窗台上，向中国贵宾欢呼致敬。到处都是热情的笑脸，友好的欢呼声不绝于耳。习近平和金正恩向欢迎的人群频频挥手致意。

明媚的阳光下，锦绣山太阳宫广场显得格外雄伟，金日成、金正日的巨幅画像并排高高悬挂，大型花坛铺展在宽阔的广场中间，芬芳吐蕊、绿意盎然。欢迎的人群身着节日的盛装，呈方阵排列。习近平抵达时，数万只彩色气球飞上天空。习近平和彭丽媛在金正恩和李雪主陪同下，在这里接受朝鲜党政领导干部和平壤市民代表致敬，同他们一一握手。这是外国领导人首次在锦绣山太阳宫广场接受致敬，充分体现了东道主的热情和敬意。朝鲜党和国家领导人崔龙海、金才龙、朴光浩、金平海、吴寿勇、朴泰成、太亨彻、崔富日、郑京泽、金德勋、李周五、董正浩、金能旿等参加致敬活动。

随后，习近平和彭丽媛乘车前往锦绣山迎宾馆下榻。

新华社北京6月20日电 中共中央总书记、国家主席习近平20日乘专机离开北京，应朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩邀请，对朝鲜民主主义人民共和国进行国事访问。

陪同出访的有：习近平总书记、国家主席夫人彭丽媛，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，国务委员兼外交部部长王毅，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰等。

《 人民日报 》（ 2019年06月21日 01 版）

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