新华社评论员：推动全球可持续发展的中国担当——论习近平主席在第二十三届圣彼得堡国际经济论坛全会致辞

新华社北京6月8日电 题：推动全球可持续发展的中国担当——论习近平主席在第二十三届圣彼得堡国际经济论坛全会致辞

新华社评论员

“可持续发展是破解当前全球性问题的‘金钥匙’”，在第二十三届圣彼得堡国际经济论坛全会上，习近平主席发表致辞，深刻阐释可持续发展的重要意义，提出加强国际合作的中国主张。讲话直面时代挑战，回应各国呼声，为全球发展注入新活力、增添正能量。

时代潮流浩浩荡荡，唯有从历史大势中看清规律，才能牢牢把握世界发展正确方向。当今世界正经历百年未有之大变局。新兴市场国家和发展中国家的崛起速度之快前所未有，新一轮科技革命和产业变革带来的新陈代谢和激烈竞争前所未有，全球治理体系与国际形势变化的不适应、不对称前所未有。习近平主席提出的三个“前所未有”，精辟总结了当今世界面临的新课题、新挑战，为站在历史十字路口的人类审时度势、破解难题指明了方向。

面对变局，群策群力、合作共赢是各方的正确选择。放眼世界，可持续发展是各方的最大利益契合点和最佳合作切入点。观大势，谋新局，习近平主席提出三点主张：坚持共商共建共享，合力打造开放多元的世界经济；坚持以人为本，努力建设普惠包容的幸福社会；坚持绿色发展，致力构建人与自然和谐共处的美丽家园。“三个坚持”与联合国2030年可持续发展议程经济增长、社会发展、环境保护三大任务一脉相承，体现了开辟可持续发展之路、推动人类发展繁荣的东方智慧和中国担当。

开辟可持续发展之路，中国是坚定不移的践行者。面对逆全球化和保护主义、单边主义抬头，中国不断扩大对外开放，旗帜鲜明推进经济全球化进程，维护多边贸易体制，同各方开展贸易合作，实现共赢；牢记“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”，持之以恒打好精准脱贫攻坚战，力争2020年实现农村贫困人口全部脱贫；秉持绿水青山就是金山银山的发展理念，坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战……作为世界最大的发展中国家和负责任大国，中国始终坚定不移履行可持续发展承诺，不仅促进了经济社会的巨大进步，也为各国提供了宝贵的经验启迪。

开辟崭新的可持续发展之路，中国是兼济天下的贡献者。“我们要发展，也要让别人发展”，中国是这样说的，也是这样做的。推动共建“一带一路”，旨在实现各国互利共赢、共同发展；承诺同各国分享包括5G技术在内的最新科研成果，就减贫、社保等课题加强交流合作；在对外合作中更加注重环保和生态文明，落实好应对气候变化《巴黎协定》等国际社会共识。中国“将自身发展寓于全球发展，在同各国良性互动中实现普惠共赢，将不断为世界经济提供市场、添加动力、创造机遇”，这是各方对中国担当的普遍赞誉，也是国际社会携手推动可持续发展的普遍心声。

“志之所趋，无远弗届。”各国人民对美好生活的向往，谁都无法阻挡。尽管当今世界霸权主义和强权政治依然存在，但推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展的呼声日益高涨，和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡。只要我们携手努力，秉持可持续发展理念，携手构建人类命运共同体，就能共同维护全球和平安宁，共同创造更加繁荣美好的世界。

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