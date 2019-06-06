原标题：时政新闻眼｜习近平访俄首日，这些亮点点亮中俄关系新时代

2019年6月5日，习近平主席的这一天“多”了五个小时。北京时间当天上午，他乘专机离开北京，赴莫斯科开始2013年以来第八次访俄之旅。两地之间5小时的时差，为习主席密集的外交活动留出了更多的时间，当天的五大活动亮点也向世界生动说明了什么是中俄关系新时代。

△ 视频：习近平出席普京举行的欢迎仪式

亮点一：克宫欢迎仪式 再迎东方贵宾

△ 当地时间中午12点，习近平乘坐的专机抵达莫斯科。（央视记者马亚阳拍摄）

△专机抵达的伏努科沃国际机场于1937年兴建，1941年落成。在苏德战争中它是俄军的空军基地，战后开始民航客运服务。（央视记者石伟明拍摄）

当天，普京总统在克里姆林宫乔治大厅为习近平主席举行了隆重的欢迎仪式。《时政新闻眼》查询发现，这是2013年以来习主席第4次到访克里姆林宫。

△举行欢迎仪式的大克里姆林宫位于克里姆林宫内，修建于1838年至1849年期间。其前身建筑是沙皇在莫斯科的宫殿。宫殿长125米，高47米，内部面积约25,000平方米。宫内最宏伟的五个大厅以俄罗斯勋章命名，分别是：乔治大厅、安德烈厅、亚历山大厅、弗拉基米尔厅和叶卡捷琳娜厅。（资料图片）

△普京在乔治大厅举行仪式欢迎习近平。乔治大厅是大克里姆林宫中央宫最大的厅，大厅以白色和金色为基调，顶部有六个巨大的水晶吊灯。圣乔治荣誉勋章用来奖励战斗中的功勋、无畏与英勇。（央视记者李铮拍摄）

△参加欢迎仪式的俄方官员已经就位。（央视记者沈忱拍摄）

△习近平从这里走进乔治大厅。（央视记者鄂介甫拍摄）

△在迎宾曲中，礼兵打开这扇金色大门迎接习主席，而普京总统是从另一侧大门进入的。（央视记者沈忱拍摄）

△ 视频：习近平同普京举行会谈

亮点二：联合声明宣示新起点、新时代

欢迎仪式后，习主席和普京总统在克里姆林宫举行会谈。会谈中，习主席说，今年是中俄建交70周年，70年是里程碑，又是新起点。普京总统也表示，我们不能满足已取得的成就，还要把两国关系发展得更好。

△中俄双方在叶卡捷琳娜厅举行小范围会谈。叶卡捷琳娜厅是以往帝王作重大讲辞的场所，以叶卡捷琳娜二世命名。（央视记者石伟明拍摄）

△中俄双方在亚历山大厅举行大范围会谈。1933-1934年，亚历山大厅和安德烈厅被改建为苏联最高苏维埃会议厅，豪华的装饰都被拆除。1994-1998年这间大厅得到全面修复。（央视记者马亚阳拍摄）

当天下午，会谈结束后，在各国记者的见证下，两国元首在克里姆林宫的孔雀石厅共同签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》。

中俄发展新时代全面战略协作伙伴关系，可谓一步一个脚印。《时政新闻眼》查询发现，2013年3月22日，两国元首签署《关于合作共赢、深化全面战略协作伙伴关系的联合声明》，2014年5月20日签署《关于全面战略协作伙伴关系新阶段的联合声明》，2015年5月8日签署《关于深化全面战略协作伙伴关系、倡导合作共赢的联合声明》，2017年7月4日签署《关于进一步深化全面战略协作伙伴关系的联合声明》。今年6月5日签署的这份新声明，标志着两国关系提质升级，迈上了新台阶。

△在大克里姆林宫2层孔雀石厅，记者正在等待签字仪式开始。（央视记者王鹏飞拍摄）

当天，习主席与普京总统还签署了《关于加强当代全球战略稳定的联合声明》。这份声明宣示共同维护全球战略稳定，体现中俄的担当精神和两国战略协作的积极效应，这在当前具有特殊重要意义。

△俄罗斯国家电视台“俄罗斯24”频道对习普会进行了现场直播。（国广记者李俊翔拍摄）

△在大克里姆林宫新闻中心，聚集了前来报道习普会的多国记者。这是美国CNN记者在进行直播连线报道。（国广记者蔡靖骉拍摄）

亮点三：熊猫馆开馆仪式 一见你就笑的友好使者

今年4月26日，习近平在北京友谊宾馆同俄罗斯总统普京举行会谈时宣布，中方向俄方提供一对大熊猫开展合作研究。一个月后，两个小可爱来到了莫斯科动物园。6月5日下午，两国元首出席了莫斯科动物园熊猫馆开馆仪式。

来莫斯科“常驻”的这两只大熊猫两岁左右。男孩子出生在雅安碧峰峡，叫“如意”。女孩子出生在卧龙神树坪，叫“丁丁”。他们在俄罗斯驻外的任期是15年。先来看看他们在四川老家的家庭滑稽录像。

△好胃口的如意君。请调大音量听听他的牙口。（央视记者郑波提供）

△“丁丁”这位单杠选手有点萌。（央视记者郑波提供）

△出国前做检疫，这是工作人员正在给“丁丁”做B超。（央视记者郑波提供）

其实，这并不是中国国宝大熊猫首次亮相莫斯科。1957年5月18日，来自四川雅安市宝兴县的大熊猫“平平”和“碛碛”到达莫斯科动物园。其中，“碛碛”不久就回到中国，并改名为“姬姬”。“平平”在莫斯科生活了三年多后去世。

△世界上最大的野生动植物保护组织——世界自然基金会（WWF）会徽，就是以“姬姬”为原型制作的。（资料图片）

据莫斯科动物园园长斯韦特兰娜·阿库洛娃透露，半个多世纪之后再次迎接熊猫，动物园用了四年时间证明自己具备照顾他们的能力。

△莫斯科动物园兽医和饲养员在四川大熊猫繁育基地现场观摩学习大熊猫体检。（央视记者郑波提供）

△5月29日，“如意”和“丁丁”从四川雅安的碧峰峡大熊猫基地出发，前往俄罗斯开展科研合作。（央视记者郑波提供）

△莫斯科动物园面积21.47公顷，1864年2月对外开放，是俄罗斯最古老的动物园。动物园展区面积2.14万平方米，共饲养超过1157种8000多只动物。其中世界珍稀濒危动物一百种以上。（央视记者鄂介甫拍摄）

△“丁丁”在莫斯科的新家玩球。（央广记者马欢拍摄）

△习主席和普京总统抵达前，“如意”在室外展示区忘情地吃着胡萝卜。（央视记者沈忱拍摄）

△他完全无视眼前记者们的“长枪短炮”。（央视记者沈忱拍摄）

现在的新家只是两只小可爱的临时住处，由动物园的热带猫科动物馆改建而成，占地面积约2000平方米，包括室内兽舍、室内展示区、室外展示区、饲养管理用房等。俄方将在2021年建成中国馆，占地面积5000平方米，供大熊猫和其他来自中国的珍稀濒危动物使用。大熊猫四到八岁发育成熟，希望到时候，小可爱不仅可以搬新家，还可以添新丁。

△当天前来参加熊猫馆开馆仪式的孩子们。（央视记者沈忱拍摄）

△亚妮两年前曾在北京动物园看过大熊猫。她觉得中国的语言和文化很有意思，所以开始学习中文。两天前，她得知自己有机会参加开馆仪式，觉得激动又幸运。（央视记者沈忱拍摄）

亮点四：参观这个展览 中俄经贸合作要全面提质升级

当天下午，习主席和普京总统在克里姆林宫参观了一个特别的展览——长城汽车图拉州工厂下线汽车展。

△克里姆林宫皇家庭院开进了三辆中国品牌的SUV和皮卡。（央视记者耿小龙拍摄）

中国品牌+俄罗斯制造，它们就是长城汽车图拉州工厂刚刚下线的汽车。产地位于俄罗斯图拉州乌兹洛瓦亚工业园内，距离莫斯科约200公里。

2014年5月亚信峰会期间，正是在习近平和普京的共同见证下，长城汽车和俄罗斯图拉州政府签署了《汽车工厂建设项目投资协议》。目前项目一期已经建成并即将正式投产，预计年产汽车8万辆。工厂已经招聘800多名俄籍员工，其中90%来自图拉州本地，最终招聘员工数会达到3000人。

△两国元首在汽车引擎盖上签字。（央视记者张宇拍摄）

当天下午，在克里姆林宫，两国元首多次谈到经贸合作。习主席说，要促进两国经贸合作全面提质升级，推进两国战略性大项目和新兴领域合作同步发展。普京总统说，俄方愿向中方提供充足的油气能源，愿增加对华出口大豆等农产品。两国元首当天见证了多项双边合作文件的签署，其中就包括长城汽车图拉州工厂的二期项目。《时政新闻眼》在会场不时听到阵阵掌声。

亮点五：纪念大会暨文艺演出 开创新时代中俄关系的美好未来

6月5日晚上，习主席和普京总统在莫斯科大剧院共同出席中俄建交70周年纪念大会并观看文艺演出。

△下午六点多，观众开始进入莫斯科大剧院。剧院位于莫斯科市中心，是莫斯科历史最悠久的剧院，也是世界十大歌剧院之一。始建于1776年，之后经历了两次火灾。建筑师博维重新设计并主持修建，最终于1856年落成。（央视记者马亚阳拍摄）

△莫斯科大剧院是一座乳白色的古典主义建筑，门前竖立着8根高15米的古希腊伊奥尼亚式圆柱，门顶上的4驾青铜马车由阿波罗神驾驭，气势磅礴造型优美，是莫斯科的标志性建筑之一。（央广记者刘会民拍摄）

△晚上7点40分，文艺演出开始前的舞台。（央视记者石伟明拍摄）

晚上八点半，习近平和普京抵达莫斯科大剧院演出厅，两国元首分别致辞。习近平提到，70年前，毛泽东主席首次访问苏联，两国领导人正是在莫斯科大剧院拉开了中苏友好的历史序幕。当天，他对发展新时代的中俄关系提出四点主张：新时代的中俄关系，要始终以互信为基石，筑牢彼此战略依托；要着力深化利益交融，拉紧共同利益纽带；要大力促进民心相通，夯实世代友好的民意基础；要更加担当有为，携手维护世界和平安宁。

两国元首致辞之后，一同观看了“乐动中俄”活动短视频。“乐动中俄”是一个基于虚拟现实（VR）、人工智能（AI）等技术的全媒体跨国创意活动，由中央广播电视总台和今日俄罗斯国际通讯社联合策划实施。活动上线十多天，点阅互动量突破10亿。

△6月3日出版的《俄罗斯报》用半个版刊登题为《亿万颗友好之心》的文章，详细报道了“乐动中俄”活动内容与成果。（国广记者蔡靖骉提供）

“乐动中俄”活动制作了360度全景虚拟献礼场景，并推出了“大舌音挑战”“中俄名画模仿大晒”“夜聊”等系列线上互动，给中俄两国民众带来了全新的体验。

△中国琵琶演奏家赵聪和俄罗斯音乐家尼古拉伊丘克在表演曲目《绽放》。文艺演出持续了一小时，有约120名中俄艺术家参演。

△曲目《绽放》由中国“民乐之王”琵琶和俄罗斯传统的三角琴共同演奏完成。温婉的琵琶对话细腻的三角琴，让现场观众感受到中俄音乐文化的交融和沟通。（央视记者石伟明拍摄）

△ 视频：习近平和普京共同出席中俄建交70周年纪念大会并观看文艺演出

习主席的俄罗斯之行仍在继续，《时政新闻眼》明天将为您带来报道。

监制：申勇 唐怡

记者：沈忱 龚雪辉 王卉

编辑：李冬 黄绪甜 王烁

(责编：曹昆)