习近平在朝鲜媒体发表署名文章

新华社北京6月19日电 在对朝鲜民主主义人民共和国进行国事访问前夕，中共中央总书记、国家主席习近平在朝鲜《劳动新闻》等主要媒体发表题为《传承中朝友谊，续写时代新篇章》的署名文章。文章如下：

传承中朝友谊，续写时代新篇章

中共中央总书记、中华人民共和国主席 习近平

今年是中朝建交70周年。在这个历史性时刻，应朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩同志邀请，我怀着“传承友谊、续写新篇”的美好愿望，即将对朝鲜民主主义人民共和国进行国事访问。

回想当年，两党两国老一辈领导人怀着共同的理想信念和深厚的革命友谊，携手缔造了中朝传统友谊，为我们留下了共同的宝贵财富。中朝几代领导人一直保持着密切交往，就传承中朝传统友谊、造福两国人民深入沟通、真诚合作，书写了国际关系史上的佳话。

长期以来，在中朝两党坚强领导下，不论是在共同反对外来侵略、争取国家独立和民族解放的斗争中，还是在开展社会主义革命和建设事业中，两国人民都彼此信赖，相互支持，相互帮助，结下了深厚友情，可以说是“历久弥坚金不换”。

亲望亲好，邻望邻好。作为好同志、好邻居，无论国际风云如何变幻，中国党和政府巩固发展中朝友好合作关系的坚定立场都没有变也不会变，中方将坚定支持金正恩委员长带领朝鲜党和人民贯彻落实新战略路线，集中精力发展经济、改善民生，推动朝鲜社会主义建设取得新的更大成就。

中朝两国和两国人民都是从苦难中走过来，深知和平弥足珍贵。我们高兴地看到，在金正恩委员长正确决策和有关各方共同努力下，半岛和平对话的大势已经形成，政治解决半岛问题面临着难得历史机遇，得到国际社会普遍认同和期待。中方愿意和朝鲜同志携手努力，共谋实现地区长治久安的大计。

70年风雨同舟，70年砥砺前行。在我和金正恩委员长共同引领和推动下，走过70年辉煌历程的中朝关系已经站在新的历史起点上，焕发出新的生机活力。我们有信心、有能力继承前辈光荣传统，按照时代发展要求和两国人民共同愿望，续写中朝友谊新篇章，推动两国关系在新时代得到新发展，更好造福两国人民，促进地区乃至世界和平、稳定、繁荣。

为此，我愿通过这次访问，同金正恩委员长和朝鲜同志一道，谋划中朝友好合作关系，谱写中朝传统友谊新篇章。

——加强战略沟通和交流互鉴，为中朝传统友谊赋予新内涵。发扬高层交往的优良传统和引领作用，规划好中朝关系发展蓝图，把握好中朝关系发展方向。加强各层次沟通和协调，深化党际交流和治国理政经验互鉴，把我们各自党和国家的事业继承好、发展好。

——加强友好交往和务实合作，为中朝关系发展注入新动力。落实好业已商定的合作项目，拓展两国民间友好往来，扩大教育、文化、体育、旅游、青年、地方、民生等各领域交流合作，服务两国发展事业，增进两国人民福祉，让中朝友好薪火相传、生生不息。

——加强沟通对话和协调合作，为地区和平稳定开创新局面。推进半岛问题政治解决进程、维护半岛和平稳定，符合两国各自发展需要和两国人民共同利益。中方支持朝方坚持政治解决半岛问题的正确方向，支持通过对话解决朝方的合理关切，愿同朝方及有关方加强沟通和协调，共同推动半岛问题的对话协商取得进展，为地区和平稳定和发展繁荣作出积极贡献。

“我们有伟大的友谊，我们有共同的理想，把我们团结得无比坚强。”正如《中朝友谊之歌》表达的那样，无论国际风云如何变幻，我们两党两国和两国人民都要把中朝传统友谊传承好、发扬好。我们愿同朝鲜同志一道，继承传统，面向未来，推动中朝关系在新时代破浪前进。

我坚信，中朝友谊这棵参天大树一定会枝繁叶茂、万古长青！

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)