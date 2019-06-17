新华国际时评：中国中亚合作之花必将开得更鲜艳

新华社北京6月17日电 题：中国中亚合作之花必将开得更鲜艳

新华社记者乔继红

近日，国家主席习近平应邀对吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦进行国事访问，并出席上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议“双峰会”。5天4夜里，习近平主席不辞辛苦，先后出席30多场双多边活动，巩固了友谊互信，增进了理解共识，收获了丰硕成果。

这是一次睦邻友好之旅。中国同包括吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦在内的中亚国家山水相连，命运与共。此访期间，中国分别与吉、塔两国签署了进一步深化全面战略伙伴关系的联合声明，为双边关系发展规划了新蓝图。中塔联合声明中写明，在两国全天候友谊基础上，打造安全共同体和发展共同体，共同致力于构建人类命运共同体。塔吉克斯坦第一副总理赛义德评价说，此访为巩固拓展中塔两国各方面关系注入了新动力。

这是一次共建“一带一路”之旅。中亚是“一带一路”首倡之地，此访昭示着中方正以实际行动，推动“一带一路”建设在更高起点上再出发。访问期间，中国与吉、塔两国商定，要共同落实好第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果，以高质量共建“一带一路”为主线，加强“一带一路”倡议同吉《2018至2040年国家发展战略》、塔2030年前国家发展战略的深度对接，拓展基础设施建设、能源、农业、工业、互联互通等领域合作，促进贸易投资便利化，密切人文和地方交流。中方分别同吉方和塔方达成多项经贸成果，共签署了20多份合作文件。

这是一次弘扬“上海精神”之旅。中国领导人在出席上合组织比什凯克峰会时，强调秉持“上海精神”，把上合组织打造成当今世界中团结互信、安危共担、互利共赢、包容互鉴的地区合作机制典范。这些重要建议得到与会各国领导人积极回应，他们一致同意以“上海精神”为根本遵循，扎实推进安全、经济、人文等领域合作，维护国际关系准则，支持建设开放性世界经济，共同推动上合组织在新起点上实现更大发展。峰会不仅就这些重要共识发表了《上海合作组织成员国元首理事会比什凯克宣言》，还签署了成员国地方合作发展纲要、数字化和信息通信技术合作构想等22份重要文件，实现了对重点领域合作的全覆盖。

这是一次引领亚洲合作之旅。亚信成立27年，已成为亚洲地区覆盖最广、成员数量最多、代表性最强的安全对话合作论坛。中国领导人此次出席亚信杜尚别峰会，提出要建设互敬互信、安全稳定、发展繁荣、开放包容、合作创新的亚洲。“五个亚洲”凝聚了各方对亚洲未来发展走向的广泛共识，拓展了亚信进程的内涵和外延，引领了区域合作的理念和方向。

与会各国领导人对此高度评价，均表示将以此次峰会为新起点，继续践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，深化各领域信任措施合作，推动亚信为地区安全和发展作出更大贡献。印度发展中国家研究和信息系统机构顾问巴塔查吉评价说，中国领导人的主张体现了中国作为亚洲和世界主要发展力量的大国担当，为亚洲安全稳定、和平发展吃下定心丸。

青山着意化为桥。巍峨的天山山脉和帕米尔高原见证着中国外交坚定从容，稳步前行。西出阳关皆故人，中国与这些中亚国家关系正迈入历史最好时期，面临广阔发展前景，合作之花必将开得更加鲜艳动人。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)