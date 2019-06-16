习近平出席亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会并发表重要讲话

6月15日，亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。国家主席习近平出席峰会并发表题为《携手开创亚洲安全和发展新局面》的重要讲话。

新华社记者 谢环驰摄

6月15日，亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。国家主席习近平出席峰会并发表重要讲话。这是出席会议的亚信成员国领导人或代表，观察员国代表以及有关国际和地区组织代表集体合影。

新华社记者 张 领摄

■ 建设互敬互信的亚洲是我们的共同期待。建设安全稳定的亚洲是我们的共同目标。建设发展繁荣的亚洲是我们的共同愿景。建设开放包容的亚洲是我们的共同追求。建设合作创新的亚洲是我们的共同需要。

■ 作为亚洲大家庭一员和国际社会负责任大国，中国将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。第一，我们将坚定走和平发展道路，决不损人利己、以邻为壑。第二，我们将坚持开放共赢，同各国分享发展机遇。第三，我们将坚定践行多边主义，维护以国际法为基础的国际秩序。

本报杜尚别6月15日电 （记者杜尚泽、刘仲华）亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会15日在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。国家主席习近平出席峰会并发表重要讲话，强调要建设互敬互信、安全稳定、发展繁荣、开放包容、合作创新的亚洲。中国将坚定走和平发展道路，坚持开放共赢，坚定践行多边主义，同各方共同创造亚洲和世界的美好未来。

当地时间上午，习近平抵达纳乌鲁兹宫迎宾厅，受到塔吉克斯坦总统拉赫蒙热情迎接。

会议由拉赫蒙主持。阿富汗、阿塞拜疆、孟加拉国、柬埔寨、伊朗、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、卡塔尔、俄罗斯、斯里兰卡、土耳其、乌兹别克斯坦等亚信成员国领导人或代表，观察员国代表以及有关国际和地区组织代表出席会议。与会各方围绕“共同展望：为了一个安全和更加繁荣的亚信地区”主题交换意见，深入讨论了各方共同关心的国际和地区问题，共谋亚洲持久和平和共同繁荣大计，达成广泛共识。

习近平在会上发表题为《携手开创亚洲安全和发展新局面》的重要讲话。

习近平指出，亚信成立27年来，致力于增进各国互信和协作，维护地区安全和稳定，为促进亚洲和平与发展作出了积极贡献。在亚信上海峰会上，我提出践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，倡议探索符合亚洲特点和各国共同利益的安全和发展道路，得到各方积极响应。中方愿同各方一道，深化各领域合作，推动亚信进程不断迈上新台阶。

习近平强调，亚洲是当今世界最具发展活力和潜力的地区之一，同时面临政治互信不足、经济发展不平衡、安全和治理问题突出等共同挑战。2015年，我提出构筑亚洲命运共同体倡议。新形势下，我们要坚持既定目标，共迎机遇、共对挑战，携手开创亚洲安全和发展新局面。

——建设互敬互信的亚洲是我们的共同期待。我们要遵循联合国宪章确立的宗旨和原则，尊重各国主权、独立、领土完整，尊重各国自主选择的政治制度和发展道路。要摒弃零和博弈、保护主义，加强政策沟通，增进政治互信，逐步扩大战略共识。

——建设安全稳定的亚洲是我们的共同目标。我们要坚持对话而不对抗、结伴而不结盟，妥善应对各种传统和非传统安全问题，特别是要坚决打击一切形式的恐怖主义，采取各种有效的预防性措施，从根源上防范极端思潮的滋生。要探讨建立符合亚洲特点的地区安全架构，追求普遍安全和共同安全。

——建设发展繁荣的亚洲是我们的共同愿景。我们要共同推动贸易和投资自由化便利化，落实今年4月第二届“一带一路”国际合作高峰论坛共识，加强发展战略对接，促进全方位互联互通，推动各国经济高质量发展。

——建设开放包容的亚洲是我们的共同追求。我们要落实好今年5月亚洲文明对话大会共识，树立平等、互鉴、对话、包容的文明观。要以多样共存超越文明优越，以和谐共生超越文明冲突，以交融共享超越文明隔阂，以繁荣共进超越文明固化。

——建设合作创新的亚洲是我们的共同需要。我们要加强理论、制度、科技、文化等各方面创新，努力为解决老问题寻找新答案，为应对新问题寻找好答案，破解亚洲面临的各类难题。

习近平指出，中国始终坚持同亚洲国家发展睦邻友好关系。作为亚洲大家庭一员和国际社会负责任大国，中国将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。

第一，我们将坚定走和平发展道路，决不损人利己、以邻为壑。中方将继续在和平共处五项原则基础上深化同各国的友好合作，通过和平方式处理同有关国家的领土主权和海洋权益争端，支持对话协商解决地区热点问题。

第二，我们将坚持开放共赢，同各国分享发展机遇。中方愿同各方用好共建“一带一路”国际合作平台，为共同发展持续注入强大动能。中方今年将举办第二届中国国际进口博览会，努力为各方进入中国市场创造更多便利条件。

第三，我们将坚定践行多边主义，维护以国际法为基础的国际秩序。中方愿同各国一道，秉持共商共建共享的全球治理观，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。对于经贸往来中出现的问题，各方都应该本着相互尊重的精神，通过平等对话协商，按照国际关系准则和多边贸易规则妥善处理，而不是动辄诉诸保护主义、单边主义。中国的这一立场，不仅是在维护各国的正当发展权利，也是在维护国际公平正义。

习近平强调，中方愿同各方携手努力，不懈追求和平、稳定、繁荣，共同创造亚洲和世界的美好未来。（讲话全文见第二版）习近平讲话赢得全场热烈掌声。

与会成员感谢中国作为上任主席国为推进亚信框架内对话与合作所作贡献。各方一致同意，各方要继续立足亚洲实际，进一步推进亚信进程，落实信任措施，谋求共同、综合、合作、可持续安全，尊重文化多样性，将亚洲建设成持久和平繁荣的和谐地区。

各方重申恪守联合国宪章和公认的国际法准则，坚持以联合国为中心的高效多边主义，完全支持各国互不干涉内政的原则，共同建设开放型世界经济，坚决反对一切形式的保护主义，共同打击国际恐怖主义、极端主义、跨国有组织犯罪，合力应对各种风险挑战，促进亚洲和世界和平稳定，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，构建人类命运共同体。

峰会发表了《亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会宣言》。

峰会后，习近平出席拉赫蒙为出席峰会的各国领导人以及国际和地区组织负责人举行的欢迎宴会。

丁薛祥、杨洁篪、王毅等参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2019年06月16日 01 版）

(责编：崔越、杨牧)