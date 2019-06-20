外交习语|10个月内见4次，习近平同金正恩每次必谈什么？

新年伊始，中共中央总书记、国家主席习近平接待了2019年的第一位外宾——朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩。

1月7日至10日，金正恩对中国进行访问。这是继去年3月、5月、6月三次访华后，他第四次踏上中国的土地。10个月内，习近平同金正恩四度会晤，每次都进行了长时间的深入交流。有哪几件事，是他们必谈的？

通过下面几个关键词，我们一起来看看。

关键词①：传统友谊

新年新会晤，时间不一般。

“委员长同志在2019年新年伊始、两国迎来建交70周年之际访华，充分体现了委员长同志对中朝传统友谊的高度重视、对中国党和人民的友好情谊。”这次会谈一开场，习近平表达了对金正恩访华的赞赏。

2019年1月8日，习近平同当日抵京的金正恩举行会谈。会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为金正恩举行欢迎仪式。 新华社记者 李学仁摄

中国和朝鲜山水相连，又同为社会主义国家。两国老一辈领导人怀着共同的理想信念和深厚的革命友谊，彼此信赖、相互支持，书写了国际关系史上的一段佳话。

这也就不难理解，习近平在去年同金正恩首度会晤时，为什么曾用“像走亲戚一样常来常往”来形容中朝几代领导人保持的密切交往。

在中朝关系发展史上，高层交往历来发挥着最重要的引领和推动作用。10个月内四度会晤，两位领导人如此密切互动，正是对良好传统的继承和生动实践，也展示了中朝友谊的强大生命力。

2018年3月28日，习近平在人民大会堂同金正恩举行会谈。 新华社记者 姚大伟摄

当前，在中朝关系掀开了新的历史篇章、两国迎来建交70周年这一具有“承前启后、继往开来的重要意义”的时间节点，习近平同金正恩再度会晤，对引领中朝关系未来发展的意义不言而喻。

这次会晤中，习近平再次强调双方要保持高层交往、加强战略沟通、深化友好交流合作，为推动中朝关系长期健康稳定发展指明路径。

关键词②：半岛局势

“去年朝鲜半岛形势出现缓和，中方为此发挥的重要作用有目共睹，朝方高度赞赏并诚挚感谢。”这次会晤中，金正恩表达了对中方的赞赏和感谢。

2018年，在中朝及有关方共同努力下，半岛问题政治解决进程取得重大进展。

细细梳理四次会晤的时间线，其中考量耐人寻味，足见中方在半岛问题上发挥的积极建设性作用。

第一次，习近平用了“时机特殊、意义重大”这个表述，呼吁各方支持半岛北南双方改善关系，共同为劝和促谈作出切实努力。

第二次是在“朝鲜半岛局势深刻复杂演变的关键时刻”，习近平对朝方此前宣布停止核试验和洲际弹道导弹试射、废弃北部核试验场表示赞赏。

第三次则是金正恩在与美领导人首次会晤后“专程来华”，习近平指出，希望朝美双方落实好首脑会晤成果，有关各方形成合力，共同推进半岛和平进程。

2018年6月19日，习近平同当日抵京的金正恩举行会谈。会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为金正恩举行欢迎仪式。新华社记者 申宏摄

这一次，习近平强调，半岛和平对话的大势已经形成，谈下去并谈出成果成为国际社会普遍期待和共识。

政治解决半岛问题面临难得的历史机遇，习近平用“四个支持”再次明确中方立场：

——支持朝方继续坚持半岛无核化方向；

——支持北南持续改善关系；

——支持朝美举行首脑会晤并取得成果；

——支持有关方通过对话解决各自合理关切。

金正恩表示，朝方将为朝美领导人第二次会晤取得国际社会欢迎的成果而努力。

习近平表示，希望朝美相向而行，中方愿同朝方及有关方一道努力，为维护半岛和平稳定，实现半岛无核化和地区长治久安发挥积极建设性作用。

关键词③：经济发展

四次会晤中，习近平都对朝方在发展经济、改善民生方面采取的一系列积极举措、取得的许多成果表示赞赏。尤其是2018年4月朝鲜劳动党七届三中全会作出集中力量发展经济、提高人民生活水平的决定以来，习近平已多次表达中方的支持。

2018年5月8日，习近平同金正恩在大连举行会晤。新华社记者 谢环驰摄

“相信朝鲜人民一定会在社会主义建设事业中不断取得新的更大成就。”在这次会晤中，习近平表达了期许。

金正恩则表示：“朝方认为中国的发展经验十分宝贵，希望多来中国实地考察交流。”

此前访华时，金正恩曾先后参观了“率先行动砥砺奋进——十八大以来中国科学院创新成果展”、中国农业科学院国家农业科技创新园和北京市轨道交通指挥中心。

这一次，他又参观了北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂，实地考察了有关传统工艺及现代化中药加工生产线。

2019年1月9日，金正恩参观北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂，实地考察有关传统工艺及现代化中药加工生产线。新华社记者 谢环驰摄

“我在过去不到一年时间里四次访华，对中国经济社会发展成就和中国人民奋发图强的精神面貌印象深刻。”金正恩说。

今年是新中国成立70周年。在70年的历程中，中国共产党领导中国人民迎来了从站起来、富起来到强起来的历史飞跃。

如今，中国特色社会主义进入了新时代，朝鲜劳动党实施新战略路线取得不少积极成果。

有理由期待，两国友好往来、团结合作，必将共同开创更加美好的未来。

新华社记者：王卓伦、郑明达

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