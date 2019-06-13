习近平会见哈萨克斯坦总统托卡耶夫

新华社比什凯克6月13日电（记者李志晖 王申）国家主席习近平13日在比什凯克会见哈萨克斯坦总统托卡耶夫。

习近平祝贺托卡耶夫就任哈萨克斯坦总统，高度评价托卡耶夫为推动中哈关系发展作出的重要贡献。习近平强调，中哈关系行稳致远，历久弥坚。建交27年来，中哈关系不断实现跨越式发展，这是两国几代领导人精心呵护和矢志推动的结果，我们要倍加珍惜。中哈共建“一带一路”基础扎实、方向明确、步伐稳健。双方要牢牢把握好合作大方向，深化丝绸之路经济带同“光明之路”新经济政策对接，让中哈合作广泛惠及两国和本地区人民。要积极促进贸易和投资便利化，加强产能、农业、高技术、金融、交通物流、地方合作，不断营造合作增长点。要努力打造民心相通工程，增进两国年轻人相互了解。我们愿同哈方加强在上海合作组织和亚信框架内合作，为促进地区安全和发展作出更大贡献。

托卡耶夫表示，感谢习近平主席祝贺我就任哈萨克斯坦总统。祝贺中华人民共和国成立70周年。发展对华关系将继续是哈萨克斯坦对外政策主要优先方向，这对哈萨克斯坦的发展和地区稳定繁荣十分重要，符合哈中两国人民利益。哈方致力于深化哈中全面战略伙伴关系，愿同中方保持高层交往，加强贸易、交通、物流、数字经济等领域合作，密切多边协调。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

(责编：燕勐、杨牧)