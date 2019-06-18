6月14日至16日，习近平主席出席在杜尚别举行的亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会，并对塔吉克斯坦共和国进行国事访问。访问期间，两国元首签署《中华人民共和国和塔吉克斯坦共和国关于进一步深化全面战略伙伴关系的联合声明》。接受本报记者采访的塔各界人士普遍认为，习近平主席此访为双边关系发展规划了新的蓝图，有力推动塔中在两国全天候友谊基础上，打造安全共同体和发展共同体，共同致力于构建人类命运共同体。

“开拓两国关系发展新境界”

“在联合声明中，塔中双方一致决定将发展两国关系置于各自外交政策的优先方向，致力于发展全天候友谊，构建人类命运共同体。这些信息振奋人心。”塔吉克斯坦总统战略研究中心前第一副主任、塔政治家协会主席赛福洛·萨法罗夫在接受记者采访时表示。

塔吉克斯坦总统战略研究中心助理哈基姆认为，塔中两国正持续深化双边关系，在处理地区和国际事务中相互支持。“习主席此次国事访问圆满成功，塔中关系站上新的历史高度，进一步开拓两国关系发展新境界。”

“习近平主席对塔吉克斯坦进行的国事访问，再次表明塔中两国的务实合作将继续推进，塔吉克斯坦将继续从塔中合作中受益。”俄罗斯—塔吉克（斯拉夫）大学地缘政治研究中心主任玛耶蒂诺娃对记者表示。

“塔吉克斯坦人民非常欢迎习主席来访”，萨法罗夫对记者表示，访塔期间，习主席多次引用塔吉克斯坦谚语，提起塔历史名人，令人倍感亲切。他表示，两国领导人的友谊不断加深，两国关系持续巩固，对维护地区和世界和平稳定、促进共同发展都有积极作用。

“务实合作不断迈上新台阶”

塔吉克斯坦是“一带一路”建设的重要沿线国家，塔“2030年前国家发展战略”与“一带一路”倡议高度契合，习近平主席同拉赫蒙总统会谈时表示，双方要深入推进共建“一带一路”倡议同塔吉克斯坦国家发展战略对接，深挖合作潜力，提升合作质量，全面深化设施联通、能源、农业、工业等领域合作。塔吉克斯坦总统战略研究中心地区发展部主任达林格·拉赫蒙表示，习主席此访将有力带动中国企业赴塔投资兴业，为塔经济建设提供强劲支持。

达林格·拉赫蒙曾参与制定塔吉克斯坦“2030年前国家发展战略”。他强调，塔吉克斯坦希望吸引更多中国高新技术和高附加值产业投资，通过发展棉花和纺织材料精深加工、成衣生产，不断提高塔吉克斯坦出口产品的附加值。“希望与中方探讨在新能源、电子产品加工等领域的合作，推动塔中经贸务实合作不断迈上新台阶。”

“中企在塔吉克斯坦凿山开路，建设电站电网，助力我们国家发展，给民众生活带来的变化是显而易见的。”塔吉克斯坦科学院哲学、政治学与法学研究所国际法处负责人萨伊杜姆巴尔·拉扎博夫在接受记者采访时说。

“与中国合作切实惠及我们的国家和人民”，玛耶蒂诺娃表示。塔吉克斯坦虽然水力资源丰富，但是冬季枯水期水位下降，相当长时间里冬季都面临电力短缺问题。“利用中国设备与中国技术建设的杜尚别2号热电厂投产后，杜尚别冬季限电的历史一去不复返了。城市区域里50多万市民冬季有了暖气。”

“人文交流促进民心相通”

在会见拉赫蒙总统时，习近平主席强调，中方愿同塔方密切文化、教育、旅游等领域交流，让中塔友谊深植人心，让世代友好薪火相传。

塔吉克斯坦总统事务管理局官员阿卜杜拉对此深表赞同。他的两个孩子都在中国辽宁大学就读，大儿子的毕业论文就同共建“一带一路”有关。“如果没有‘一带一路’倡议与塔发展战略的对接，没有高水平的两国关系，也就没有两国青年之间的密切交流，只有加强人文领域的沟通交流，才能使两国民心相通，共同迈向光明的未来。”

塔吉克斯坦科学院经济与人口研究所对外经济活动与一体化进程研究室副主任玛夫祖娜·卡里莫娃，不久前受邀参加了在北京举行的亚洲文明对话大会。她对本报记者表示，习近平主席高度重视塔中人文交流。“塔吉克斯坦拥有丰富的旅游资源，我们非常欢迎中国游客，密切的人文交流促进民心相通。”

塔吉克斯坦民族大学孔子学院塔方院长卡西莫夫表示，习近平主席此次访塔进一步促进塔中人文交流。塔吉克斯坦民族大学孔子学院和各合作教学点注册学生已累计达2.5万人次。“孔子学院成为塔吉克斯坦民众了解中国的一个重要平台”，卡西莫夫表示，汉语受到了越来越多塔人民的欢迎和重视，塔方希望借共建“一带一路”的东风，在文化、教育、科技等领域与中国加强全方位合作，促进两国共同发展。

（本报杜尚别6月17日电 记者张晓东、周翰博、张志文、陈尚文、谢亚宏）

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 03 版）

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