上合组织打造全球治理新样板（环球热点）

6月14日，中国国家主席习近平出席上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议并发表重要讲话。他强调，要牢牢把握世界多极化、经济全球化大势，从“上海精神”中发掘智慧，从团结合作中获取力量，携手构建更加紧密的上海合作命运共同体。

“成人礼”典成，上合组织越发成熟稳健。在接受本报记者采访时，多位中吉专家学者和政府官员表示，习近平主席讲话充满力量，鼓舞人心，为上合组织未来发展指明了新方向。

新典范引领上合发展

“务实、积极、成熟！”吉尔吉斯斯坦国会议员阿迪力·居努斯高度评价习近平主席的讲话，“对上合组织未来发展提出了更高的期望，展现了一个大国领袖的智慧和气魄。”

专家学者纷纷表示，习近平主席在讲话中提出，要把上合组织打造成团结互信、安危共担、互利共赢、包容互鉴的典范，令人耳目一新。

“这四个‘典范’是习近平主席讲话的中心思想，既高屋建瓴又脚踏实地，具有针对性和指引性。”中国上合组织研究中心秘书长邓浩分析，四个“典范”将把上合组织打造成新时期区域发展、多边合作和全球治理的样板，为上合组织提质升级提供了全新的中国方案。

国际形势风云激荡。上合组织将如何应对时代变局，破解发展难题，应对风险挑战？

“习近平主席把团结互信放在首位。”邓浩分析，上合组织成员国要做到团结互信，一是从“上海精神”中挖掘智慧，赋予上海精神新的时代内涵；二是要恪守《上海合作组织宪章》和《上合组织成员国睦邻友好合作条约》的宗旨和原则。

吉尔吉斯共和国驻华大使顾问葛志立表示：“‘尊重多样文明’和‘谋求共同发展’是‘上海精神’的重要组成部分。上合组织应坚持共商共建共享的全球治理观，密切协调和配合，促进多边主义和自由贸易。”

“上合组织是人口最多、地域最广、资源丰富、潜力巨大的跨区域多边综合性组织。”比什凯克人文大学东方研究与国际关系学院院长塔拉斯贝克·马什让波夫对本报表示，上海合作组织整体发展势头良好，相信未来一定会为各国人民世代友好、共同发展注入持久动力。

新合作筑牢安全“篱笆”

“上合组织在安全领域的合作卓有成效。”葛志立表示，18年来，上海合作组织成员国着眼共同安全命运，开展务实有效安全合作，确保了本地区安全稳定大局。

“没有地区安全，就没有经济发展。”阿迪力·居努斯以吉尔吉斯斯坦为例介绍，吉中两国拥有绵长的边境线，吉中两国加强安全领域合作，将为两国经济发展创造良好的环境。

新形势，新挑战。为打击“三股势力”，扎牢安全篱笆，习近平主席强调，要以《上海合作组织反极端主义公约》生效为契机，加强去极端化合作，有效遏制极端思想蔓延势头。

“上合组织成立之初就以安全为主要目标，上合组织成员国是安危共担的好伙伴。”邓浩总结道，上合组织要在理念上坚持共同、综合、合作、可持续安全观，打造有力的法律基础，提高共同行动能力。

“随着‘一带一路’的深入推进，上合组织将在安全领域有更多新合作。”塔拉斯贝克·马什让波夫认为，上合组织成员国是“一带一路”倡议的重要覆盖区域，为确保“一带一路”的健康发展，上合组织应加强信息共享、联合行动、网络执法，着力提升应对复杂局面的能力。

葛志立注意到，习近平主席的讲话中，特别提到阿富汗的安全问题，并阐明了中方的主张。“习主席对阿富汗人民经受的战乱苦难表示深刻同情，并呼吁理性的解决方案，体现了中国领导人深切的人文关怀和大国担当。”

中方在阿富汗问题上的立场，得到上合组织成员国的广泛认同。在上海合作组织成员国元首理事会发布的《比什凯克宣言》中，成员国一致强调，政治对话和“阿人主导，阿人所有”的包容性和解进程是解决阿富汗问题的唯一出路，呼吁有关方和国际组织在联合国发挥中心协调作用下加强合作。

新机遇惠及更多民生

6月15日，又一架满载吉尔吉斯斯坦樱桃的货机，抵达上海浦东国际机场。去年以来，吉尔吉斯斯坦的樱桃、蜂蜜、杏、牛肉等优质农产品，“乘机”走俏中国市场，既饱了中国消费者的口福，也鼓了吉尔吉斯斯坦民众的腰包。

“中亚经济只有‘向东看’才有出路，那里有巨大的中国市场。”阿迪力·居努斯介绍，此次上合峰会召开期间，吉中两国在农业、教育、基础设施建设、文化、旅游等多个领域达成一系列合作协议，将为吉尔吉斯斯坦经济发展注入新动力。

“这次习近平主席又为我们带来‘大礼包’。”得知中国将在陕西省设立上海合作组织农业技术交流培训示范基地后，阿迪力·居努斯称赞，“中国慷慨地为上合组织成员国提供交流农业技术的平台，令人敬佩！”

中国机遇利好全球，中国经验启迪世界。在此次上合峰会期间，记者发现《习近平谈治国理政》已被许多吉尔吉斯斯坦学者和政府官员放在案头。

“中国经济发展的秘诀是什么？中国的反腐工作和脱贫事业是如何开展的？‘一带一路’是如何影响世界的？”这是塔拉斯贝克·马什让波夫在研读《习近平谈治国理政》时思考的问题。他在字里行间认真地做了批注，“中国领导人治国理政的经验值得世界学习。”

“中国在改革开放、保护外资、脱贫攻坚、发展旅游等领域为吉尔吉斯斯坦做了很好的示范，而‘一带一路’倡议给广大发展中国家提供了更多搭乘发展快车的机会。”阿迪力·居努斯表示，此次上合峰会是一个崭新的起点。

“加强制度建设、对接合作、互联互通、创新驱动，是未来上合组织务实合作的方向。”邓浩指出，随着共建“一带一路”倡议同各国发展战略及欧亚经济联盟等区域合作倡议深入对接，上合组织将释放出更大的发展潜力。

（本报比什凯克电）

(责编：马靓辉(实习生)、杨牧)