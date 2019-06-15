习近平出席上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议并发表重要讲话

6月14日，国家主席习近平在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克出席上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议并发表重要讲话。

新华社记者 姚大伟摄

6月14日，上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行。国家主席习近平同印度总理莫迪、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫、巴基斯坦总理伊姆兰·汗、俄罗斯总统普京、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫出席会议。习近平在会上发表重要讲话。这是小范围会谈前，上海合作组织成员国元首集体合影。

新华社记者 谢环驰摄

6月14日，上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行。国家主席习近平同印度总理莫迪、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫、巴基斯坦总理伊姆兰·汗、俄罗斯总统普京、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫出席会议。习近平在会上发表重要讲话。这是大范围会谈后，与会各方集体合影。

新华社记者 高 洁摄

本报比什凯克6月14日电 （记者杜尚泽、裴广江）上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议14日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行。国家主席习近平同印度总理莫迪、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫、巴基斯坦总理伊姆兰·汗、俄罗斯总统普京、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫出席会议。习近平在会上发表重要讲话，强调要从“上海精神”中发掘智慧，从团结合作中获取力量，把上海合作组织打造成团结互信、安危共担、互利共赢、包容互鉴的典范，携手构建更加紧密的上海合作组织命运共同体。

当地时间上午，习近平抵达阿拉尔恰国宾馆会议中心大厅，受到热恩别科夫热情迎接。

成员国元首先举行小范围会谈，随后邀请观察员国阿富汗总统加尼、白俄罗斯总统卢卡申科、伊朗总统鲁哈尼、蒙古国总统巴特图勒嘎以及有关国际和地区组织代表参加大范围会谈。热恩别科夫主持会议。与会各方讨论了上海合作组织青岛峰会成果落实情况，围绕当前世界政治经济形势下上海合作组织发展状况和前景及重大国际和地区问题交换意见，达成广泛共识。

习近平在会上发表题为《凝心聚力 务实笃行 共创上海合作组织美好明天》的重要讲话。（讲话全文见第二版）

习近平指出，青岛峰会以来，成员国以“上海精神”为指引，促进各领域合作不断走深走实，推动上海合作组织在新起点上实现新发展。当前，国际形势风云激荡，但和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可逆转。我们要牢牢把握世界多极化、经济全球化大势，从“上海精神”中发掘智慧，从团结合作中获取力量，携手构建更加紧密的上海合作组织命运共同体。

第一，我们要把上海合作组织打造成团结互信的典范。要坚持将“上海精神”作为本组织核心价值和共同理念，恪守上海合作组织宪章、长期睦邻友好合作条约确立的宗旨和原则，增进政治互信，加大相互支持，扩大利益汇合点。

第二，我们要把上海合作组织打造成安危共担的典范。要秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，多措并举打击“三股势力”，加强去极端化合作。要为阿富汗早日实现和平、和解、稳定、发展发挥建设性作用。

第三，我们要把上海合作组织打造成互利共赢的典范。要倡导维护多边贸易体制、构建开放型世界经济，推动在贸易和投资自由化便利化方面作出更多制度性安排，用好中国国际进口博览会等合作共享平台，促进区域经济进一步开放、交流、融合。要认真落实第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果，推动共建“一带一路”倡议同各国发展战略及欧亚经济联盟等区域合作倡议深入对接，着力构建全方位互联互通格局。要坚持创新驱动发展，在数字经济、电子商务、人工智能、大数据等领域培育合作增长点。

第四，我们要把上海合作组织打造成包容互鉴的典范。要摒弃文明冲突，坚持开放包容、互学互鉴。要不断深化文化、教育、旅游、体育、媒体、地方等领域合作，不断提升民众参与度和获得感。

习近平强调，面对日益增多的全球性挑战，我们要展现应有的国际担当，坚持共商共建共享的全球治理观，维护以联合国为核心的国际体系，促进多边主义和自由贸易，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。上海合作组织要完善伙伴关系布局，在国际和地区事务中发挥更加积极作用，共同致力于促进世界持久和平和共同繁荣。让我们秉持“上海精神”，凝心聚力，务实笃行，共同创造上海合作组织更加美好的明天。

与会领导人重申坚持多边主义，恪守联合国宪章宗旨和原则，致力于在国际法基础上建设新型国际关系并确立构建人类命运共同体的理念，同意努力提升上海合作组织在国际和地区事务中的作用。

许多领导人高度评价共建“一带一路”取得的进展，重申支持“一带一路”倡议与各国发展战略对接。主张深化贸易、金融、投资、交通、能源、农业、创新、高技术、人文等领域务实合作，推动贸易和投资便利化，促进地区一体化进程，共同构建开放型世界经济，维护世界贸易组织权威和效力，反对任何形式的单边主义和保护主义行为。

领导人强调，要共同维护上海合作组织地区安全稳定和可持续发展，坚定打击国际恐怖主义、分裂主义、跨国有组织犯罪等，共同应对毒品威胁。阿富汗问题涉及地区安全，上海合作组织有必要为阿富汗问题的政治解决发挥更重要作用。

会议决定，上海合作组织成员国元首理事会下次会议在俄罗斯举行。下任主席国由俄罗斯担任。

成员国领导人签署《上海合作组织成员国元首理事会比什凯克宣言》以及关于信息通信技术、禁毒、地方合作等13个合作文件。

会议发表了《上海合作组织成员国元首理事会会议新闻公报》。

会议后，习近平出席热恩别科夫为出席会议的各国领导人以及国际和地区组织负责人举行的欢迎宴会。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加有关活动。

《 人民日报 》（ 2019年06月15日 01 版）

(责编：贾文婷、杨牧)