“推动吉中两国合作走实走深”

在习近平主席即将对吉尔吉斯斯坦进行国事访问并出席上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议之际，吉尔吉斯斯坦议会议员玛哈巴特·玛夫利亚诺娃日前接受了本报记者专访。她表示，吉尔吉斯斯坦各界热烈期待习近平主席的再次来访。“相信习主席对吉尔吉斯斯坦的访问将推动吉中两国合作走实走深。”

企业家出身、关注经济与社会发展的玛夫利亚诺娃一直热心参与两国合作。“吉中两国是山水相连的友好邻邦，有着约1100公里的共同边界，还分享着长达几个世纪的友好交往历史。如今，两国间的联系因共建‘一带一路’变得更加紧密。”玛夫利亚诺娃说。

据玛夫利亚诺娃介绍，近年来，吉中两国合作方兴未艾，一系列对吉尔吉斯斯坦经济发展至关重要的大型项目正积极推进，涉及交通、建筑、能源、采矿、教育、文化等多个领域。中国援建的奥什医院也已交付，将为当地民众提供高质量和全方位的医疗服务。吉中两国贸易额从2013年14.89亿美元增长到去年的20.03亿美元。2018年6月，双方建立全面战略伙伴关系。

“除经贸合作之外，中国与吉尔吉斯斯坦之间的人文交流同样是两国交往的一大亮点。”玛夫利亚诺娃表示，两国政府在文化、教育、文学、艺术等领域签署了一系列合作文件。吉尔吉斯斯坦年轻人学习汉语的热情日益高涨，留学中国逐渐成为流行趋势。“未来两国的人文合作只会越来越频繁，这种合作不会局限于双边平台，也将在上合组织等多边平台上大放异彩。”玛夫利亚诺娃说。

玛夫利亚诺娃表示，近年来，“一带一路”倡议与欧亚经济联盟等区域合作机制对接逐步深入，为吉尔吉斯斯坦的发展带来了难得的机遇。在“一带一路”框架内，得益于中国路桥公司承建的公路修复项目，吉尔吉斯斯坦北方城市、伊塞克湖主要港口巴雷克奇今后可以走向更广阔的外贸市场。

作为全球第二大经济体，中国积极参与地区和国际事务，为促进地区和平与发展、维护国际公平正义发挥了重要建设性作用。“此次上合组织成员国领导人将深入探讨当前形势下携手应对风险挑战、共同促进安全稳定和发展振兴的新思路新举措。期待吉中两国与上合组织各方共同推动该组织实现新一轮发展。”玛夫利亚诺娃强调。

玛夫利亚诺娃相信，习近平主席再次访问吉尔吉斯斯坦，两国元首将对吉中全面战略伙伴关系未来发展作出新规划新部署，为共建“一带一路”合作描绘新蓝图，这必将把双方高水平政治互信转化为更多实实在在的合作成果，造福两国人民。

（本报比什凯克6月10日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 03 版）

(责编：曹昆)