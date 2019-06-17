“在务实合作之路上并肩前行”

6月12日至14日，习近平主席对吉尔吉斯斯坦进行国事访问并出席在比什凯克举行的上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议。访问期间，两国元首共同签署关于进一步深化全面战略伙伴关系的联合声明，一致同意推动中吉全面战略伙伴关系迈上新台阶。接受本报记者采访的吉尔吉斯斯坦各界人士表示，习近平主席此访是吉中两国友好关系和双边合作高水平的体现，标志着吉中友好合作迎来崭新起点。

“为两国共同发展注入新动力”

习近平主席在吉尔吉斯斯坦媒体上发表的署名文章中引用了吉尔吉斯斯坦谚语“兄弟情谊胜过一切财富”和中国名言“兄弟同心，其利断金”。吉尔吉斯斯坦各界人士对此印象深刻，纷纷表示吉中两国的友好情谊历久弥坚。

卡巴尔通讯社社长塔巴迪耶夫表示，习近平主席对如何深化双边关系进行了深入阐述，让吉尔吉斯斯坦各界更加坚定了吉中友好合作的信心。“作为最早参与共建‘一带一路’的国家之一，吉尔吉斯斯坦将坚定地同中国一起在务实合作之路上并肩前行。”

吉尔吉斯斯坦议会议员沙迪克·舍尔·尼亚孜认为，中国发展速度之快、势头之好令人瞩目。习主席的这次访问进一步深化了两国政治互信，明确了务实合作的方向。他认为，中国既愿与吉尔吉斯斯坦分享产业发展经验和市场优势，又充分尊重吉尔吉斯斯坦的国情与发展道路，这就是新型国际关系的最好示例。

“习近平主席此访是吉中两国友好关系和双边合作高水平的体现，标志着吉中友好合作迎来崭新起点。”吉尔吉斯斯坦前总理朱马古洛夫表示，双方推动吉中全面战略伙伴关系迈上新台阶，并达成多项双边合作文件，这正是两国关系持续深入发展的成果。吉中深化共建“一带一路”合作，将为两国共同发展注入新动力。

吉尔吉斯斯坦经济金融学院院长萨雷巴耶夫认为，习近平主席倡导共建“一带一路”，有利于维护全球稳定，推动世界多极化发展，吉尔吉斯斯坦要坚定做“一带一路”建设的积极参与者。

“希望共同开展更多民心工程”

让中吉合作更好造福两国人民，这是双方共同的追求。在会见吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫时，习近平主席表示，中方将继续支持吉尔吉斯斯坦经济社会发展，同吉方一道实施好饮用水、道路、医院等更多民生项目。

中国科学院中亚生态与环境研究中心比什凯克分中心吉方主任萨基耶夫正是直接参与清洁饮用水示范项目的人。他表示，习近平主席此次访问成果非常丰硕，进一步挖掘了双方的合作潜力。“吉尔吉斯斯坦非常希望共同开展更多民心工程，不断深化两国民间友好。”

访问期间，两国领导人见证了多项合作文件的交换。吉尔吉斯斯坦农业部长特别顾问阿扎特·尔克巴耶夫对达成这一系列协议期待已久，认为这让两国农业合作迈上了新台阶。他说，吉尔吉斯斯坦农业领域需要来自中国的果蔬新品种、灌溉技术、先进设备和管理经验，希望通过双方农业合作，有更多吉尔吉斯斯坦的牛肉、羊肉、杏、李子走上中国家庭的餐桌。

吉尔吉斯斯坦科学院院长朱马塔耶夫表示，近年来，共建“一带一路”为吉方带来了许多利国利民的幸福工程。习近平主席的访问拓宽加深了两国合作的广度和深度，也大大促进了吉中两国企业的对接和合作，有利于吉方企业借鉴中国企业先进技术和管理经验。

“共建一带一路凝聚更大共识”

绵延不绝、银装素裹的天山不仅风光秀美，对中吉两国的气候、环境、水资源也都有着至关重要的意义。中国科学院中亚生态与环境研究中心与吉尔吉斯斯坦天山高山研究中心共同设立了克孜尔苏山地生态系统观测与研究站，两国科学家在环境领域的科研合作顺利开展。中心主任列斯别克表示，天山山脉横跨吉中，见证了两国山水相连的友好情谊。现在，共建“一带一路”将两国更加紧密地联系在了一起。习近平主席的到访有力支持了两国科研人员的交流合作，“我们会共同保护两国人民的绿水青山”。

85岁高龄的吉尔吉斯斯坦科学院院士久申·马玛特卡诺夫一直期盼着和中国一起建设水力发电站，推广清洁能源。“中国在科学技术、经济发展方面取得了巨大成就。”他表示，吉中两国正敞开大门，进一步深化各个领域务实合作。

吉尔吉斯斯坦文化部副部长卡德尔别科夫对于“绿水青山”有自己独到的理解。他认为，中国古代名画喜欢在广阔的山水天地中表现人的生活，“这不但说明中国人热爱自然，还展示了宽广的心胸”。他表示，习近平主席在此次访问中特别强调人文交流的重要意义，展现了长远的眼光和智慧。

习近平主席访问前后，一系列中吉人文交流活动在比什凯克举行。《习近平谈治国理政》第一卷吉尔吉斯文版首发式暨中吉治国理政研讨会举行，比什凯克人文大学“中国馆”揭牌……吉尔吉斯斯坦作家协会主席努尔兰·卡贝别科夫表示，“吉中两国是近邻，彼此相互了解的热情很高，习主席的到来让两国民心更加贴近”。

吉尔吉斯斯坦教育部部长库达伊别尔季耶娃表示，人文交流是拉近吉中民众距离的最佳途径。吉中在教育等方面保持着长期、频繁的交流，越来越多的吉年轻人渴望到中国留学。“习近平主席此次访问深化了两国间的传统友谊，让吉尔吉斯斯坦民众对中国文化和发展成就等有了更深的了解。”她说，“共建‘一带一路’凝聚更大共识，希望两国进一步加强高校间的合作，夯实更加深厚的民意基础”。

（本报比什凯克6月16日电 记者曲颂、裴广江、肖新新、屈佩、韩秉宸）

《 人民日报 》（ 2019年06月17日 03 版）

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