习近平同俄罗斯总统普京举行会谈

6月5日，国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京会谈。这是会谈前，两国元首紧紧握手，合影留念。

新华社记者 丁海涛摄

6月5日，国家主席习近平乘专机抵达莫斯科，开始对俄罗斯联邦进行国事访问。俄方为习近平主席在机场举行迎接仪式。习近平检阅俄罗斯三军仪仗队及分列式。

新华社记者 李学仁摄

6月5日，国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京会谈。

新华社记者 谢环驰摄

本报莫斯科6月5日电 （记者李满、杜尚泽）国家主席习近平5日在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京会谈。两国元首高度评价建交70年来双边关系发展，一致同意秉持睦邻友好、合作共赢理念，发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，将两国关系提升到更高水平，更好惠及两国人民和世界人民。

习近平指出，这是我连任国家主席后，首次对俄罗斯进行国事访问，也是2013年以来第八次到访俄罗斯。当前，中俄关系在高水平上持续、稳定、健康发展，处于历史最好时期。双方坚定支持对方维护本国核心利益，政治和战略互信坚实牢固；积极推进各领域合作，两国关系内生动力不断显现，利益交融日益深化；积极参与国际事务和全球治理，为维护世界和平稳定和国际公平正义发挥了重要建设性作用。

习近平强调，今年是中俄建交70周年。70年是里程碑，也是新起点。身处世界百年未有之大变局，中俄承载着两国人民和国际社会的更大期待。中方愿同俄方携手努力，不断放大两国高水平政治关系的积极效应，让两国人民在双方合作中有更多获得感，在国际事务中贡献更多“中俄方案”。今天我同普京总统签署两项重要声明，一是宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，在两国建交70周年这一重要年份，赋予双边关系新的定位和内涵；二是宣示共同维护全球战略稳定，体现中俄的担当精神和两国战略协作的积极效应，这在当前具有特殊重要意义。

习近平指出，当今世界不稳定性不确定性上升。加强中俄关系是历史的召唤，是双方坚定不移的战略选择。双方要增进战略沟通和协作，加大在涉及彼此核心利益问题上的相互支持。要促进两国经贸合作全面提质升级，推进两国战略性大项目和新兴领域合作同步发展，加强经贸、投资、能源、科技、航空航天、互联互通、农业、金融、地方等领域合作。要积极推进共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作，致力于促进地区一体化和区域经济融合发展。要加强人文交流，设计好2020年至2021年中俄科技创新年活动方案。中俄作为联合国安理会常任理事国，将继续同国际社会一道，坚定捍卫以联合国为核心、以国际法为基础的国际体系，维护多边贸易体制，为纷繁复杂的国际形势注入强大正能量，为构建人类命运共同体作出新贡献。

普京表示，热烈欢迎老朋友习近平主席访问俄罗斯，祝贺中华人民共和国成立70周年，新中国诞生第二天，我们两国就建立起外交关系。建交70年来，在双方共同努力下，俄中关系达到前所未有的高水平，全方位交流合作富有成效。俄中建立起名符其实的全面战略协作伙伴关系，不仅造福了两国人民，也成为维护全球安全和战略稳定的重要力量。我们不能满足已取得的成就，还要把两国关系发展得更好。在当前复杂多变的国际形势下，习近平主席此访意义重大，将为新时代俄中关系发展注入强大动力。俄中两国要继续加强在重大国际和地区问题上的协调协作，共同应对单边主义、保护主义带来的挑战，维护世界和平与稳定。俄方致力于同中国深化经贸、农业、金融、科技、环保、通信、基础设施建设等领域合作，加大地方交往，增进教育、文化、旅游等人文交流。俄方愿向中方提供充足的油气能源，愿增加对华出口大豆等农产品，希望加快欧亚经济联盟同“一带一路”的对接。

两国元首听取了两国有关部门负责人汇报各重点领域双边合作情况，并就朝鲜半岛形势、伊朗核、委内瑞拉等共同关心的国际和地区问题交换了意见。两国元首一致同意加强在联合国、上海合作组织、金砖国家、亚太经合组织、二十国集团等国际场合的沟通配合，共同维护多边主义和国际关系基本准则。

会谈后，两国元首共同签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》、《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于加强当代全球战略稳定的联合声明》，并见证了多项双边合作文件的签署。

两国元首还共同会见了记者，并参观长城汽车图拉州工厂下线汽车展，出席莫斯科动物园熊猫馆开馆仪式。

会谈前，普京总统在克里姆林宫乔治大厅为习近平举行隆重欢迎仪式。

6月的莫斯科，艳阳高照，绿草茵茵。习近平乘车驶入克里姆林宫波罗维茨基塔楼门，英姿飒爽的俄罗斯礼宾马队沿途列队欢迎。

伴随着雄壮激昂的迎宾曲，习近平和普京分别从乔治大厅两端沿红地毯阔步迈入大厅中央。两国元首紧紧握手，合影留念。军乐团奏中俄两国国歌。习近平同俄方主要官员握手，普京同中方陪同人员握手。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2019年06月06日 03 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、贾文婷)