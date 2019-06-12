李克强会见世界银行行长马尔帕斯

本报北京6月11日电 （记者杜一菲）国务院总理李克强11日上午在中南海紫光阁会见世界银行行长马尔帕斯。

李克强表示，中国同世界银行的合作与中国改革开放进程几乎同步。近40年来，双方在贷款、知识等领域开展了创新、开放、透明、富有成效的合作，有利于中国和世界银行的发展，实现了互利共赢。双方合作前景广阔，这也有助于在全球范围内推动扶贫，缩小南北差距，实现可持续发展。当前世界经济不确定不稳定因素增多，中国作为现行国际经济金融体系的参与者、建设者和贡献者，愿同世界银行深化合作伙伴关系，向世界发出顺应全球化发展进程的积极信号，共同推动全球的发展与繁荣。

李克强指出，当前国际形势错综复杂变化，中国经济也面临一些风险和挑战。中国作为世界最大发展中国家，在做好自己事情的同时，愿履行应尽的国际责任和义务。我们将继续通过深化简政放权等改革，实施大规模减税降费，激发市场活力，推动高质量发展。中国政府致力于打造市场化、法治化、国际化的营商环境，这也是中国深化改革、扩大开放的自身需要。

马尔帕斯表示，中国在经济增长和发展方面取得卓越成就，大量人口摆脱贫困，不断推动经济创新发展和环境保护。世界银行认识到，中国在很多领域仍面临发展的需求，期待同中方在双边及全球范围深化多领域合作，使双方合作更好实现互利多赢，促进全球发展进程。

王毅、何立峰参加会见。

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