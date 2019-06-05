习近平接受俄罗斯主流媒体联合采访

本报北京6月5日电 6月4日，在对俄罗斯联邦进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛前夕，国家主席习近平接受俄罗斯塔斯社、《俄罗斯报》联合采访。全文如下：

问：您即将对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛。今年是中俄建交70周年，您和普京总统多次强调，中俄关系处于历史最好时期。您能否对当前中俄关系作一个综合评价？

答：应普京总统邀请，我即将对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛。6年前，我当选中华人民共和国主席后，选择俄罗斯作为首次出访的第一站，同普京总统一道掀开中俄关系新篇章。6年来，我7次到访俄罗斯，每次都见证了两国人民深厚情谊，收获了双方合作丰硕成果。今天，在中俄迎来建交70周年的历史性时刻，我满怀对两国关系美好未来的期待，再次踏上俄罗斯广袤美丽的土地。

经过70年发展，中俄全面战略协作伙伴关系处于历史最好时期。两国政治互信牢固，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持。双方建立起完备的高层交往和各领域合作机制，开展了内容丰富、具有战略意义的各领域、全方位合作。两国人民在共同抗击法西斯侵略的伟大岁月中结下深厚的战斗情谊，历久弥坚，中俄关系长远发展拥有坚实民意支撑。双方在国际事务中开展了密切有效的协调和配合，为纷繁复杂的国际形势注入强大正能量。

站在新的历史起点上，中俄关系迎来新的发展机遇。面对两国实现各自发展振兴的共同需要，面对两国人民追求世代友好的共同心声，我们有信心、有能力在过去70年经验成果基础上，推动中俄关系进入更高水平、更大发展的新时代。

我们要以邻为伴，守望相助，相互给予彼此更加坚定有力的支持；我们要密切合作，深度融通，实现两国发展战略更加紧密的对接，发展利益更加深层次融合，民心民意更加亲密交融；我们要开拓创新，与时俱进，不断扩大完善双方合作新领域，确保两国关系始终具有前瞻性、开创性、发展动能；我们要勇于担当，普惠共赢，在国际事务中发挥更大建设性作用，携手促进世界和平稳定和发展繁荣，惠及世界人民。

我期待这次访问俄罗斯期间，同普京总统一道规划两国关系未来发展，推动中俄全面战略协作伙伴关系大踏步迈入新时代。

问：中国是俄罗斯最大贸易伙伴，中俄双边贸易额今年有望达到什么水平？中俄经贸合作领域有哪些具体项目最具前景？中方将采取哪些举措加强两国地方层面的经贸联系？您如何看待中俄经贸合作中存在的问题？

答：经贸合作是中俄关系的重要组成部分，是两国共同发展振兴的重要保障。近年来，双方经贸合作日益深化，成果丰硕，成为国与国互利共赢的典范。2018年，双边贸易额突破1000亿美元，创历史新高。在当前国际贸易和投资低迷、保护主义加剧的复杂形势下，中俄经贸合作取得显著成果更显难能可贵。两国政府部门正采取更加积极的措施，争取将双边贸易额提升到更高水平，推动双边贸易高质量发展。

目前，中俄两国能源、交通、农业、航空航天等领域重大合作项目正稳步实施，中俄原油管道及其复线顺利运营，中俄东线天然气管道即将建成供气，黑河公路桥、同江铁路桥成功合龙，远程宽体客机、重型直升机联合研制工作稳步推进，卫星导航系统合作成果显著。可以说，在双方共同努力下，中俄经贸合作已经步入发展的快车道，前景可期。

在地方经贸合作层面，两国地方充分借助2018至2019年中俄地方合作交流年契机，利用中国国际进口博览会等经贸合作平台和“东北—远东”、“长江—伏尔加河”等地方合作平台，积极密切交往，稳步推进经贸、投资等务实合作。双方签署远东地区合作发展规划（2018至2024）和东北—远东及贝加尔地区农业发展规划，在“长江—伏尔加河”平台上不断更新重点投资项目清单，为两国地方结合各自产业发展优势深化合作提供了有效平台。

当然，中俄经贸合作中还存在一些具体问题。我想强调，这些问题是伴随两国合作不断推进、相互融合日益深入而产生的。有效解决问题的途径就是创新思路，多措并举，不断拓展合作领域，深挖合作潜力，扩大相互投资、市场准入，提升贸易和投资便利化水平，大力推动农产品贸易、电子商务、服务贸易等领域合作发展，做大双方共同利益“蛋糕”，促进中俄经贸合作提质增量，迈上更高台阶。

问：您如何看待中国经济发展前景？

答：新中国成立70年来，特别是改革开放40年来，中国经济发展取得举世瞩目的成就，中国成为世界第二大经济体以及制造业、货物贸易、外汇储备第一大国。2018年，中国经济总量跨过90万亿元人民币大关，人均国内生产总值接近1万美元，经济增速6.6%，位居世界前列，对世界经济增长贡献率约30%。

今年以来，面对世界经济增长和国际贸易有所放缓的大环境，中国经济开局良好，主要经济指标保持在合理区间。一季度国内生产总值增长6.4%，连续14个季度经济增速保持在6.4%至6.8%区间，延续近年来平稳增长态势，国内消费继续发挥对经济增长的主引擎作用；就业持续增加，前4个月城镇新增就业459万人，居民收入增长略快于经济增长；物价水平保持总体稳定，居民消费价格温和上涨2%；进出口总额同比增长4.3%，外汇储备保持在3万亿美元以上。同时，中国的经济结构在优化，发展方式在转变，质量效益在提升，稳中向好态势更趋明显。

稳中向好、长期向好是中国经济没有改变也不会改变的大趋势。展望未来，中国经济平稳健康可持续发展具备充足支撑条件。一是资源潜力，中国有近14亿人口、9亿劳动力、1.7亿受过高等教育和拥有技能的人才资源、全球最大的中等收入群体、1亿多个市场主体；二是内生动力，中国经济增长主要靠内需拉动，2018年内需对经济增长贡献率达108.6%，其中最终消费贡献率达76.2%；三是发展活力，中国研发投入全球排名第二，约占经济总量2.18%，以战略性新兴产业、分享经济等为代表的新动能不断壮大；四是调控能力，有中国共产党的坚强领导，有集中力量办大事的政治优势，有万众一心、众志成城的民族精神，有改革开放以来持续高速发展积累的雄厚物质技术基础，有巨大发展韧性、潜力、回旋余地，有丰富的宏观调控经验和充足的政策空间，我们完全有条件、有能力、有信心应对各种风险挑战。

问：今年4月您成功主持召开了第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。您如何看待欧亚经济联盟同共建“一带一路”倡议对接的前景？如何评价北极航道的发展潜力和对实现共建“一带一路”倡议的重要意义？中方将如何参与发展北极航道基础设施建设？

答：中方提出共建“一带一路”倡议，目的是聚焦互联互通，深化务实合作，携手应对人类面临的各种风险挑战，实现互利共赢、共同发展。今年4月，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功召开，各方就相关议题进行深入探讨，完善了合作理念，明确了合作重点，强化了合作机制，就高质量共建“一带一路”达成广泛共识。应我邀请，普京总统连续两届来华出席“一带一路”国际合作高峰论坛，中方对此高度评价。

共建“一带一路”和欧亚经济联盟都致力于实现各自国家和地区发展振兴，致力于促进区域开放包容合作。双方在诸多合作领域拥有广泛共同利益。2015年5月，我和普京总统共同签署《关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》，开启对接合作之路。去年，中国同欧亚经济联盟签署经贸合作协定，这是双方对接合作迈出的重要一步，也是对接合作的重要早期收获，为深化双方经贸合作提供了制度性保障。下一步，我们愿同俄方一道，深化对接合作，相互支持，相互促进，积极推动《欧亚经济伙伴关系协定》谈判，不断提升区域贸易和投资便利化水平，为两国发展振兴和本地区繁荣稳定作出更大贡献。

开发利用北极航道将为“一带一路”建设同欧亚经济联盟对接合作提供新契机、增添新平台、注入新动力，有利于加强中俄两国同相关各方互联互通和互利共赢。安全和环保对北极通航至关重要。中方鼓励有关中国企业积极参与，为航道商业化运作和当地经济社会发展作出实实在在的贡献。同时，相关工作应该确保绿色环保以及开发利用的可持续性，做到互利双赢、互利多赢，既有利于促进中俄合作，也有利于促进世界经济增长。

问：您如何评价中俄在金砖国家和上海合作组织框架内的合作，以及金砖国家和上海合作组织的发展前景？

答：10多年来，金砖国家秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，不断深化经贸财金、政治安全、人文交流合作，成为国际事务中一支积极、稳定、建设性的重要力量。事实证明，金砖国家代表世界发展的正确方向，合作之路越走越宽，未来充满希望。

俄罗斯是金砖国家领导人会晤的发源地。2009年，金砖国家领导人在叶卡捷琳堡举行首次会晤，开启金砖合作的历史篇章。2015年，金砖国家领导人乌法会晤通过《金砖国家经济伙伴战略》，成为五国经济合作的一个里程碑。

我们身处不同的大陆，但发展经济、让人民过上更好生活的共同追求，以及在国际和地区事务中发挥更大作用的共同愿望使我们走到一起。

当今世界面临百年未有之大变局，金砖国家的发展既有机遇，也有挑战。五国应该更加紧密地团结在一起，平等相待、互帮互助，深化金砖战略伙伴关系，维护新兴市场国家和发展中国家共同利益和发展空间，谋求共同发展进步。今年11月，金砖国家领导人将在巴西利亚举行会晤。我希望并相信，五国将共同推动巴西利亚会晤取得丰硕成果，朝着实现第二个“金色十年”愿景迈出新的坚定步伐。

中俄两国是全面战略协作伙伴，同为金砖国家重要成员。双方一直在金砖国家框架内保持密切沟通和协调。俄方明年将担任金砖主席国，中方期待同俄方加强协作，在每任主席国接续努力中，推动金砖国家合作不断取得新的更大成果，更好造福五国人民，也为世界和平与发展作出更大贡献。

上海合作组织是中俄双方共同致力于建设新型国际关系的成功实践和有益平台。上海合作组织成立18年来，中俄两国密切协调和配合，共同推动组织不断发展壮大，为地区和平稳定和发展繁荣作出了重要贡献。我认为，两国在上海合作组织框架内的合作主要有以下特点：

一是始终着眼弘扬“上海精神”。互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”是上海合作组织的核心理念。中俄双方携手其他成员国，坚决摒弃文明冲突、冷战思维、零和博弈等陈旧观念，构建起不结盟、不对抗、不针对第三方的建设性伙伴关系，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。

二是始终着眼促进成员国安全和发展利益。谋稳定、促发展是地区国家的共同期待。中俄双方携手其他成员国，全面深化政治、安全、经济、人文等领域合作，妥善应对新的安全威胁和挑战，加强共建“一带一路”同欧亚经济联盟等地区合作倡议和各国发展战略对接合作，推动地区融合发展，为实现地区长治久安和各国发展繁荣发挥了不可替代的作用。

三是始终着眼提升上海合作组织国际影响。上海合作组织是欧亚地区重要的建设性力量。中俄双方携手其他成员国，广泛参与国际和地区事务，维护国际公平正义，支持建设开放型世界经济，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

上海合作组织顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，具有强大生命力和广阔发展前景。去年青岛峰会上，各方共同描绘了上海合作组织进入历史新阶段的发展蓝图。今年比什凯克峰会是上海合作组织发展的新起点。中方愿同俄方等成员国一道努力，深化团结互信和各领域合作，推动上海合作组织得到更大发展，为国际形势注入更多稳定性和正能量，为构建人类命运共同体作出“上合贡献”。

问：您如何评价您同普京总统的个人友谊？

答：2013年以来，我和普京总统在双边和多边场合会晤近30次，多次通电话和互致信函。我经常愉快地回忆起我同普京总统的每一次交往。我们就最广泛的议题深入交流，既包括国际形势、双边关系、治国理政等重大问题，也涉及文学、艺术、运动等轻松愉快的话题。我们共同乘坐高铁交流，一同观看中俄青少年冰球友谊赛，在巴厘岛庆祝生日，在对方国家重要节日时通电话或致信函相互祝贺，我们还都被对方国家授予最高国家荣誉勋章……普京总统是我交往最密切的外国同事，是我最好的知心朋友，我十分珍视同普京总统这份深厚的情谊。

我和普京总统的相处，建立在高度互信基础上，这是我们真挚友谊的坚实基础。我们相互尊重、坦诚相待，彼此理解、相互信任。我们对当前世界大势看法相近，在治理国家方面理念相通，肩负两国各自发展振兴的历史责任。最重要的是，我们对中俄关系的战略意义有高度一致的认识，对推动两国关系持续深入发展怀有共同的决心和愿望。我愿同普京总统保持密切交往，共同引领两国关系迈向更高水平，为中国和俄罗斯这两个伟大国家发展繁荣，为两国人民幸福安宁不懈努力。

问：叙利亚局势正趋于稳定。叙利亚政府多次声明愿同有关各方开展合作，尽快重建战争期间受损的基础设施。中方是否有意参与叙利亚重建？近来，委内瑞拉局势持续激化。中方如何评价委内瑞拉局势？美国和伊朗政治对抗持续加剧，波斯湾局势愈演愈烈，中方对解决伊朗核问题的前景如何看待？

答：叙利亚是历史悠久的文明古国，也是中东地区重要国家。近年来，叙利亚局势持续动荡，基础设施遭到严重破坏，人民遭受了深重苦难，我们对此深感痛心。当前，叙利亚局势逐渐好转，政治解决进程向前推进，叙利亚政府和人民也在着手重建家园。中叙两国人民传统友好，中方愿在力所能及的范围内参与叙利亚重建，努力帮助叙利亚人民早日恢复正常生产生活。

在委内瑞拉问题上，中方的立场是一贯和明确的。我们始终从维护联合国宪章和国际关系基本准则出发，坚持有关问题应该由委内瑞拉朝野在宪法框架内通过包容性政治对话自主协商解决，反对外部干涉和单边制裁，反对使用武力或以武力相威胁。中方愿同国际社会一道，在委内瑞拉问题上发挥积极建设性作用，多作劝和促谈努力，共同维护国际公平正义，维护联合国宪章宗旨和原则，维护地区和平稳定，帮助委内瑞拉早日重回正常发展轨道。

近期，由于美国对伊朗进行“极限施压”和单边制裁，伊朗核问题乃至整个中东局势持续紧张升级，形势发展令人担忧。伊朗核问题全面协议是多边主义的结晶，对国际核不扩散体系及中东地区和平稳定至关重要，应该得到尊重和完整、有效执行。中俄两国在伊朗核问题上看法和立场高度一致，都希望有关各方保持理性和克制，加强对话协商，为当前紧张局势降温。中俄双方将保持密切协作，推动相关形势朝着好的方向发展，维护联合国权威，维护国际和平和安全，维护国际社会共同利益。中方也会继续坚定维护自身正当合法权益。

《 人民日报 》（ 2019年06月05日 02 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、杨牧)