期待塔中关系更上层楼——习近平主席署名文章在塔吉克斯坦引起热烈反响

在出席亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会并对塔吉克斯坦共和国进行国事访问前夕，国家主席习近平12日在塔吉克斯坦《人民报》、“霍瓦尔”国家通讯社发表题为《携手共铸中塔友好新辉煌》的署名文章，引起塔方各界人士热烈反响。

塔方人士普遍认为，习近平主席在文章中高度评价中塔关系，就两国携手合作、把好机遇、共迎挑战提出重要主张，令人心潮澎湃，期待习近平主席此访推动两国关系和各领域合作再上新台阶。

塔吉克斯坦民族大学国际关系学教授拉莫里·努里季诺夫认为，塔中两国关系处在历史最好时期。在“一带一路”框架下，塔中共同实施了一系列具有标志性的大型合作项目，这不仅为塔吉克斯坦的基础建设和工业发展提供了新机遇，还为进一步加深塔中关系提供了新动力。相信随着两国关系的深化，塔中将迎来全新的合作机遇。

中科院中亚生态与环境研究中心杜尚别分中心执行主任马吉德·古拉约佐夫说，读了习近平主席的署名文章感到十分亲切与兴奋。他表示，塔中两国近年来在农业与农业科学领域合作发展迅速、前景广阔。在中国技术人员的指导下，塔吉克斯坦棉花、番茄等作物产量显著提高，直接改善居民日常生活水平。在中方帮助下，中心在塔建成国内最先进的室内分析实验室。塔中双方正在实施的农田入侵虫害防治与无人机技术应用合作项目能够直接提高塔科研能力，有效服务塔环保事业和灾害防治工作。期待塔中友谊和合作行稳致远，农业科学交流更加密切，取得丰硕成果。

塔中矿业有限公司副总经理扎法尔·沙里波夫表示，时隔5年再次访问塔吉克斯坦，体现出习近平主席对塔中关系的重视，也表现出对塔主办亚信峰会的支持。沙里波夫说，中国提出的“一带一路”倡议为沿线国家带来切实好处，受到塔民众热烈欢迎。塔方愿与中国朋友精细绘制共建“一带一路”工笔画，让塔中友谊不断结出累累硕果，让两国务实合作再攀新的高峰。

“在我心里，中国是个美好的国家。”曾在中国留学多年的“95后”青年季洛瓦尔·朱马耶夫读过署名文章后表示，越来越多的塔吉克斯坦青年人在学习中文，从事与中国相关的工作，希望能更深入地了解中国文化，去中国留学。期盼自己能够担当起两国友好事业的接班人，让塔中友好薪火相传。（记者张继业 魏建华）

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