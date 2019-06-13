6月12日，杜尚别101学校举行塔中友好交流活动。图为参加活动的当地学生。

本报记者 张志文摄

6月12日，在出席亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会并对塔吉克斯坦共和国进行国事访问前夕，国家主席习近平在塔吉克斯坦《人民报》、“霍瓦尔”国家通讯社发表题为《携手共铸中塔友好新辉煌》的署名文章。

接受本报记者采访的塔吉克斯坦各界人士表示，习近平主席在署名文章中为进一步深化两国关系指明方向，此次访问必将成为两国共同繁荣之路上的又一座里程碑，双方携手努力，必将共铸塔中友好新辉煌。

“习主席再次来访真是一个好消息”

这是习近平主席时隔5年再次踏上塔吉克斯坦的土地。中塔建交27年以来，两国始终相互信任、彼此尊重，在各领域开展了互利合作，在国际社会树立了不同制度、不同文明、不同规模国家友好合作的典范。

“‘山水相连的好邻居、真诚互信的好朋友、合作共赢的好伙伴、彼此扶持的好兄弟’，这样的表述给我留下深刻印象。”塔吉克斯坦对外友协副主席穆沙拉法·沙里波娃认为，“习近平主席的署名文章再次充分证明了中国对塔吉克斯坦国家和人民真挚的情谊。”

记者一行来到塔吉克斯坦国家邮政局。邮局负责人扎米莉亚正在电脑上阅读习近平主席署名文章。“我的丈夫是中国人，我热爱中国，也关心中国的新闻。习主席再次来访真是一个好消息。”扎米莉亚说，“我要把这篇文章发到朋友圈，让更多人看到。”

塔吉克斯坦艺术科学院院士、塔吉克斯坦文化部外联局局长阿卜杜扎博罗夫是《习近平谈治国理政》塔吉克文版的译者。他告诉记者，习近平主席署名文章饱含深情，“我相信，在两国领导人的指引下，塔中两国一定能携手推动经济、文化、社会以及国家建设等各项事业蓬勃发展。”

“习近平主席在署名文章说，‘平等互信使中塔友好稳如磐石’。我们感到格外振奋。”俄罗斯—塔吉克（斯拉夫）大学地缘政治研究中心主任古萨勒·玛耶蒂诺娃告诉本报记者，塔中两国没有历史纠葛和现实矛盾，在许多国际及地区问题上持有相同或相近的立场。“相信习近平主席此访将进一步深化两国的政治互信，推动双方各领域务实合作。”

“习近平主席是拉赫蒙总统以及塔吉克斯坦人民最值得信赖的好朋友。”塔总统战略研究中心前第一副主任赛福洛·萨法罗夫对记者表示，两国元首建立起紧密工作关系和深厚个人友谊，这也真实反映了两国人民之间的深情厚谊。

“塔中关系发展正驶入快车道”

对习近平主席在“霍瓦尔”国家通讯社发表署名文章，该通讯社记者古尔穆罗多夫感到无比自豪：“互利共赢使塔中友好充满活力。在两国领导人的引领下，塔中关系发展正驶入快车道，越来越多中资企业来塔投资，为当地带来了新的发展机遇，改善了百姓生活。正如习近平主席所说，‘两国已携手走出一条优势互补、共谋发展、共享繁荣的道路’。”

中塔共建“一带一路”合作走在前列。塔吉克斯坦第一个同中国签署共建丝绸之路经济带合作备忘录，成立合作委员会，双方共同实施了一系列具有标志性的大型合作项目。目前，逾300家中资企业在塔投资兴业。2018年，中塔双边贸易额达15.04亿美元，同比增长11.6%。

“习主席提到了杜尚别热电厂项目，这是我们莫大的荣誉！”杜尚别2号热电厂厂长莫罗德一大早便迫不及待阅读了习主席的署名文章。他表示，杜尚别热电厂让杜尚别冬季缺电成为历史，还解决了50多万人冬季供暖难题。“这是真真正正的民心工程，是塔中互利合作的典范”。

阿卜杜扎博罗夫说，习近平主席强调要绘制共建“一带一路”的工笔画，在平等互利的基础上拓展合作空间。“习主席的话让我们对进一步推进两国在共建‘一带一路’框架下的合作充满信心。”

塔吉克斯坦农业投资银行国际金融与投资合作部经理巴赫提约尔·库瓦托夫表示，中国已成为塔吉克斯坦最大投资来源国和主要贸易伙伴。“我们和中国农业银行率先开展合作，并携手推进落实双边贸易和投资本币结算，有效促进了塔经济社会发展。相信双方未来的合作前景更加广阔。”

“塔2030年前国家发展战略与‘一带一路’倡议高度契合。”塔科学院经济与人口研究所对外经济活动与一体化进程研究室副主任玛夫祖娜·卡里莫娃表示，习主席提出以战略性大项目为重点，优先发展能源、交通、农业、工业等领域合作，持续扩大贸易投资，“期待塔中达成更多合作意向，为两国人民带来更多实实在在的好处。”

习近平主席指出，未来几年，中塔贸易额将突破30亿美元。萨法罗夫表示，“这个振奋人心的消息让我们看到了国家发展的光明前景。”

“把两国友好的薪火继续传下去”

中国和塔吉克斯坦山水相连，两国人民友好交往源远流长。民心相通使中塔友好世代相传。

塔吉克斯坦民族大学孔子学院塔方院长卡西莫夫·法鲁赫表示，近年来，该校孔子学院和塔各教学机构签署了近30份关于合作开展汉语教学的协议，中方派遣100多名中方教师来塔教学，提供了6万多本汉语教材、图书等。“塔吉克斯坦人民期待同友好的中国人民携手努力，为两国关系发展培育出更加艳丽的花朵，让塔中友谊不断焕发新的生机活力。”

杜尚别101学校校长古尔巴霍尔·娜斯丽季诺娃格外关注习近平署名文章中关于推动青少年交往的内容。她表示，101学校是中国企业援建的现代化学校，建立时间虽不长，但已成为首都名校，是塔中友谊的象征。“根据实际需要，我们在孔子学院的帮助下开设了汉语课程，并希望在此基础上建立中国文化中心。希望习主席此访能够进一步激发孩子们学习汉语、了解中国的热情。衷心祝愿塔中友谊之树枝繁叶茂。”

“塔吉克斯坦的‘汉语热’已蔚然成风。”阿卜杜扎博罗夫表示，塔中两国不仅仅是山水相连的好邻居，更是拥有数千年交往史的好朋友、好伙伴。“我们无比珍惜塔中友谊，一定会把它世世代代传承下去。”

“我已经开始学习汉语，未来还会让自己的孩子学习汉语。”库瓦托夫表示，学习汉语是为了更好地了解中国，深入参与两国共建“一带一路”的伟大事业，为加深两国人民友谊作出贡献。

塔吉克斯坦民族大学三年级学生何文娜是2019年“汉语桥”世界大学生中文比赛塔吉克斯坦赛区冠军。何文娜说，中国不仅为塔吉克斯坦的发展提供了许多帮助，还为求知若渴的塔吉克斯坦学生提供了各种学习资源。“我愿成为两国友好事业的接班人，把两国友好的薪火继续传下去。”

（本报杜尚别6月12日电 记者周翰博、张晓东、陈尚文、张志文、谢亚宏）

《 人民日报 》（ 2019年06月13日 02 版）

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