习近平会见阿富汗总统加尼

新华社比什凯克6月13日电（记者温馨 郝薇薇）国家主席习近平13日在比什凯克会见阿富汗总统加尼。

习近平祝贺阿富汗独立100周年，祝愿阿富汗早日实现和平、稳定、发展。习近平指出，中阿是传统友好邻邦和战略合作伙伴。中方愿同阿方在共建“一带一路”框架内，不断深化两国各领域互利合作，稳步推进经贸务实合作项目，支持两国企业本着互利共赢原则加强合作。中方将一如既往帮助阿富汗加强反恐维稳能力建设，希望阿方继续坚定支持中方打击“东伊运”恐怖势力。

习近平强调，中方支持“阿人主导，阿人所有”的广泛包容和解进程，将继续通过各种渠道，积极劝和促谈，帮助阿富汗人民实现内部对话。中方支持阿富汗和巴基斯坦改善关系，增进互信，开展合作。我们愿深入推进中阿巴三方合作。

加尼表示，祝贺中华人民共和国成立70周年。中国提出构建人类命运共同体、支持经济全球化进程，是21世纪推动建设新型国际关系的典范。阿方感谢中方在阿富汗和平和解进程、地区和平稳定中发挥的积极作用，致力于共同打击包括“东伊运”在内的“三股势力”，愿对接自身重建发展规划和共建“一带一路”倡议，建立更加紧密的阿中经贸合作关系。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

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