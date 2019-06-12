促进上合命运共同体发展（大使随笔）

■相信比什凯克峰会将继续沿着上合组织，特别是青岛峰会确定的发展方向和目标，积极规划组织新未来，打造安全和发展共同体，促进上合命运共同体发展

6月12日，中国国家主席习近平启程对吉尔吉斯斯坦进行国事访问并将出席在比什凯克举行的上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议，与各国元首共商组织发展大计，共谋区域合作未来。

中国与吉尔吉斯斯坦互为友好邻邦，建交27年来，两国关系始终保持健康稳定发展势头。双方政治互信持续巩固，经贸、人文等领域的务实合作全面推进，安全合作不断拓展和深化。元首外交是引领中吉关系不断前行的根本保证。2013年9月，习近平主席首次对吉进行国事访问，中吉建立战略伙伴关系。2018年6月，吉总统热恩别科夫首次访华，双方将两国关系提升至全面战略伙伴水平。如今，习近平主席再次对吉进行国事访问并出席上合组织峰会，将为中吉全面战略伙伴关系注入强劲新动力，为中吉建设命运共同体开启崭新的篇章。

近年来，共建“一带一路”为中吉各领域合作开辟广阔前景。吉尔吉斯斯坦是最早支持并积极参与“一带一路”建设的国家之一。吉各界视共建“一带一路”为谋合作、促发展的新机遇。今年4月，热恩别科夫总统来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，两国领导人一致同意加强“一带一路”同吉方“2040年发展战略”对接，推动中吉友好合作取得更多成果、惠及两国人民。双方将认真落实两国领导人达成的重要共识，以共建“一带一路”为契机，全面推进两国各领域互利合作。

中吉同为上合组织创始成员国，两国在双边和上合组织框架内开展了富有成效的合作。去年6月，上合组织扩员后的首次峰会在青岛成功举行，开启上合组织向更高发展阶段迈进的新征程。一年来，各方积极落实青岛峰会成果。作为轮值主席国，吉尔吉斯斯坦认真履职，努力推动各项新倡议、新举措付诸实施，留下一个个坚实脚印。“上合组织—阿富汗联络组”会议在比什凯克举行，进一步加强上合组织在阿富汗问题上的协调。上合组织成员国国防部长会议、安全会议秘书会议、外长理事会会议相继成功举办，各方就组织在外交、安全、经贸、科技、人文等领域合作深入交换意见，深化政治共识，拓展安全和务实合作，提升组织国际影响力，为即将召开的上合组织比什凯克峰会打下良好基础。在上合框架内举办媒体论坛、妇女论坛、伊塞克湖国际马拉松赛等活动，进一步增进上合组织大家庭的联系与友谊。构建新型国际关系和共建人类命运共同体理念、共建“一带一路”倡议得到上合组织国家广泛支持和响应，各方积极开展发展战略对接，为上合组织互利合作开辟广阔空间和前景，共建“一带一路”合作为相关国家人民带来实实在在的红利。

实践证明，上合组织是一个充满活力和有着广泛影响力的新型区域合作组织，“上海精神”是组织秉持的初心，也是组织生命力的源泉。当前，国际和地区经济和安全形势正经历复杂深刻演变，上合组织站在了新的起点上。相信即将举行的比什凯克峰会将继续沿着上合组织，特别是青岛峰会确定的发展方向和目标，积极规划组织新未来，打造安全和发展共同体，促进上合命运共同体发展。

（作者为中国驻吉尔吉斯斯坦大使）

《 人民日报 》（ 2019年06月12日 16 版）

(责编：曹昆、岳弘彬)