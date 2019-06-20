朝鲜媒体刊文热烈欢迎习近平总书记访朝

新华社平壤6月20日电（记者程大雨 江亚平）《劳动新闻》《民主朝鲜》等朝鲜主流媒体20日均在头版头条刊发社论文章，热烈欢迎中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平访问朝鲜，并对此次访问在两国友好关系史上的重要意义予以高度评价。

朝鲜劳动党中央委员会机关报《劳动新闻》的社论文章说，正迎接贵宾的平壤，在热烈的欢迎气氛中“激动不已”，朝鲜人民怀着喜悦的心情热烈欢迎习近平总书记的到来。文章认为，习近平总书记的此次访问将成为朝中友好历史上让人铭记的一页，将进一步推动朝中友谊的强化和发展。

文章表示，此次访问显示了中国党和政府对朝中友好关系的高度重视。文章表示，朝鲜老一辈领导人金日成和金正日高度重视和发展朝中友好关系，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩对此进行了继承和发展，去年至今四次与习近平总书记举行会晤，推动了朝中关系的发展。文章强调，岁月流逝，山川变迁，朝中人民的友好之情和团结纽带永不会改变和褪色。

朝鲜最高人民会议常任委员会及内阁机关报《民主朝鲜》的社论文章说，朝中友谊是两国人民共同的宝贵财富，强化和发展朝中友谊完全符合朝鲜和中国人民的利益。习近平总书记的此次访问将成为推动朝中友好合作关系进一步发展的“意义重大的契机”。

此外，当天的《劳动新闻》还刊文回顾了朝鲜老一辈领导人与中国发展友谊的友好交往历史，介绍了中国党和政府在消除贫困、缩小地区差距等方面作出的积极努力和取得的令人瞩目的成就。《民主朝鲜》也撰文介绍了中国近年来在科技发展方面作出的努力和取得的巨大成就。

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