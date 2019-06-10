中俄关系步入新时代（望海楼）

6月5日至7日，习近平主席对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛。这是关键节点的一次关键访问。所谓关键节点，是指中俄建交70周年的历史节点，世界百年变局的关键当口。所谓关键访问，是指习主席这次访俄之旅继往开来，影响深远。

访问成果超出世界预期。国务委员兼外交部长王毅指出，这次访问释放的明确信号是，中俄深化互信协作的共识牢不可破，中国倡导互利共赢的信念坚不可摧，任尔乱云飞渡、凭他风吹浪打，千磨万击还坚劲，为大国关系确立稳定性，为全球发展注入新活力，为国际社会增添正能量。

中俄关系开启新时代。时间是最好的朋友，也是最好的见证。6年前，习近平当选国家主席后，选择俄罗斯作为首次出访的第一站，同普京总统一道掀开中俄关系新篇章。本次访问是习主席连任国家主席后首次对俄进行国事访问。6年来，他8次到访俄罗斯。而经过70年发展，中俄全面战略协作伙伴关系处于历史最好时期。中俄元首5日决定将两国关系提升为“新时代中俄全面战略协作伙伴关系”，实现两国关系与时俱进、提质升级，成为此访最重要的政治成果。站在新的历史起点上，中俄关系迎来新的发展机遇。

中俄是维护世界和平安全的中流砥柱。当前世界并不太平，从格局上看，世界格局加速演变，从逆流上看，单边霸凌行径横行。身处世界百年未有之大变局，中俄面临的外部风险和共同挑战上升，中俄承载着两国人民和国际社会的更大期待。两国元首就重大国际和地区问题深入对表，并签署关于加强全球战略稳定的联合声明。通过问题对表和战略声明，中俄发出在战略安全领域共同应对挑战、在地区安全热点问题上加强战略协作、推动世界多极化和国际关系民主化的一致声音。一个确定的事实是， 中俄在几乎所有重大国际和地区问题上都有着相同或相近的立场。习主席提出，要在国际事务中贡献更多中俄方案。

中俄拉紧利益纽带。这主要体现在两国发展战略紧密对接、发展利益深层融合、民心民意亲密交融。从发展战略紧密对接上看，中俄将继续开展共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接，相互支持共建“一带一路”倡议和大欧亚伙伴关系倡议，协同促进地区一体化和区域经济融合发展。俄罗斯提出的“大欧亚伙伴关系”，就是对接“一带一路”倡议，分享中国发展红利。

中国展现责任担当。中国致力于做国际社会的建设者而不是破坏者，做架桥者而不是挖沟者。在圣彼得堡国际经济论坛上，习主席指出，可持续发展是破解当前全球性问题的“金钥匙”，是各方最大利益契合点和最佳合作切入点。他强调，共建“一带一路”同2030年可持续发展议程高度契合，要推动两者有效对接、协同增效，为广大发展中国家创造更多机会。中国既关注自身发展，也为世界发展考虑，不搞本国优先。中国好世界好，世界好中国好。这个道理对中国如此，也对世界如此。零和博弈、你输我赢的思路没有出路。

人间正道是沧桑。中俄有信心、有能力在过去70年经验成果基础上，推动两国关系进入更高水平、更大发展的新时代。今年是新中国成立70周年，中国有信心、有能力实现中华民族伟大复兴、为世界和平发展作出新的更大贡献。

（作者为中国人民大学重阳金融研究院执行院长、“中俄经济智库对话”中方牵头人）

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