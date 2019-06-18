《之江新语》西文古巴版首发式暨中古治国理政研讨会在哈瓦那举行

新华社哈瓦那6月17日电 由中国国务院新闻办公室、中国外文局、中国驻古巴大使馆、古巴图书委员会主办的《之江新语》西文古巴版首发式暨中古治国理政研讨会17日在古巴首都哈瓦那举行。古共中央书记处书记高特，中共中央宣传部部务会成员、中共中央纪委国家监委驻中央宣传部纪检监察组组长贾育林，古巴文化部部长格劳，古巴外交部副部长冈萨雷斯，古巴图书委员会主席罗德里格斯，中国驻古巴大使陈曦等两国各界人士200多人出席活动。

贾育林在致辞中表示，《之江新语》是习近平主席在担任浙江省主要领导期间，在省域层面对中国特色社会主义、国家治理体系和治理能力的理论探索和实践创新，是学习研究习近平新时代中国特色社会主义思想的重要文献。这部著作蕴含和体现了习近平始终坚持以人民为中心、推动科学发展、做到求实创新、培育政风官德的重要思想和理念。希望这部著作能够帮助古巴读者更好了解中国，更好理解习近平新时代中国特色社会主义思想。

古巴文化部副部长哈科米诺表示，《之江新语》一书是习近平主席在中国地方工作时的独到思考与理念的集合，体现出习近平对人民的深厚感情，展现出中国对经济、社会进步与生态环境和谐发展相结合的一贯追求，对古巴和拉美地区发展提供了重要借鉴。

陈曦说，中古两国是肝胆相照的好同志、改革发展的好朋友、互利共赢的好伙伴。在庆祝中华人民共和国成立70周年和古巴革命胜利60周年之际，发行《之江新语》西文古巴版恰逢其时，必将为推动两国治国理政经验交流、增进双方人民相互了解和友谊发挥重要作用。

首发式上，高特、贾育林、格劳与陈曦共同为《之江新语》西文古巴版新书揭幕，中方向古方嘉宾赠送了《之江新语》西文古巴版新书。研讨会上，两国嘉宾围绕中国改革开放巨大成就、中国共产党治理能力、坚定走符合本国国情的发展道路等内容，展开了深入交流和研讨。

《之江新语》于2007年8月首次出版，2013年11月重印，在海内外引起热烈反响。在2018年出版《之江新语》西文版的基础上，中国外文出版社、浙江人民出版社与古巴新千禧出版社合作，推出了《之江新语》西文古巴版。

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 03 版）

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