习近平同塔吉克斯坦总统拉赫蒙会谈

6月15日，国家主席习近平在杜尚别同塔吉克斯坦总统拉赫蒙会谈。会谈前，拉赫蒙在总统府前广场为习近平举行盛大欢迎仪式。

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6月15日，国家主席习近平在杜尚别同塔吉克斯坦总统拉赫蒙会谈。

新华社记者 谢环驰摄

本报杜尚别6月15日电 （记者刘仲华、杜尚泽）国家主席习近平15日在杜尚别同塔吉克斯坦总统拉赫蒙会谈。两国元首高度评价中塔关系和各领域合作成果，共同规划双边关系发展新蓝图，一致同意深化真诚互信、合作共赢的全面战略伙伴关系，致力于发展全天候友谊，推动构建人类命运共同体，实现共同发展繁荣。

习近平首先祝贺塔吉克斯坦成功主办亚信第五次峰会，指出峰会达成的重要共识和成果，向世界发出了积极信息，注入了正能量。中方高度评价塔吉克斯坦担任主席国以来为推进亚信进程所做大量工作，愿继续给予塔方大力支持，不断提升亚信整体合作水平。

习近平指出，建交27年来，中塔关系始终保持快速发展良好势头。中塔已成为山水相连的好邻居、真诚互信的好朋友、合作共赢的好伙伴、彼此扶持的好兄弟，两国关系处在历史最好时期。“亲望亲好，邻望邻好。”中方乐见一个稳定、发展、繁荣的塔吉克斯坦，坚定支持塔吉克斯坦走符合本国国情的发展道路，坚定支持塔吉克斯坦政府为维护国家主权、安全所作努力。中方愿同塔方加强两国关系顶层设计，提升各领域合作水平，共同打造中塔发展共同体和安全共同体。

习近平强调，中塔双方要继续在涉及各自核心利益问题上相互坚定支持。塔吉克斯坦始终积极支持和参与共建“一带一路”，中塔在“一带一路”框架内合作已取得丰硕成果。双方要深入推进共建“一带一路”倡议同塔吉克斯坦国家发展战略对接，深挖合作潜力，提升合作质量，全面深化设施联通、能源、农业、工业等领域合作。中方愿帮助塔吉克斯坦提升农业现代化水平，支持并愿积极参与塔方建设自由经济区。中方愿同塔方密切文化、教育、旅游等领域交流，让中塔友谊深植人心，让世代友好薪火相传。双方要深化在打击“三股势力”和跨国有组织犯罪、禁毒、网络安全等领域合作，维护两国安全和本地区和平稳定。

拉赫蒙表示，热烈欢迎习近平主席再次访问塔吉克斯坦，感谢中方为亚信第五次峰会成功举办作出重要贡献，祝贺中华人民共和国成立70周年，祝愿友好的中国永远国泰民安。塔方把深化同中国全面战略伙伴关系作为外交优先方向之一，感谢中方长期以来的支持和帮助，愿在“一带一路”框架内加强双方能源、石化、水电、基础设施建设等领域重点项目合作，助推塔吉克斯坦实现工业化目标。双方要密切青年、教育、文化等人文交流。塔方致力于同中方一道打击“三股势力”和跨国犯罪，加强执法安全合作，密切在上海合作组织、亚信等多边事务中协调。

会谈后，两国元首共同出席中方援塔议会大楼、政府办公大楼项目模型揭幕仪式。习近平和拉赫蒙一起参观项目宣传展板，听取有关设计方案、合作情况的介绍，随后前往主席台，一起揭开覆盖在模型上的红绸缎，为模型揭幕。

随后，两国元首签署《中华人民共和国和塔吉克斯坦共和国关于进一步深化全面战略伙伴关系的联合声明》，并见证多项双边合作文件的交换。

两国元首还共同会见了记者。

会谈前，拉赫蒙在总统府前广场为习近平举行了盛大欢迎仪式。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2019年06月17日 01 版）

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)