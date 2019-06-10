习近平的世界遗产足迹

厦门

“厦门是一座经济蓬勃发展、人民安居乐业、对外交流密切的现代化、国际化大都市，是中国对外开放的窗口和创新发展的热土。”

2017年9月，习近平和夫人彭丽媛在厦门国际会议中心举行宴会，欢迎金砖国家和新兴市场国家与发展中国家对话会受邀国领导人及配偶、嘉宾。各国领导人及配偶在巨幅水墨画“世界文化遗产鼓浪屿”前合影留念。2017年，习近平就鼓浪屿申遗成功作出重要指示。

西安

“大慈恩寺是中印悠久友好交往的历史见证。”

2015年5月，同印度总理莫迪参观大慈恩寺。

希腊

“中希都是文明古国，都拥有丰富的历史文化遗产，应该开展形式多样的人文交流，共同挖掘和发扬两国传统文化精神。”

2014年7月，参观罗德岛世界文化遗产——骑士城堡。

乌兹别克斯坦

“今天的参观使我们更加深入了解了中乌两国深厚的历史渊源，有利于我们传承丝绸之路精神，增进两国人民友谊，共同推动‘一带一路’建设。”

2016年6月，参观布哈拉古城。

埃及

“卢克索是古埃及文明的集中体现。这里的建筑反映出了古埃及人民令人惊叹的智慧和科技水平。”

2016年1月，在卢克索参观古埃及文明遗址。

捷克

“能够看到如此丰富的艺术和文化珍品，实属难得。悠久历史和深厚文化积淀是捷克人民拥有的一笔宝贵财富。”

2016年3月，在布拉格参观斯特拉霍夫图书馆。

杭州

“杭州素有‘人间天堂’美誉，湖光山色，人文美景，俯拾皆是。”

2016年9月，在西子宾馆举行G20杭州峰会欢迎宴会。

墨西哥

“中国和墨西哥都是文明古国和文化大国，两国文化因特色鲜明而远播四方，因推陈出新而永葆活力。”

2013年6月,参观奇琴伊察玛雅文明遗址。

编者按

“我访问过世界上许多地方，最吸引我的就是韵味不同的文明，如中亚的古城撒马尔罕、埃及的卢克索神庙、新加坡的圣淘沙、泰国的曼谷玉佛寺、希腊的雅典卫城等。”在不久前举行的亚洲文明对话大会开幕式上，习近平总书记娓娓道来。

从厦门鼓浪屿到“丝绸之路活化石”乌兹别克斯坦布哈拉古城，从北京故宫博物院到秘鲁国家考古人类学历史博物馆，从山东曲阜孔府到捷克斯特拉霍夫图书馆……习近平身体力行，在中国和世界各地的世界遗产留下足迹，以文化促交流，以交流促理解。

本报梳理了习近平的世界遗产足迹，让我们跟随总书记的脚步，共同感受文化多元之美。

刘 峣 吴彦锦整理 本版照片均由新华社发

(责编：田婉晴(实习生)、贾文婷)