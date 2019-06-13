习近平同吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫会谈

国家主席习近平13日在比什凯克同吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫会谈。两国元首高度评价中吉关系发展和各领域合作成果，一致同意推动中吉全面战略伙伴关系迈上新台阶。

习近平指出，中吉建交27年来，两国关系经受住国际风云考验，实现跨越发展，树立了相互尊重、平等合作、互利共赢的新型国家关系典范。我赞赏总统先生恪守对华友好坚定立场。中方将一如既往支持吉尔吉斯斯坦走自主选择的发展道路，支持吉尔吉斯斯坦政府为维护国家独立、主权、安全奉行的内外政策。中方愿同吉方一道，弘扬中吉世代友好精神，深化互利合作，更好造福两国人民。只要我们坚定不移加大相互支持，持之以恒推进各领域合作，中吉共同发展繁荣之路就会越走越宽广。

习近平强调，共建“一带一路”已成为中吉合作的主线。新形势下，双方要推动两国发展战略深入对接，挖掘新的合作潜力，开辟新的合作空间。要扩大经贸投资合作，落实好有关重点合作项目。中方愿进口更多吉尔吉斯斯坦绿色、优质农产品。中方将继续支持吉尔吉斯斯坦经济社会发展，同吉方一道实施好饮用水、道路、医院等更多民生项目。双方要密切人文和地方交流，推动两国地方合作提质升级。要全面提升安全合作水平，加大对“三股势力”、跨国有组织犯罪、贩毒等活动打击力度。

习近平指出，吉尔吉斯斯坦担任上海合作组织轮值主席国以来，推动各领域合作稳中有进，中方予以高度评价。中方支持吉方办好比什凯克峰会，愿以比什凯克峰会为契机，推动各方凝聚更多共识，充分释放合作潜力，共同打造惠及各方的命运共同体。

热恩别科夫表示，再次热烈欢迎习近平主席访问吉尔吉斯斯坦。我同习主席一年多来3次会晤，充分体现了两国关系的高水平和双方加强合作的积极性。吉尔吉斯斯坦永远是中国的好邻居、好朋友、好伙伴，祝贺中华人民共和国70周年华诞，祝贺中国人民在习近平主席和中国共产党坚强领导下取得的巨大成就，祝愿伟大的中国更加繁荣昌盛。习近平主席的治国理政思想和经验对吉尔吉斯斯坦具有重大借鉴意义。吉方感谢中方长期以来对吉尔吉斯斯坦国家发展、民生改善的大力援助和支持。吉方坚定奉行一个中国政策，认为中国国内的少数民族事务完全是中国内政，支持中国政府为此采取的政策措施。吉方同中方一样，坚定致力于打击“三股势力”。吉尔吉斯斯坦国家发展战略同共建“一带一路”倡议契合，吉方愿同中方建立机制化安排推进对接合作，深化贸易、投资、能源、农业、交通、地方合作，增进人文交流。吉中在国际和地区问题上立场相近，为双方加强多边协调奠定了良好基础。吉方感谢中方对吉尔吉斯斯坦担任上海合作组织轮值主席国开展工作并主办比什凯克峰会的宝贵支持。

习近平感谢热恩别科夫祝贺中华人民共和国成立70周年，指出在庆祝新中国成立70周年的时刻，中国共产党正在激励全党不忘初心，牢记使命。面对取得的成就，我们不敢有丝毫的自满，但怀有无比的自信，走好新时代的长征路。

会谈结束后，两国元首共同签署了《中华人民共和国和吉尔吉斯共和国关于进一步深化全面战略伙伴关系的联合声明》，并见证多项双边合作文件的交换。

两国元首还共同会见了记者。

会谈前，热恩别科夫在阿拉尔恰国宾馆会议中心前广场为习近平举行隆重欢迎仪式。

六月的比什凯克，阳光明媚，碧空如洗。

习近平乘车抵达广场时，受到热恩别科夫热情迎接。两国元首登上检阅台。军乐团奏中吉两国国歌。两国元首检阅仪仗队。习近平行至仪仗队中央，用吉尔吉斯语向仪仗队员问候：战士们好！仪仗队员用吉尔吉斯语回答：欢迎您！习近平同热恩别科夫共同观看了分列式。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。（记者霍小光 李志晖 王申）

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