第十次中英经济财金对话在伦敦举行

本报伦敦6月17日电 （记者许立群、强薇）国务院副总理胡春华与英国财政大臣哈蒙德17日在英国伦敦共同主持召开第十次中英经济财金对话。

胡春华表示，习近平主席2015年访英期间，推动构建中英面向21世纪全球全面战略伙伴关系，开启了中英关系“黄金时代”。去年初，两国领导人就深入推进双边关系发展达成重要共识。双方要落实好两国领导人共识，加强共建“一带一路”合作，密切宏观政策沟通协调，扩大贸易投资领域合作，打造金融合作新亮点，推动完善全球经济治理，为中英关系发展不断注入新动力。

哈蒙德表示，英方高度重视发展英中关系，自首次经济财金对话以来，双方加强战略对接和务实合作，取得丰硕成果。英方在参与“一带一路”合作方面拥有独特优势，愿与中方进一步加强贸易、投资、金融、能源等领域合作，共同维护多边主义和多边贸易体制，推动英中关系持续向前发展。

本次对话中，双方围绕宏观经济形势及全球经济治理、贸易投资与大项目合作、金融改革与金融市场发展、战略性与新领域合作等议题进行了深入交流，达成69项互利共赢成果。

对话后，胡春华与哈蒙德共同会见了记者。胡春华还会见了英国首相特雷莎·梅，并与哈蒙德在伦敦证券交易所共同出席了沪伦通启动仪式。

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 03 版）

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