中国—中东欧国家合作论坛召开

新华社宁波6月9日电 中国—中东欧国家合作论坛9日在浙江宁波召开。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席论坛并发表主旨演讲。

胡春华指出，中国—中东欧国家合作启动以来，各领域合作成果丰硕，特别是贸易、投资、基础设施等合作成效显著，对推动中国与中东欧国家互利共赢、深化中欧全面战略伙伴关系发挥了重要作用。中方愿同中东欧国家共同努力，加强发展战略和规划对接，扩大贸易往来，深化投资和产能合作，加快推进基础设施互联互通，不断提升务实合作的广度和深度。

胡春华强调，中国将坚定不移扩大对外开放，把开放的大门越开越大。中方将继续缩减负面清单，推动现代服务业、制造业、农业全方位对外开放，加快制定外商投资法配套法规，加强知识产权保护国际合作，扩大优质商品和服务进口，实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策。欢迎中东欧各国企业与中国企业一道，抓住时机，深挖潜力，把双方合作推向更高水平。

出席论坛前，胡春华参观了首届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会的部分展馆，并集体会见了斯洛伐克副总理莱希、克罗地亚副总理托卢希奇、斯洛文尼亚副总理布拉图舍克和黑山名誉总统武亚诺维奇等。

《 人民日报 》（ 2019年06月10日 04 版）

(责编：田婉晴(实习生)、贾文婷)