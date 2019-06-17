“塔中领导人互访将进一步增进两国之间的友好关系。”塔吉克斯坦对外友协副主席穆沙拉法·沙里波娃在接受本报记者专访时如是表示。

“自建交以来，塔中两国关系不断升华，直至当前的全面战略伙伴关系。”沙里波娃说，中国人民是我们最亲密的朋友。

塔吉克斯坦对外友协主办的《友谊》杂志创刊已有16年，一直聚焦塔吉克斯坦与其他国家的友好交往。2014年，习近平主席首次对塔进行国事访问期间，该杂志围绕塔中关系推出了专刊；2017年塔中建交25周年之际推出专刊；2018年初推出共建“一带一路”专刊。

在向记者介绍去年刊发的共建“一带一路”专刊时，沙里波娃说，为深入理解共建“一带一路”的意义，塔吉克斯坦对外友协广泛搜集和研究各种资料，“我们仔细研究分析后，坚信这一倡议一定会有光明的未来，对参与这一伟大倡议的国家、地区和人民来说都是巨大利好”。

沙里波娃曾多次赴中国参加活动。谈及访华的感受，她感慨：“无论身处何地，我都能感觉到中国经济社会发展的蓬勃生机，无论城市还是乡村都是一片繁荣景象。”

6月11日，沙里波娃参加了在杜尚别举行的《习近平谈治国理政》第一卷塔吉克文版首发式暨中塔治国理政研讨会。对此，她感到十分荣幸。“塔吉克斯坦读者能够通过《习近平谈治国理政》全面了解习近平新时代中国特色社会主义思想，这对加深两国相互理解、进一步推动两国各领域合作，有着重大而深远的意义。”

沙里波娃告诉记者，从童年开始，她的生活里就已经离不开中国元素了。“那时新人结婚一定会有中国元素的日用品，比如毛巾、暖瓶，带有精美图案的中国被套等针织品。这些都是母亲为女儿准备嫁妆时的必备之物。当时，家里有一套中国瓷器是非常值得骄傲的事。”沙里波娃认为，塔中友谊走到今天并非偶然，而是历史的延伸。“塔吉克斯坦人民正同伟大的邻国携手打造命运共同体。我们两国山水相连，塔中各领域合作潜力无限。”

（本报杜尚别6月16日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月17日 03 版）

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