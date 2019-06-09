《习近平谈治国理政》第一卷吉尔吉斯文版首发式暨中吉治国理政研讨会在比什凯克举行

新华社比什凯克6月9日电（记者关建武）《习近平谈治国理政》第一卷吉尔吉斯文版首发式暨中吉治国理政研讨会6月8日在比什凯克总统官邸举行。本次活动由中国国务院新闻办公室、中国外文局、中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆共同主办。吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫，吉尔吉斯斯坦前总统奥通巴耶娃，中宣部常务副部长王晓晖，中国驻吉尔吉斯斯坦大使杜德文出席活动并致辞。

热恩别科夫在致辞中说，习近平主席是当代和未来最有影响力的政治家之一，他的著作《习近平谈治国理政》包含了对中国过去迅猛发展的总结，对中国未来发展方向和道路的思考，还就世界共同面临的经济、安全、生态环境等问题提出中国的理念和主张。通过阅读这部著作，可以更加深刻地了解习近平主席的思想和中国共产党的政策主张，了解中国的发展逻辑、发展模式和发展成就。他表示，吉尔吉斯斯坦正在推进政治、经济、法治改革和管理制度现代化，这部著作能够成为吉政治家、官员以及所有读者的宝贵财富，每个会思考的人都能通过阅读这部著作有自己的收获。

奥通巴耶娃在致辞中说，《习近平谈治国理政》一书寓意深刻、富有灵魂，雄辩地呈现了领导者的权威、领导者的高度。阅读这部著作，是了解当代中国的最佳途径，读过此书的人就会明白中国的发展不是威胁，而是整个世界的机遇。习近平主席积极运用中国五千年文明中富含哲理的典故和谚语，使得文章生动有趣、易于阅读，读者翻开第一页，就会被它的专业和趣味所吸引。

王晓晖在致辞中指出，《习近平谈治国理政》是一部关于中国发展道路、发展理念和内外政策的重要著作。这部著作深刻阐明了中国共产党以人民为中心的发展思想，阐明了全面深化改革为中国持续发展提供了强大动力，阐明了中国不断扩大开放在发展自己的同时也惠及世界，阐明了中国共产党的领导是中国发展的坚强保障。这部著作第一卷吉尔吉斯文版出版发行，是中吉治国理政经验交流互鉴的生动见证。

杜德文在致辞中说，《习近平谈治国理政》第一卷吉尔吉斯文版出版发行，充分体现了中吉两国关系的高水平。热恩别科夫总统莅临首发式并致辞，生动诠释了两国领导人的政治互信和个人友谊。

首发式上，奥通巴耶娃、吉尔吉斯斯坦议会副议长巴基罗夫、王晓晖、杜德文共同为《习近平谈治国理政》第一卷吉尔吉斯文版新书揭幕。王晓晖向吉方揭幕嘉宾赠送新书。

中吉两国各界人士共300人出席首发式和研讨会。大家围绕《习近平谈治国理政》第一卷展开深入交流，一致认为《习近平谈治国理政》第一卷吉尔吉斯文版的出版发行，为吉民众深入了解当代中国和理解习近平新时代中国特色社会主义思想提供了权威参考，将进一步促进两国人民携手并肩实现共同发展。

在吉期间，中国代表团还参加了在比什凯克举行的“设计中国·丝路花雨”展览、“光明书香”公益捐赠和比什凯克人文大学“中国馆”揭牌仪式等活动。

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