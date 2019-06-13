习近平会见吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫

当地时间12日晚，甫抵比什凯克的国家主席习近平，应吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫邀请，来到总统官邸。两国元首亲切会见。

6月12日，甫抵比什凯克的国家主席习近平，应吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫邀请，来到总统官邸。两国元首亲切会见。 新华社记者 姚大伟 摄

仲夏的比什凯克夜晚，清风送爽。总统官邸内，华灯初上。习近平乘车抵达时，热恩别科夫和夫人在官邸门前迎接。

在轻松友好的氛围中，两国元首畅叙中吉传统友谊，共商双边关系美好未来，并就共同关心的问题深入交换意见。

习近平指出，很高兴到老朋友家里做客。这是我时隔6年再次访问吉尔吉斯斯坦。建交27年来，在双方共同努力下，中吉关系得到长足发展，形成了政治上高度互信、经济上互利合作、安全上相互倚靠、国际上密切协作的良好局面。我赞赏总统先生多次发表公开讲话，坚定捍卫中吉友好。中方高度评价吉方改革发展成就，祝愿吉方在维护国家稳定、促进经济发展方面再创佳绩。中方愿同吉方分享治国理政经验，实现共同发展繁荣。很高兴双方共建“一带一路”合作正不断走深走实。中方愿同吉方携手努力，推动中吉全面战略伙伴关系发展不断取得更多新成果，更好造福两国人民。双方要密切在上海合作组织、亚信等多边框架内协作，坚持多边主义，共同反对保护主义、单边主义，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。

6月12日，甫抵比什凯克的国家主席习近平，应吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫邀请，来到总统官邸。两国元首亲切会见。 新华社记者 姚大伟 摄

热恩别科夫表示，感谢习近平主席高度重视吉中关系。今年是中华人民共和国成立70周年，吉方表示热烈祝贺，祝愿中国发展取得更大成就。几天前，我刚刚出席《习近平谈治国理政》第一卷吉文版首发式。这部著作对我们借鉴中国宝贵经验、推动吉尔吉斯斯坦自身改革发展具有重要意义。吉方坚定支持中国政府在维护新疆安全稳定、打击极端主义方面所采取的措施，感谢中方一直以来对吉方的大力支持和帮助。吉方重视中国在国际事务中的影响力，愿同中方深化共建“一带一路”框架内各领域互利合作，搭上中国经济快速发展的便车，推动双边关系跨越式发展。（记者胡晓光 李志晖）

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