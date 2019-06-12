期待习近平主席访问推动吉中关系和各领域合作再上新台阶——吉尔吉斯斯坦各界人士热议习近平主席署名文章

新华社比什凯克6月11日电（记者关建武 蒋国鹏）在对吉尔吉斯斯坦进行国事访问并出席上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议前夕，国家主席习近平11日在吉尔吉斯斯坦《言论报》、“卡巴尔”国家通讯社发表署名文章。文章引起吉尔吉斯斯坦各界人士热烈反响。

吉方人士普遍认为，习近平主席在文章中高度评价中吉两国关系，并就两国携手合作，共迎挑战，确保两国关系持续稳定健康发展提出重要主张，令人备受鼓舞，期待习近平主席此访推动两国关系和各领域合作再上新台阶。

“中国是吉尔吉斯斯坦的好邻居、好兄弟，中国的成功也是吉尔吉斯斯坦的成功，”吉尔吉斯斯坦共产党中央委员会主席伊斯哈克·马萨利耶夫说，习近平主席在文章中表达了对吉尔吉斯斯坦的坚定支持和对进一步发展两国关系的强烈愿望。他表示，习近平主席关于发展两国关系的主张非常重要，希望此次访问取得丰硕成果，推动两国关系和各领域合作再上新台阶。

吉尔吉斯斯坦“卡巴尔”国家通讯社社长库巴尼奇别克·塔巴尔季耶夫表示，习近平主席关于两国关系的重要阐释，如“风雨同舟、守望相助”“中吉关系不存在任何悬而未决的问题”，给他留下深刻印象。而习近平主席就中吉关系提出的一系列主张，“对于两国全面战略伙伴关系未来发展以及吉尔吉斯斯坦的发展尤为重要，我们对此必须格外重视”。

在吉尔吉斯斯坦国立大学国际区域关系系主任库巴特别克·科库姆巴耶夫看来，吉中关系保持高水平发展，在政治互信、务实合作、人文交流等方面，双方都在努力做得更好。习近平主席在文章中关于中吉关系和上海合作组织的相关阐述为两国进一步发展全面战略伙伴关系、密切两国在上海合作组织框架内的合作指明了方向，相信此访一定会推动吉中关系、推动上海合作组织向更高水平发展。

吉尔吉斯斯坦国际问题专家伊戈尔·舍斯塔科夫认为，习近平主席的署名文章是一份反映中国与吉尔吉斯斯坦互利合作迈入新阶段的“政策文件”，在战略互信、发展战略对接、安全合作、人文交流、国际合作等方面都有政策性阐释，对于两国全面战略伙伴关系未来发展具有重要指导意义。

曾在中国留学多年的赖姆库洛夫·伊尔吉兹表示，读了习近平主席的文章，他对吉尔吉斯斯坦与中国关系的光明未来更有信心，认识到两国关系的发展是全方位的。“在中国的留学生活，让我有机会更为深刻地认识中国，更为深刻地认识吉中关系的重要性，希望我们两国兄弟般的关系不断加强，如天山上苍劲挺拔的雪岭云杉，枝繁叶茂、四季常青。”

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