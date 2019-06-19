栗战书同埃及议长阿里举行会谈

新华社北京6月18日电 （记者白洁）全国人大常委会委员长栗战书18日在人民大会堂与埃及议长阿里举行会谈，并共同出席中埃议会交流机制第五次会议第一阶段会议。

栗战书说，中埃都是文明古国。过去，古丝绸之路将两国联结在一起；如今，共建“一带一路”谱写着两国友好合作新篇章。在习近平主席和塞西总统的引领下，中埃建立全面战略伙伴关系，各领域合作取得长足发展，成为南南合作的典范。中方始终从战略高度和长远角度看待和推进中埃关系，愿同埃方一道，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，加强发展战略对接，深化“一带一路”务实合作，推动中埃关系不断迈上新台阶。

栗战书强调，中埃都是发展中国家，面临着实现各自民族复兴梦想的现实任务，有着许多共同利益和广阔合作空间。构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系应成为中埃的共同追求。中方主张进一步巩固开放、包容、透明、非歧视、以规则为基础的多边贸易体制。中埃要加强团结合作，为促进发展中国家共同发展、构建人类命运共同体作出积极贡献。

栗战书指出，作为中埃全面战略伙伴关系的重要组成部分，立法机构合作的重要任务是推动落实两国元首达成的共识，促进各领域合作深入发展。中国全国人大愿加强同埃及议会多层次、多形式、多渠道的交流合作，进一步用好中埃议会交流机制这一对话合作平台，积极开展立法、监督和治国理政经验交流，为两国务实合作走深走实提供法律保障，为中埃关系发展注入新的活力。

阿里表示，埃中友好历史悠久、基础深厚。两国政治、经济、人文等领域的合作成果丰硕。埃方高度赞赏并积极参与“一带一路”建设，相信这将为埃中合作带来巨大机遇。埃方将一如既往在中方重大关切问题上给予坚定支持，愿与中方加强反恐合作、密切在国际事务中的协调配合。埃及议会期待与中国全国人大深化友好交往，从立法层面为两国务实合作提供保障。

全国人大常委会副委员长艾力更·依明巴海参加会谈。

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 02 版）

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