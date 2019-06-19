中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平将于6月20日至21日对朝鲜民主主义人民共和国进行国事访问。这是我们党和国家最高领导人时隔14年再次访问朝鲜，也是党的十八大以来习近平总书记首次访问朝鲜。此访正值中朝建交70周年之际，对两国关系具有承上启下、继往开来的重要意义。国际社会对此高度关注，多国媒体以及接受本报记者采访的国际人士认为，这是一次具有里程碑意义的访问，将为新时代中朝关系发展注入新动力，为地区和平稳定繁荣作出新贡献。

美丽的平壤正装扮一新，准备迎接中国贵宾的到来

当地时间6月17日晚8时，朝鲜中央电视台和朝中社播发了中共中央总书记、中国国家主席习近平将访问朝鲜的消息。朝鲜《劳动新闻》18日在头版上方显要位置刊登了习近平主席即将访问朝鲜的消息。平壤市内各处的阅报栏前，来往的平壤市民也纷纷驻足观看报纸，热切了解习近平主席即将访朝的消息。

美丽的平壤正装扮一新，准备迎接中国贵宾的到来。本报驻朝鲜记者注意到，6月上旬以来，朝鲜政府开始对中朝友谊塔进行维护修缮，对中朝友谊塔周围的地砖进行了更换，并对友谊塔主体进行了重新粉刷，相关工程日前已进入收尾阶段。经过维护修缮后，中朝友谊塔焕然一新。此外，朝鲜政府对平壤市的主干道也进行了维护，尤其是对中国驻朝鲜大使馆周边进行了重新粉刷。

平壤外国人学校幼儿部的宋老师18日早晨见到本报记者时，高兴地讲起来：“习近平主席马上要来朝鲜访问了，我们都非常期待，相信此次访问一定会很成功。”

“中国领导人访问朝鲜，展示了中国维护半岛和平稳定的决心，体现了负责任大国的担当”

在中国宣布消息之后，包括日本广播协会电视台、共同社、《朝日新闻》等日本各大媒体都在第一时间进行了报道。

“这真是一个令全世界高兴的好消息。”日本同志社大学前教授浅野健一兴奋地对本报记者说，中国在朝鲜半岛问题上始终坚持无核化目标，坚持对话协商解决问题，坚持维护半岛和平稳定，对此他非常赞赏。“相信习近平主席此访不仅能推动中朝关系发展，而且有助于促进半岛和平稳定。”

日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景在接受本报记者采访时表示，中国国家元首时隔14年再次访问朝鲜具有重大意义。“习近平主席访朝不仅有利于朝鲜半岛的和平稳定，而且也有利于促进包括亚洲在内的整个世界的和平与繁荣，相信此访将取得具有历史意义的重要成果。”

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯告诉记者：“这是一次具有里程碑意义的访问。”中朝关系源远流长，两国友好不仅符合双方利益，造福两国人民，同时对东北亚地区乃至整个世界的和平与发展都至关重要。林斯表示，近一段时间以来，两国领导人多次会面，达成重要共识，双方保持高层交往有助于推动中朝关系长期健康稳定发展。人们有理由相信，通过此访，两国共识将进一步深化，半岛问题政治解决进程将取得新的进展，对地区和平稳定繁荣也将产生积极影响。“中国领导人访问朝鲜，展示了中国维护半岛和平稳定的决心，体现了负责任大国的担当。”

“在中朝建交70周年之际，习近平主席此访将对两国关系的未来发展产生重要影响”

意大利第一大报《晚邮报》国际部副主任保罗·萨洛姆表示，中国国家主席时隔14年再次访问朝鲜，也是中共十八大以来习近平总书记首次访问朝鲜，具有重要的历史意义。习近平主席此次出访将进一步巩固和加强两国的关系和友谊。

印度德里大学国际关系教授库马尔对本报记者说：“在中朝建交70周年之际，习近平主席此访将对两国关系的未来发展产生重要影响。”过去70年来，中朝塑造了深厚的双边关系，在过去不到一年时间里，两国领导人4次会晤，达成诸多重要共识，掀开了两国关系新篇章。

《印度时报》也报道说，此访将对中朝两国关系的发展具有巨大促进作用。

古巴拉美社、美国《华尔街日报》、美国有线电视新闻网等也对习主席即将访朝的消息进行了报道。

（本报北京、平壤、东京、罗马、新德里、里约热内卢、华盛顿、墨西哥城6月18日电 记者王莉、莽九晨、刘军国、叶琦、苑基荣、张远南、张梦旭、刘旭霞）

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)