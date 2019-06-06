韩正出席2019年世界环境日全球主场活动

新华社杭州6月5日电 中共中央政治局常委、国务院副总理韩正5日出席在浙江省杭州市举行的2019年世界环境日全球主场活动，宣读习近平主席的贺信并发表主旨讲话。

韩正指出，习近平主席专门发来贺信，充分体现了中国政府对这次主场活动的高度重视。世界环境日庆祝活动已成为全球规模最大、范围最广的环保行动。今年世界环境日主场活动的举办地中国浙江，是习近平主席提出的“绿水青山就是金山银山”理念的起源地和率先实践地。在这里举办主场活动，对提高各国人民的环境意识，推动全球环保事业发展，具有重大理论和实践意义。这次世界环境日以“蓝天保卫战，我是行动者”为主题，体现了世界各国人民改善大气环境质量的迫切需要和坚定决心。

韩正表示，人类只有一个地球。面对生态环境挑战，人类是一荣俱荣、一损俱损的命运共同体。中国愿与国际社会一道，携手应对全球环境问题，共同呵护美丽地球家园。他提出四点倡议：一是加强环境污染治理实践经验共享，共同改善区域和全球环境质量；二是坚持共同但有区别的责任原则，共同应对全球气候变化；三是积极开展全球生物多样性保护合作，共同遏制生物多样性减少的趋势；四是共商共建共享绿色“一带一路”，共同推进全球可持续发展。

联合国环境署代理执行主任姆苏亚出席活动，宣读联合国秘书长古特雷斯贺信并致辞。来自国内外政府部门、企业、社会组织和公众代表共1100多人参加活动。

《 人民日报 》（ 2019年06月06日 04 版）

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