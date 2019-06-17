新华社杜尚别6月16日电 2019年6月12日至16日，国家主席习近平应邀对吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦进行国事访问，并出席在比什凯克举行的上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议和在杜尚别举行的亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会。行程结束之际，国务委员兼外交部长王毅向随行记者介绍此访情况。

王毅说，6月是元首外交的繁忙季节。习近平主席刚刚成功结束对俄罗斯进行的国事访问并出席圣彼得堡国际经济论坛，又飞抵比什凯克和杜尚别，访问中亚邻国并出席上合、亚信“双峰会”。这是一次睦邻友好之旅、共建“一带一路”之旅、弘扬“上海精神”之旅、引领亚洲合作之旅，为构建新型国际关系和人类命运共同体谱写了新篇章。

5天4夜里，习近平主席不辞辛苦，先后出席30多场双多边活动，巩固了友谊互信，增进了理解共识，收获了丰硕成果。

青山着意化为桥。巍峨的天山山脉和帕米尔高原见证着中国外交坚定从容，稳步前行。国际舆论认为，在各种风险挑战面前，中国坚持多边主义、坚持共同安全、坚持合作共赢、坚持开放包容、坚持公平正义，赢得了越来越多的理解，获得了越来越强的支持，为世界稳定增添了新信心，为全球经济注入了新动力，为国际合作开辟了新前景。

一、深化传统友谊，增进睦邻合作

王毅说，中国同包括吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦在内的中亚国家山水相连，命运与共。建交27年来，双方风雨同舟、守望相助，在国际社会树立了不同制度、不同文明、不同大小国家友好合作的典范。在世界百年未有之大变局中，中国和中亚国家面临共同的发展和安全挑战，需要构建更为紧密的合作关系，更好地维护各自和共同的利益。

吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦都是中国的全面战略伙伴，西出阳关皆故人。此次习近平主席分别时隔6年和5年再次到访，受到两国最高规格礼遇，彰显了元首间的亲密友谊和两国同中国关系的高水平。吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙均前往机场迎接。热恩别科夫总统邀请习近平主席在总统官邸做客茶叙，一对一畅谈。拉赫蒙总统在6月15日的欢迎宴会上作出特殊安排，为习近平主席送上衷心祝福。热恩别科夫总统和拉赫蒙总统还分别向习近平主席授予各自国家最高奖章，感谢习近平主席为发展吉中、塔中关系所作的卓越贡献。

习近平主席高度评价双边关系，指出中吉、中塔是名副其实的好邻居、好伙伴、好朋友，双方关系进入历史最好时期，面临广阔发展前景。习近平主席分别同热恩别科夫总统、拉赫蒙总统达成共识，一致同意增进高水平政治互信，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持；全面加强执法安全合作，携手打击“三股势力”；在国际上共同倡导多边主义和开放型世界经济，坚定维护以联合国为核心的国际体系。习近平主席重申中方尊重中亚国家走符合本国国情的发展道路，坚定支持中亚国家为维护国家主权、安全所采取的内外政策，强调无论国际和地区形势如何变幻，中国都是中亚国家可信赖的朋友、可依靠的伙伴。往访国领导人表示，他们钦佩并祝贺中华人民共和国成立70年来取得的辉煌成就，高度重视深化对华合作，将中方视为长久的朋友和真诚的伙伴，将继续把对华关系置于本国外交的优先方向。他们表示，中国的发展经验、特别是习近平主席的治国理政思想具有重大意义，值得学习借鉴。访吉前夕，热恩别科夫总统还专门出席了中吉双方在比什凯克举行的《习近平谈治国理政》第一卷吉文版首发式暨中吉治国理政研讨会。

习近平主席同两位总统分别签署了进一步深化全面战略伙伴关系的联合声明，为双边关系发展规划了新的蓝图。中塔联合声明中写明，在两国全天候友谊基础上，打造安全共同体和发展共同体，共同致力于构建人类命运共同体。

二、共建“一带一路”，提升合作质量

王毅说，中国不久前成功举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，各方就推进高质量共建“一带一路”达成广泛共识。中亚是“一带一路”首倡之地，习近平主席再次访问这里，昭示着中方正以实际行动，推动“一带一路”建设在更高起点上再出发。

吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦都是最早支持和参与共建“一带一路”的国家，中吉、中塔的合作成果斐然。习近平主席同热恩别科夫总统、拉赫蒙总统商定，要共同落实好第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果，以高质量共建“一带一路”为主线，加强“一带一路”倡议同吉《2018至2040年国家发展战略》、塔2030年前国家发展战略的深度对接，拓展基础设施建设、能源、农业、工业、互联互通等领域合作，促进贸易投资便利化，密切人文和地方交流。中方分别同吉方和塔方达成多项经贸成果，共签署了20多份合作文件。习近平主席还应拉赫蒙总统邀请出席了中方援塔议会大楼、政府办公大楼项目模型揭幕仪式。

民心相通是共建“一带一路”的重要内容，也是根基所在。习近平主席访问期间回顾中吉、中塔之间悠久的交往历史，讲起张骞、李白、索莫尼等历史人物在古丝绸之路上留下的友好足迹，在往访国引起热烈反响。访问前，塔吉克斯坦文化节在华成功举办，受到中国民众热烈欢迎。拉赫蒙总统所著《历史倒影中的塔吉克民族》中文版在华出版发行，为中国人民了解塔吉克斯坦提供了新视角。访吉期间，中国中央歌剧院赴吉演出歌颂吉尔吉斯斯坦民族英雄的中文歌剧《玛纳斯》，让艺术进一步拉近了中吉人民的心灵。

王毅说，近年来，中国与上合组织和亚信框架内绝大多数成员国、观察员国签署了共建“一带一路”合作文件，发展战略稳步对接，合作成果不断显现。这次习近平主席出席上合组织、亚信峰会期间，同各国领导人一道，就如何落实第二届“一带一路”国际合作高峰论坛重要成果、弘扬“一带一路”倡议的价值理念、加快推进地区互联互通、提升发展合作水平等深入交换意见，达成广泛共识，为高质量共建“一带一路”注入了新的动力。

三、弘扬上海精神，打造合作典范

王毅说，上海合作组织成立18年来，不断巩固团结互信，深化各领域互利合作，积极参与地区和国际事务，为促进地区和平发展、维护国际公平正义发挥了重要的建设性作用。中国于去年6月成功举办上合组织青岛峰会，引领上合组织在扩员后步入更高发展阶段。此访出席上合组织比什凯克峰会，习近平主席针对当前错综复杂的国际形势，倡议继续弘扬互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，强调要巩固团结互信基础，筑牢地区安全屏障，推动区域合作发展，丰富国际合作内涵，把上合组织打造成当今世界中团结互信、安危共担、互利共赢、包容互鉴的地区合作机制典范。

习近平主席着眼形势变化和上合组织发展，提出一系列加强组织成员合作的重要建议，包括以《上海合作组织反极端主义公约》生效为契机，采取同本国国情相适应的去极端化措施；加快商谈上合组织贸易便利化协定；以新的思路积极研究成立上合开发银行的可行性等，从安全和经济“两个轮子”推动上合组织发展走深走实。与会各国领导人积极回应习近平主席提出的重要主张，一致同意以“上海精神”为根本遵循，扎实推进安全、经济、人文等领域合作，维护国际关系准则，支持建设开放型世界经济，共同推动上合组织在新起点上实现更大发展。峰会发表了《上海合作组织成员国元首理事会比什凯克宣言》，明确反映了上述重要共识。会议还签署了成员国地方合作发展纲要、数字化和信息通信技术合作构想等22份重要文件，实现了对重点领域合作的全覆盖。

四、引领亚信合作，共创亚洲未来

王毅说，亚信成立27年来，已成为亚洲地区覆盖范围最广、成员数量最多、代表性最强的安全对话合作论坛。中国于2014年至2018年间连续担任两任亚信主席国，成功举办亚信上海峰会，倡导践行共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观，受到亚信各方一致高度评价。

习近平主席此次出席亚信杜尚别峰会，围绕成员国追求亚洲美好明天的共同愿景发表重要讲话。针对冷战思维回潮，提出要建设互敬互信的亚洲；针对各种传统和非传统挑战，提出要建设安全稳定的亚洲；针对各国期待加强区域合作，提出要建设发展繁荣的亚洲；针对“文明冲突”论沉渣泛起，提出要建设开放包容的亚洲；针对可持续发展面临的难题，提出要建设合作创新的亚洲。“五个亚洲”凝聚了各方对亚洲未来发展走向的广泛共识，拓展了亚信进程的内涵和外延，引领了区域合作的理念和方向。与会各国领导人高度评价习近平主席讲话精神，均表示将以这次峰会为新起点，继续践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，深化各领域信任措施合作，推动亚信为地区安全和发展作出更大贡献。

五、阐明原则立场，传播外交理念

王毅说，上合组织和亚信都是中国外交的重要平台。习近平主席此访期间旗帜鲜明地指出，中国作为亚洲大家庭的一员和国际社会负责任大国，将坚定不移走和平发展道路，决不损人利己、以邻为壑；将坚持开放共赢，同各国分享发展机遇；将坚定践行多边主义，维护以国际法为基础的国际秩序。中国会继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，致力于构建新型国际关系和人类命运共同体。

习近平主席强调，中方愿同各国一道，秉持共商共建共享的全球治理观，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。他进一步指出，对于经贸往来中出现的问题，各方都应本着相互尊重的精神，通过平等对话协商，按照国际关系准则和多边贸易规则妥善处理，而不是动辄诉诸保护主义、单边主义。中国的这一立场不仅是在维护各国正当发展权利，也是在维护国际公平正义。习近平主席的观点得到了各方理解和认同，普遍认为习近平主席的系列主张紧扣当前形势，回答关键问题，体现坚定自信，彰显了中国处理国际事务的高度责任感。

出席上合组织峰会期间，中俄蒙三国元首举行了第五次会晤，就推进三国发展战略对接、各领域务实合作、中俄蒙经济走廊建设等主要议题展开讨论，释放推动区域经济融合发展的积极信号。习近平主席还在出席上合和亚信峰会期间分别会见了哈萨克斯坦总统托卡耶夫、伊朗总统鲁哈尼、印度总理莫迪、巴基斯坦总理伊姆兰·汗、阿富汗总统加尼、白俄罗斯总统卢卡申科、卡塔尔埃米尔塔米姆、土耳其总统埃尔多安等与会领导人，就双边关系和共同关心的国际与地区问题交换意见，推动中国同上述国家关系进一步发展。

王毅最后说，习近平主席接连访问俄罗斯和中亚国家，涵盖了大国外交和周边外交、双边访问和多边会议，是我持续推进全球伙伴关系建设、推动共建“一带一路”、坚定维护世界和平稳定的重大外交举措。访问实现了预期目标，收获了丰硕成果。在即将迎来祖国70华诞之际，我们要在习近平外交思想正确指引下，不忘初心，牢记使命。面对成就，不骄傲自满；面向未来，怀有无比自信，在新时代的长征路上开创新的业绩。

《 人民日报 》（ 2019年06月17日 02 版）

(责编：白宇、袁勃)