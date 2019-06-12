6月11日，在对吉尔吉斯共和国进行国事访问并出席上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议前夕，国家主席习近平在吉尔吉斯斯坦《言论报》、“卡巴尔”国家通讯社发表署名文章，回顾中吉建交以来双边关系发展，并表达了进一步深化中吉关系的良好愿望。

接受本报记者采访的吉方各界人士表示，吉中友好合作事业充满生机和活力，习近平主席此访必将引领两国关系和各领域合作再上新台阶，推动两国高水平政治互信转化为更多实实在在的合作成果，造福两国人民。

“为两国发展带来前所未有的机遇”

时隔近6年，习近平主席再次踏上吉尔吉斯斯坦的土地。6年间，两国领导人互访交流频繁，两国关系从战略伙伴关系提升为全面战略伙伴关系，各领域务实合作迅速推进。中吉是名副其实的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟，在国际社会树立了相互尊重、平等合作、互利共赢的新型国家关系典范。

“卡巴尔”国家通讯社社长塔巴尔季耶夫对本报记者表示，能够发表习近平主席署名文章是该通讯社莫大的荣幸。通讯社编辑进行了认真翻译、仔细核对、反复沟通，力争以最准确的方式呈现署名文章。“这篇文章富有文采，可读性非常强，从历史深处挖掘了两国的友好历史。”塔巴尔季耶夫说，给他留下最深印象的是，习近平主席阐明了中国准备如何发展与吉尔吉斯斯坦的友好合作关系，展现出了“矢志不渝推进合作”的高度战略互信。

吉尔吉斯斯坦战争与和平报道研究所编辑厄梅克·拜萨洛夫表示，习近平主席2013年9月对吉尔吉斯斯坦进行首次国事访问以来，两国各领域合作不断深化。“习近平主席在署名文章中表达出对吉中合作的高度关怀，这将为两国发展带来前所未有的机遇。”

“中国是吉尔吉斯斯坦第一大贸易伙伴国和投资来源国，在各方面都对吉尔吉斯斯坦给予帮助。”吉尔吉斯斯坦《自由之山报》副总编辑塔阿莱别克·捷米罗夫认为，习近平主席的访问将为吉经济、文化、旅游等各个领域的发展注入新的动力。吉尔吉斯斯坦非常支持习近平主席提出的共建“一带一路”倡议，因为“这是长远发展的机会”。

除国事访问外，习近平主席此次还将出席在吉首都比什凯克举行的上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议。吉尔吉斯斯坦妇女大会主席阿克巴吉舍娃去年5月参加了在北京举行的首届上海合作组织妇女论坛。她表示，中方在担任上合组织轮值主席国期间倡议召开首届上海合作组织妇女论坛，旨在凝聚上合组织地区女性力量，为地区发展作贡献。“我在论坛上发言时，特别提议大家为中方的这一倡议鼓掌。”阿克巴吉舍娃说。

“我们深刻感受到了这份情谊”

2018年，中吉双边贸易额超过56亿美元，同建交之初相比增长超过150倍。中方累计对吉尔吉斯斯坦投资近30亿美元。习近平主席在署名文章中列举了一系列两国合作的生动实例，并表示中国将继续为吉尔吉斯斯坦经济发展和民生改善提供力所能及的帮助和支持。

“习近平主席在署名文章中提到达特卡—克明输变电工程，这让我和同事们非常激动。”吉尔吉斯斯坦国家电网公司项目执行主任鲁斯坦别克·拉伊姆库洛夫见证了这一工程建设的全过程。“多亏了中国朋友，我们有了自己独立的电网系统，不仅为民众生活提供稳定的电力供应，还能将富余电力出口创汇，为国家经济发展提供重要推动力。我们都期待习近平主席此次访问能进一步推动两国在能源等领域的合作，为吉尔吉斯斯坦民众创造更加美好的生活。”

“中吉乌（兹别克斯坦）公路成为跨越高山、畅通无阻的国际运输大动脉。”已经在基建领域工作了40余年的乌先诺夫对习近平主席在署名文章中提到的这条公路感慨颇深。乌先诺夫目前在中国路桥公司工作，担任比什凯克市政路网改造项目的协调员。“吉尔吉斯斯坦是一个内陆国家，主要依靠陆上交通与周边国家互联互通。中吉乌（兹别克斯坦）公路这条交通主干道，联通中、吉、乌三国，极大促进了国家间的贸易往来。现在，中国广州的商品可以沿着公路来到中亚，吉尔吉斯斯坦的水果也可以更方便地出口到其他国家。”

“兄弟情谊胜过一切财富。我们深刻感受到了这份情谊。”采访中，中亚生态与环境研究中心比什凯克分中心吉方主任卡德尔别克·萨基耶夫多次提到习近平主席引用的这句吉尔吉斯斯坦谚语，并表示：“习近平主席提出，双方要提升教育、科技、文化、卫生、青年、媒体、联合考古等领域合作水平，让两国人民心更近、情更深。这让我们感到振奋，相信习近平主席此次访问能为吉尔吉斯斯坦带来更多民生项目，帮助我们把更多研究转化为造福民众的切实成果。”

“非常高兴得到习近平主席的肯定”

人文交流让中吉关系更为丰富多彩。习近平主席指出，2018年，两国人员往来超过7万人次，吉尔吉斯斯坦在华留学生超过4600名。吉尔吉斯斯坦开设4所孔子学院和21个孔子课堂，中方援建的比什凯克第九十五中学成为当地最受欢迎的学校。中吉两国共同举办纪念吉尔吉斯斯坦著名作家艾特玛托夫诞辰90周年系列活动，社会各界反响热烈……

比什凯克第九十五中学副校长阿加拉·伊玛纳利耶娃对本报记者表示，习近平主席在署名文章中提到第九十五中学，对全校来说是“莫大的惊喜和光荣”。“我们这所学校正是吉中合作的缩影，是两国友谊的结晶。”她说，第九十五中学在中国援助下建立，从二年级到十一年级的学生都以汉语为必修课，也与孔子学院和其他在吉中国机构合作密切。今年夏天，学校学生还将去中国参加夏令营。作为带队老师，伊玛纳利耶娃希望此行期间与当地高校签署合作协议，让孩子们与中国走得更近。

阿依古丽·米丁在北京语言大学获得博士学位，目前在吉尔吉斯斯坦国立民族大学工作，参与组织了去年底吉中两国共同举办的纪念艾特玛托夫诞辰90周年系列活动。“习近平主席在署名文章中提到了吉尔吉斯斯坦在华留学生、孔子学院和艾特玛托夫等，高度重视两国文化交流，让我非常感动。”她说，“我们很高兴已经有不少中国民众熟悉艾特玛托夫的作品，未来我们将继续加强与中国文化机构的合作，促进吉中两国民心相通。”

应热恩别科夫总统邀请，中国中央歌剧院赴吉尔吉斯斯坦演出。当地时间6月11日晚，歌剧《玛纳斯》在比什凯克歌剧院首演。负责与中方对接演出活动的吉尔吉斯斯坦文化信息旅游部国际交流与吸引投资司副司长纳兹古丽·奥穆尔扎科娃表示，习近平主席在署名文章中提到《玛纳斯》，这是对吉中文化交流的激励。“为了让歌剧在吉演出，两国同事付出了很多努力，非常高兴得到习近平主席的肯定。吉方领导人同样高度重视此次《玛纳斯》演出。相信在两国元首的引领下，文化交流将更加深入两国人民的心田。”

（本报比什凯克6月11日电 记者刘仲华、谢亚宏、裴广江、肖新新、屈佩、曲颂、韩秉宸）

《 人民日报 》（ 2019年06月12日 02 版）

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