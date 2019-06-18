弘扬中朝友好 共创美好未来（大使随笔）

应朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩邀请，中共中央总书记、国家主席习近平将于6月20日至21日对朝鲜民主主义人民共和国进行国事访问。此访正值中朝两国即将迎来建交70周年，时机特殊，意义重大，是今年中朝两党两国和两国人民生活中的一件大事、喜事，将掀开中朝友好的新篇章，成为两国关系史上一座新的里程碑。目前，有关接待准备工作正在紧锣密鼓地进行，朝鲜各地各界翘首企盼习近平总书记到来，首都平壤充满浓郁的喜庆气氛。

中朝两国是山水相连的传统友好邻邦。70年来，无论是在争取国家独立、民族解放时期，还是在社会主义革命和建设时期，中朝两党两国始终坚持以心相交、以诚相待、守望相助、共同奋斗。70年来，中朝几代领导人始终保持着密切交往，两国人民始终坚持相互支持、相互帮助、风雨同舟、彼此信赖。70年来，中朝两党两国和两国人民为维护自身独立和主权、维护地区和平与稳定，始终坚持精诚团结、密切协作、携手并肩、艰苦奋战。实践证明，中朝友谊经受住了国际风云变幻的重重考验，已经深深扎根于两国人民心中，历久弥坚、牢不可破。

去年3月下旬以来，习近平总书记在不到10个月的时间内四次接待金正恩委员长访华，就双边关系和半岛局势等共同关心的问题全面深入交换意见，达成一系列重要共识，为新时代中朝关系发展指明了方向，谱写了中朝传统友好关系新的历史篇章。两党两国最高领导人商定，无论国际地区形势如何演变，双方都会牢牢把握世界大势和中朝关系大局，加强高层交往，深化战略沟通，扩大友好交流，造福两国人民和各国人民。在两党两国最高领导人亲自推动和正确指引下，以文化和体育交流为先行的双方交流合作稳步开展、日益活跃。去年4月以来中国艺术团、文艺工作者代表团、体育代表团等多个团组先后访朝，将中国人民对朝鲜人民的友好情谊带进朝鲜千家万户。朝鲜友好艺术团今年1月成功访华，为中国人民带来精彩视听盛宴，引发广泛热烈反响，将两国传统友好的纽带拉得更紧，让两国人民的友好感情越来越亲。

今年是新中国成立70周年，中国已经进入了中国特色社会主义新时代，全体中国人民正紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，朝着实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦奋勇前进。朝鲜人民也正在以金正恩委员长为首的朝鲜劳动党领导下，积极贯彻落实朝党集中一切力量开展经济建设的新战略路线，推动朝鲜社会主义发展建设进入新的阶段。在新的历史起点上，习近平总书记对朝鲜进行历史性访问，将同金正恩委员长就共同关心的问题深入交换意见，擘画新时代中朝关系发展蓝图，必将书写中朝友好的新佳话，助力中朝关系的新发展，更好地造福两国和两国人民，为维护地区和世界的和平稳定和发展繁荣作出积极贡献。

朝鲜有句谚语说，“近邻胜过堂兄弟”，中国古语讲，“远亲不如近邻”。中朝两国不仅是好邻居，更是好朋友，好同志。出任中国驻朝鲜大使四年多来，我深深感受到了中朝友谊传统悠久、根基深厚，也感受到两党两国和两国人民对继承和发展中朝传统友好的强烈愿望和高度期许。我坚信，在两党两国最高领导人的亲自关心和正确指引下，在两党两国和两国人民的共同努力下，中朝传统友好合作关系定将得到进一步维护、巩固和发展，并将以习近平总书记访问朝鲜为契机迈向更加美好的未来！

（作者为中国驻朝鲜大使）

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 03 版）

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