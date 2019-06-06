韩正出席中国环境与发展国际合作委员会2019年年会并讲话

新华社杭州6月5日电 中共中央政治局常委、国务院副总理、中国环境与发展国际合作委员会主席韩正4日在浙江省杭州市出席国合会2019年年会并讲话。本次年会以“新时代：迈向绿色繁荣新世界”为主题。

韩正表示，绿色发展已经成为当今世界潮流，代表了人民对美好生活的向往和人类社会文明进步的方向。中国生态文明建设进入了快车道，天更蓝、山更绿、水更清的美丽中国画卷正在不断展现出来。中国国家主席习近平出席北京世界园艺博览会开幕式并发表重要讲话，明确提出同筑生态文明之基、同走绿色发展之路的五点主张。中国将坚定不移践行绿色发展新理念，形成人与自然和谐发展现代化建设新格局，为全球生态安全作出新贡献。

韩正强调，中国将以绿色发展为导向，积极构建现代化经济体系，加快发展节能环保产业，大力发展清洁能源，提高能源清洁化利用水平，推进资源全面节约和循环利用。以改善生态环境质量为核心，坚决打好污染防治攻坚战，保持加强生态文明建设的战略定力，确保实现到2020年的阶段性生态环境保护目标。以人与自然和谐共生为遵循，加大生态系统保护力度，划定并严守生态保护红线，不断优化国土空间开发格局，坚持保护优先、自然恢复为主，统筹开展生态保护与修复。以实现生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化为目标，深化生态文明体制改革，完善生态环境监管体系，建立健全生态环境保护经济政策体系和法治体系，更好地运用市场化、法治化手段治理生态环境。以共谋全球绿色繁荣之路为共识，携手应对全球生态环境挑战，办好2020年《生物多样性公约》第15届缔约方大会，推进“一带一路”绿色发展国际联盟和生态环保大数据服务平台建设，共同落实联合国2030年可持续发展议程。

韩正表示，中国政府充分肯定国合会为促进中国可持续发展作出的巨大努力，支持国合会继续发挥重要作用。希望国合会各位委员、各位专家围绕中国生态环境保护和绿色低碳循环发展，提出更多具有前瞻性、可操作性的政策建议。

《 人民日报 》（ 2019年06月06日 04 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、贾文婷)